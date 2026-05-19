സൂചിമുനയിലെ അതിജീവനം; ഇൻസുലിൻ തുള്ളികളിൽ സ്വപ്‌നം നെയ്യുന്ന ഒരു 'മിഠായി'ക്കാലം, താങ്ങായി മാതാപിതാക്കളുടെ പോരാട്ടം

ഓരോ തുള്ളി ഇൻസുലിനിലും അതിജീവനത്തിൻ്റെ മധുരം കണ്ടെത്തുന്ന ടൈപ്പ് വണ്‍ ബാധിതരായ കുരുന്നുകൾ. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തില്‍ കണ്ണുംനട്ട് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കാലവലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍. ഇവരെ ചേര്‍ത്തു പിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്

Type 1 Diabetes (Representative Image) (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 19, 2026 at 1:03 PM IST

രേഖ അഭിലാഷ്

തിരുവനന്തപുരം: ജീവിതം ഒരു ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ചിലോ സെൻസറിലോ തളച്ചിടേണ്ടി വരുന്ന കുരുന്നുകൾ, ഓരോ നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപും വിരലറ്റത്ത് സൂചിമുനയേൽക്കുന്ന വേദന... എന്നാൽ ആ വേദനയെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കരുത്താക്കി മാറ്റുകയാണ് കേരളത്തിലെ ടൈപ്പ് വണ്‍ പ്രമേഹബാധിതരായ കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും. 'മിഠായി' എന്ന സർക്കാർ പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളം ഈ പോരാട്ടത്തിന് താങ്ങായി നിൽക്കുമ്പോഴും, ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരുപിടി മനുഷ്യരുടെ നിശബ്ദവും ശക്തവുമായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥയുണ്ട്.

വർധിക്കുന്ന രോഗബാധിതർ; പുറത്തുവരാത്ത കണക്കുകൾ

ടൈപ്പ് വണ്‍ പ്രമേഹം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിന് കരുതലേകാൻ കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന 'മിഠായി' പദ്ധതി ശ്രദ്ധേയമാകുമ്പോഴും, ഈ മേഖലയിൽ ഇനിയും ഏറെ ദൂരങ്ങൾ താണ്ടാനുണ്ടെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇൻസുലിൻ, ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ, ഇന്‍സുലിന്‍ പമ്പ്, സിജിഎംസ് (കണ്ടിനുവസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം), മരുന്നുകൾ എന്നിവ പദ്ധതിയിലൂടെ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനം വഴി സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം.

2018-ൽ കേവലം 1200 കുട്ടികളുമായി ആരംഭിച്ച മിഠായി പദ്ധതിയിൽ, 2026-ൽ എത്തുമ്പോൾ 2500-ഓളം കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായ ഏഴായിരത്തോളം കുട്ടികൾ കേരളത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റും കേരള ടൈപ്പ് വണ്‍ ഡയബറ്റിസ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയുമായ ഷിഹാബുദീൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൊവിഡ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം കുട്ടികളിൽ ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം കൂടുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഫ്സാന (ETV Bharat)

ഷിഹാബുദീനും ബുഷ്റയും: ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥ

തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ഷിഹാബുദീൻ- ബുഷ്റ ദമ്പതികളുടെ ഏക മകന് രണ്ടര വയസ്സിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ചിക്കന്‍പോക്സ് ബാധയിലായിരുന്നു തുടക്കം. തുടര്‍ന്ന് വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കുഞ്ഞിന് കടന്നു പോകേണ്ടിവന്നു. ഇതോടെ കോളജ് അസോസിയേറ്റ പ്രഫസറായിരുന്ന ബുഷ്റ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. മകൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കരുതലായി ആളുണ്ടാകണം എന്നു മനസിലാക്കിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ജോലി രാജിവച്ചതെന്ന് ബുഷ്റ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോള്‍ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയ മകൻ സ്വന്തമായി ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹബാധിതർക്കായി സർക്കാരിൽ നിന്ന് പത്തിലധികം അനുകൂല ഉത്തരവുകൾ നേടിയെടുത്തതിന് പിന്നിൽ ഈ ദമ്പതികളുടെ കഠിനാധ്വാനമുണ്ട്. മകന്‍ ടൈപ്പ് വണ്‍ ബാധിതനായതോടെയാണ് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും ഇവര്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കിയത്. ​"ഞങ്ങളുടെ മകന് വേണ്ടിയല്ല, പ്രമേഹബാധയുള്ള ഓരോ കുഞ്ഞിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ പോരാട്ടം. രാജ്യം മുഴുവൻ ഈ കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണം," ഷിഹാബുദീൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഷിഹാബുദീൻ (ETV Bharat)

