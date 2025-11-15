'എന്തിനും ഏതിനും ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ'; രോഗികള്ക്ക് കൈത്താങ്ങായി പന്തീരാങ്കാവിലെ മിനി ബസ് കൂട്ടായ്മ
മാരകരോഗ പീഡകളാൽ തളർന്നവർക്കും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കും തണൽ ആവുകയാണ് പന്തീരങ്കാവിലെ മിനി ബസ് കൂട്ടായ്മയായ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ. സമൂഹത്തിനാകെ ഒരു വലിയ മാതൃക തീര്ത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവര്.
കോഴിക്കോട്: എന്തിനും ഏതിനും പഴി കേൾക്കുന്നവരാണ് ബസ് ഉടമകളും ജീവനക്കാരും. പൊതുവേ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോള് തന്നെ ഏതൊരാളും ആദ്യം അൽപം പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. എന്നാൽ പന്തീരാങ്കാവിലെ കാര്യം ഇതില് നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ്.
ഇവിടെ നാടിനൊപ്പമാണ് ബസുടമകളും ജീവനക്കാരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബസ് ഉടമകൾ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചാൽ പൂര്ണമായും സഹരിക്കാൻ നാട്ടുകാരും തയ്യാറാണ്. മാരകരോഗങ്ങളാല് തളർന്നവർക്കും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കും തണൽ ആവുകയാണ് പന്തീരാങ്കാവിലെ മിനി ബസ് കൂട്ടായ്മയായ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ. സമൂഹത്തിനാകെ ഒരു വലിയ മാതൃക തീര്ത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവര്.
ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ഇവർ കൈമാറിയത്. പന്തീരങ്കാവ് കേന്ദ്രമാക്കി രാമനാട്ടുകര, കുറ്റിക്കാട്ടൂർ, പെരുമണ്ണ, മാവൂർ, കുന്ദമംഗലം, മെഡിക്കൽ കോളജ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഇരുപത്താറ് ബസുകളും ഇന്നും ഓടുന്നത് പെരുമണ്ണയിലെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട രോഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ്.
ആദ്യ ട്രിപ്പ് മുതൽ അവസാന ട്രിപ്പ് വരെ കിട്ടുന്ന പണമത്രയും രോഗിയുടെ ചികിത്സക്ക് കൈമാറും. ടിക്കറ്റില്ലാത്ത യാത്രയാണ് രോഗത്താൽ തളർന്ന സഹോദരനു വേണ്ടി ഇരുപത്തിആറ് ബസുകളും നടത്തുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് അവരാൽ കഴിയുന്ന പണം ജീവനക്കാരുടെ കൈകളിലുള്ള ബക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.
"കുറച്ച് വർഷം മുൻപ് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരന് കിഡ്നി അസുഖം ബാധിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ തൊഴിലാളികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാരുണ്യ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുതലാളിമാരും തെഴിലാളികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ച് വലിയ ഒരു തുക പിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോൾ തൃപ്ത്തികാരമാണെന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്," ബസ് ഉടമയായ മൂസ സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു.
യാത്രക്കാരും വലിയ പിന്തുണയാണ് മിനി ബസ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഈ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് നൽകുന്നത്. നാടിനെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന പന്തീരാങ്കാവിലെ മിനി ബസ് ജീവനക്കാരെക്കുറിച്ച് പൊലീസിനും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനും വലിയ മതിപ്പാണ്.
സേവനങ്ങളെല്ലാം പേരിനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഈ കാലത്ത് ഒരു പ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് പന്തീരാങ്കാവിലെ മിനി ബസ് കൂട്ടായ്മ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരാവശ്യം വന്നാൽ മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പ് പന്തീരാങ്കാവ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്.
"നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള ഇതുപോലെ കിഡ്നി മാറ്റിവയ്ക്കൽ, മജ്ജ മാറ്റിവയ്ക്കൽ, ലിവർ മാറ്റിവയ്ക്കൽ എന്നീ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ദിവസം പിരിച്ച് കിട്ടുന്ന കാശ് ഒരു രൂപ പോലും മാറ്റി വയ്ക്കാതെ കുടുംബങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും", മൂസ പറഞ്ഞു.
പെരുമണ്ണ സ്വദേശിയായ ഒരു സുഹൃത്ത് സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യപ്പെടാതെ കുറെ ചികിത്സ നേടിയെങ്കിലും തങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് തോന്നി ഒരു സഹായം നൽകണമെന്ന്, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കാരുണ്യയാത്ര നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന തുക വൈകുന്നേരത്തോടെ കുടുംബത്തെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്നും മൂസ പറഞ്ഞു.