തങ്ങളുടെയും ഒപ്പം കൂടെനിന്ന ഇതേ അവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയുമൊക്കെ ശ്രമഫലമായി കേരളത്തില്‍ ഈ കുട്ടികള്‍ക്ക് പല ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചു. ഇതൊക്കെ ഇതേ പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള മക്കള്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇവര്‍ പറയുന്നു. ഈ വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ശ്രദ്ധ പതിയുകയും കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഈ കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഇവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഇവർ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ

സ്കൂളുകളിൽ സൗകര്യം: ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ സ്കൂളുകളിൽ സിക്ക് റൂമുകൾ നിർബന്ധമാക്കി. മുൻപ് പെൺകുട്ടികൾ ടോയ്‌ലറ്റുകളിൽ പോയി ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതോടെ മാറ്റമായി.

പരീക്ഷകളിൽ അധിക സമയം: എസ്എസ്എൽസി മുതൽ ഡിഗ്രി വരെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് അധിക സമയം അനുവദിച്ചു. എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയ്ക്ക് മണിക്കൂറിന്‌ 20 മിനിട്ടും പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ലഘുഭക്ഷണവും ഇന്‍സുലിന്‍ പമ്പും സിജിഎംഎസും കൊണ്ടു കയറാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച അധികസമയ ആനുകൂല്യം സിബിഎസ്ഇ കുട്ടികള്‍ക്കു കൂടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ബുഷ്റ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനില്‍ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ അനുവദിച്ചതുപോലെ രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് അധികസമയം അനുവദിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ചെയ്യണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

നീറ്റ് & പിഎസ്‌സി: നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതി നേടിയെടുത്തു. പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ടൈപ്പ് വണ്‍ പ്രമേഹത്തിന് മാത്രം മരുന്നുകൾ അനുവദിക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്.

സ്ഥലംമാറ്റം: രോഗബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജോലിയിൽ സ്വന്തം ജില്ലയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നേടിയെടുത്തു.

പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി: കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന കളിയാക്കലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ 6, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി.

ബിപിഎല്‍ കാര്‍ഡ്: ബിപിഎല്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് അല്ലാത്തതിനാല്‍തന്നെ മിഠായി പദ്ധതിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതെ പോയ അര്‍ഹതപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തി അവര്‍ക്ക് ബിപിഎല്‍ കാര്‍ഡ് ലഭ്യമാക്കി.

​'മിഠായി' പദ്ധതിയും വെല്ലുവിളികളും

പദ്ധതികൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കുട്ടികൾ നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് ടൈപ്പ് വണ്‍ പ്രമേഹബാധിതയും ബിടെക് വിദ്യാര്‍ഥിയുമായ അഫ്സാന ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മിഠായി പദ്ധതി വഴി നല്‍കിയിരുന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള മരുന്നുകള്‍ക്ക് പകരം കഴിഞ്ഞ ഒന്നരവര്‍ഷമായി ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ മരുന്നുകളാണ് നല്‍കുന്നത്. ഇത് സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ അടിയന്തരമായി പരിശോധിച്ച് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തൻ്റെ അവസ്ഥയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി അഫ്സാന വിശദീകരിക്കുന്നു.

നേരത്തെ നൽകിയിരുന്ന 'ഫിയാസ്പ്' (Fiasp) ഇൻസുലിൻ നിർത്തലാക്കി പകരം ഇപ്പോള്‍ നൽകുന്ന മരുന്ന് ഫലം നൽകാൻ 45 മിനിറ്റ് വൈകുന്നു. ഇത് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തെയും ഷുഗർ നിലയെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇത് കുട്ടികൾ തളര്‍ന്നു വീഴാന്‍ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല സ്കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഷുഗര്‍നില നോക്കി ഇന്‍സുലിന്‍ എടുത്തശേഷം ഈ 45 മിനിറ്റ് വെയ്റ്റ് ചെയ്തശേഷം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പല ജില്ലകളിലെയും സാറ്റലൈറ്റ് സെൻ്ററുകളിൽ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് സേവനം ലഭ്യമല്ല എന്നും ഇതുകാരണം കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും എന്‍ഡോക്രൈനോളജസിറ്റ് സേവനമുള്ള മറ്റ് ആശുപത്രികളില്‍ ദീര്‍ഘദൂരം സഞ്ചരിച്ചൊക്കെ എത്തേണ്ട സാഹചര്യവും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ പരിഗണിച്ച് അടിയന്തര പരിഹാരം നല്‍കണമെന്നാണ് ടൈപ്പ് വണ്‍ ബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധിയായി അഫ്സാന ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സിജിഎംഎസ് (CGMS) പമ്പുകളും സെൻസറുകളും നൽകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും എച്ച്ബിഎവണ്‍സി കൂടിയ നിലയില്‍ തുടരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കെങ്കിലും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രത്യേക പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കി അവ നല്‍കാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്നും അഫ്സാന പറയുന്നു.

സർക്കാരുകളുടെ ഇടപെടൽ കാത്ത്

  • 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാർ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇവര്‍ക്കായി ജില്ലയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയില്‍ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി ഗുണനിലവാരമുള്ള മരുന്നുകളും സ്ട്രിപ്പും ഇന്‍സുലിനും വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ട് കൂടി ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍ നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് മിഷന് കീഴില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് ടൈപ്പ് വണ്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കാനാകും. സിഎസ്ആർ (CSR) ഫണ്ടിൻ്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം ഈ കുട്ടികൾക്കായി മാറ്റിവെക്കണമെന്നും ഷിഹാബ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
  • ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹത്തെ ഡിസെബിലിറ്റി കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി 2021 മുതൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിയമപോരാട്ടം നടക്കുന്നുണ്ട്. മിഠായി ക്ലിനിക്കുകള്‍ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകളില്‍ സാറ്റലൈറ്റ് സെൻ്ററുകള്‍ അടയിന്തരമായി നടപ്പിലാക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഈ കാര്യത്തില്‍ ദ്രുതഗതിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുവാന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.
  • കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യത്താകമാനമുള്ള ടൈപ്പ് വണ്‍ ബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരണം ദ്രുതഗതിയില്‍ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഷിഹാബ് പറയുന്നു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിൻ്റെ സെന്‍സസില്‍ ടൈപ്പ് വണ്‍ പ്രമേഹബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്നതായ വിവരമുണ്ട്. അത് കൃത്യമായ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കണം. 18 വയസ് കഴിഞ്ഞ ടൈപ്പ് വണ്‍ ബാധിതരെക്കൂടി സെന്‍സസില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള നിര്‍ദേശം കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കണം.
  • തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ മരുന്നുകളിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാനസിക പിന്തുണയും മോട്ടിവേഷനും നൽകേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
  • ടൈപ്പ് വണ്‍ പ്രമേഹബാധിതരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് ജവിതകാലം മുഴുവന്‍ ഇന്‍സുലിന്‍ എടുക്കണമെന്നത് ഒരു യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്. എന്നാല്‍സമാന്തര ചികിത്സകള്‍ ചെയ്ത് കുട്ടികള്‍മറ്റു പല രോഗങ്ങള്‍ക്കും അടിമപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളുമണ്ടെന്ന് ഷിഹാബ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ രോഗം സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ അവബോധം നല്‍കേണ്ടത് ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.
  • കുട്ടികളിലെ ടൈപ്പ് വണ്‍ പ്രമേഹം മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല. സംസ്ഥാനത്ത് സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിററ്യൂട്ട് ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം പുലയനാര്‍കോട്ട ആശുപത്രിയിലാണ്. കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍നിന്നുള്ള ടൈപ്പ് വണ്‍ പ്രമേഹബാധിതരായ കുട്ടികള്‍ വരെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഈ ആശുപത്രിയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതും പഠനങ്ങള്‍ നടക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.
  • ടൈപ്പ് വണ്‍ പ്രമേഹബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരാണ് ഏറ്റവുമധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. പല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ അമ്മയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവര്‍ക്ക് മാനസികമായ ഒരു തയാറെടുപ്പും ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും നല്‍കി അവരെ പര്യാപ്തരാക്കാന്‍ നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത് മിഷൻ്റെ കീഴില്‍ പദ്ധതികള്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മമാരുടെ കാര്യത്തില്‍ കൃത്യമായ ഒരു ശ്രദ്ധ പതിയണമെന്ന നിര്‍ദേശവും ഷിഹാബ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു.
  • ഇതിനൊപ്പംതന്ന നിലനില്‍ക്കുന്ന മറ്റൊരു യാഥാര്‍ഥ്യമാണ് ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാകേണ്ടി വരുന്ന ടൈപ്പ് വണ്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മമാര്‍. ഇതും അമ്മമാരെ പലരീതിയിലും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബജീവിതംതന്നെ താളം തെറ്റി നില്‍ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാകും പലരും ഉണ്ടാകു. ഈ അവസ്ഥയില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങളില്‍നിന്ന് അമ്മമാരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയായി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവർക്കായി നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ്റെ കീഴിൽ പ്രത്യേക കൗൺസിലിങ് പദ്ധതികൾ വരണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

വാശിയാണ് അതിജീവനം

ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം എന്നത് കേവലം ഒരു രോഗമല്ല, മറിച്ച് ഓരോ നിമിഷവും ജാഗ്രതയോടെ പൊരുതേണ്ട ഒരു ജീവിതരീതിയാണ്. ഇൻസുലിൻ സൂചികളേക്കാൾ ഈ കുരുന്നുകളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സഹതാപവും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റിനിർത്തലുകളുമാണ്. എന്നാൽ, ഷിഹാബുദീനെപ്പോലെയുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ പോരാട്ടം തെളിയിക്കുന്നത് ഒന്നുമാത്രം—കൃത്യമായ ചികിത്സയും അചഞ്ചലമായ പിന്തുണയും നൽകിയാൽ ഈ മക്കൾക്ക് ഏത് ഉന്നതിയും കീഴടക്കാം.

​ഇൻസുലിൻ തുള്ളികളിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്ന ഈ കുരുന്നുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് 'മിഠായി' മധുരം പകരേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. കാരണം, പ്രമേഹത്തോടല്ല, അത് നൽകുന്ന പരിമിതികളോടാണ് അവരുടെ യുദ്ധം. ആ യുദ്ധത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടത് സഹതാപമല്ല, മറിച്ച് ചേർത്തുപിടിക്കലാണ്. പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കയ്പ്പല്ല, കരുതലിലൂടെയുള്ള മധുരമാണ് ഈ കുരുന്നുകൾക്ക് ഇനി വേണ്ടത്. പ്രത്യാശയുടെ ആ വലിയ ലോകത്തേക്ക് നമുക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം നടക്കാം; വേദനയില്ലാത്ത, കരുതലുളള ഒരു നല്ല നാളേക്കായി...

