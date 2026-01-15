ETV Bharat / state

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നേരെ യുദ്ധ ഭൂമിയിലേക്ക്, ഒടുവില്‍ പിറന്ന നാടിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം; ഇത് മലയാളി സൈനികരുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥ

ദൗത്യത്തിനിടെ ശത്രുക്കളുടെ വെടിയേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും, പിൻവാങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ച ജെറി പ്രേംരാജ് ലക്ഷ്യം കാണുന്നത് വരെ പോരാട്ടം തുടർന്നു. ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായി...

MALAYALI SOLDIERS MARTYRS KERALA SOLDIERS MARTYRS SANDEEP UNNIKRISHNAN ARMY DAY KERALA SPECIAL
File Photo of Captain Jerry Premraj VrC , Sandeep Unnikrishnan (ETV Bharat)
രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്നതിനായി ധീരരായ നിരവധി മലയാളി സൈനികർ നമുക്കുണ്ട്. അവരുടെ ത്യാഗങ്ങൾ രാജ്യം എന്നും ആദരവോടെയാണ് സ്‌മരിക്കുന്നത്. ജനുവരി 15ന് രാജ്യം 78ാം കരസേനാ ദിനം ആചരിക്കുമ്പോള്‍ സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങളും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിച്ച് പോരാടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈനികരുടെ ത്യാഗം നാം ഓര്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മൈനസ് ഡിഗ്രി തണുപ്പുള്ള സിയാച്ചിൻ മലനിരകൾ മുതൽ കൊടുംചൂടുള്ള രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമികൾ വരെ നീളുന്ന ദുർഘടമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് രാജ്യത്തിന് കാവലാളായി ഇവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നതാണ് ഓരോ സൈനികൻ്റെയും ആദർശം.

പ്രതിരോധ രംഗത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സൈനികരുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ വലുതാണ്. മേജർ സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷണനെപ്പോലെയുള്ള ധീരർ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അവസാന ശ്വാസം വരെ പോരാടാനുള്ള പ്രചോദനമാണ്. ഈ ദിനത്തില്‍ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച മലയാളി സൈനികരെ നമുക്ക് സ്‌മരിക്കാം

ക്യാപ്റ്റൻ ജെറി പ്രേംരാജ്: 1999-ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ അതിസാഹസികമായി പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരനായ മലയാളി സൈനികനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ജെറി പ്രേംരാജ്. 1972 ഏപ്രിൽ 7-ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെങ്ങാനൂരിൽ ജനിച്ചു. ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഫിറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം, പിന്നീട് തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ കരസേനയിൽ ഓഫിസറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

MALAYALI SOLDIERS MARTYRS KERALA SOLDIERS MARTYRS SANDEEP UNNIKRISHNAN ARMY DAY KERALA SPECIAL
File Photo of Captain Jerry Premraj VrC (ETV Bharat)

1997-ൽ '158 മീഡിയം റെജിമെൻ്റിൽ' (ആർട്ടിലറി) കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു. 1999 ജൂലൈയിൽ കാർഗിൽ മേഖലയിലെ 'ടൈഗർ ഹിൽ', 'ട്വിൻ ബംപ്‌സ്' എന്നീ പോയിൻ്റുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നിർണായക ദൗത്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തത്. വെടിയുണ്ടകൾക്കും ഷെൽ ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ശത്രുക്കളുടെ ഒളിത്താവളങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി ഇന്ത്യൻ പീരങ്കിപ്പടയ്ക്ക് ദിശാബോധം നൽകുന്ന അപകടകരമായ ചുമതലയാണ് അദ്ദേഹം നിർവ്വഹിച്ചത്.

MALAYALI SOLDIERS MARTYRS KERALA SOLDIERS MARTYRS SANDEEP UNNIKRISHNAN ARMY DAY KERALA SPECIAL
Captain Jerry Premraj's Monument (ETV Bharat)

ദൗത്യത്തിനിടെ ശത്രുക്കളുടെ വെടിയേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും, പിൻവാങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ച ജെറി പ്രേംരാജ് ലക്ഷ്യം കാണുന്നത് വരെ പോരാട്ടം തുടർന്നു. ഒടുവിൽ 1999 ജൂലൈ 7-ന് തൻ്റെ 27-ാം വയസിൽ അദ്ദേഹം പിറന്ന നാടിനായി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധീരത പരിഗണിച്ച് രാജ്യം മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി വീരചക്ര നൽകി ആദരിച്ചു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വെറും 40 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് അരുൺ ഖേതർപാൽ: 1971-ലെ ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധത്തിൽ വെറും 21-ാം വയസിൽ അരുൺ ഖേതർപാൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സൈനിക ബഹുമതിയായ പരമവീര ചക്ര ലഭിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന് കേരളവുമായി കുടുംബപരമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. 1971-ലെ ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധസമയത്താണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അസാമാന്യമായ ധീരത പ്രകടിപ്പിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനിലെ ബസന്തർ യുദ്ധക്കളത്തിൽ, ശത്രു സൈന്യത്തിൻ്റെ ടാങ്കുകളെ നേരിടുന്നതിനിടയിൽ, തൻ്റെ ടാങ്ക് തകർന്നിട്ടും, ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹം പോരാട്ടം തുടർന്നു. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വീരമൃത്യു വരിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാമാന്യമായ ധൈര്യത്തിനും രാജ്യത്തോടുള്ള അർപ്പണത്തിനും മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സൈനിക ബഹുമതിയായ പരമവീര ചക്ര നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. വെറും 21 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ച ധീരത ഇന്ത്യൻ സൈനിക ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ്ണ ലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒന്നാണ്.

മേജർ സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: 2008-ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിനിടെ സ്വന്തം ജീവൻ നൽകി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ രക്ഷിച്ച സമാനതകളില്ലാത്ത ധീരനാണ് മേജർ സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. 1977 മാർച്ച് 15-ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെറുവണ്ണൂരിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പിന്നീട് ബംഗളൂരുവിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത്. 1999-ൽ ബീഹാർ റെജിമെൻ്റിൽ ഓഫിസറായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ എലൈറ്റ് കമാൻഡോ വിഭാഗമായ എൻ.എസ്.ജിയിൽ അദ്ദേഹം അംഗമായി.

MALAYALI SOLDIERS MARTYRS KERALA SOLDIERS MARTYRS SANDEEP UNNIKRISHNAN ARMY DAY KERALA SPECIAL
File Photo of SANDEEP UNNIKRISHNAN (ETV Bharat)

ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ടൊർണാഡോ (2008): നവംബർ 26-ലെ മുംബൈ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് താജ്മഹൽ പാലസ് ഹോട്ടലിൽ കുടുങ്ങിയ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിന് (Operation Black Tornado) അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി. ഹോട്ടലിനുള്ളിലെ വെടിവെപ്പിനിടെ പരിക്കേറ്റ തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഭീകരർക്ക് നേരെ തനിച്ച് മുന്നേറി. "മുകളിലേക്ക് വരരുത്, ഞാൻ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം" എന്നതായിരുന്നു സഹസൈനികർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ അവസാന നിർദ്ദേശം. ഒടുവിൽ ഭീകരരുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ 2008 നവംബർ 28-ന് അദ്ദേഹം വീരമൃത്യു വരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സൈനിക ബഹുമതിയായ അശോകചക്ര നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു.

MALAYALI SOLDIERS MARTYRS KERALA SOLDIERS MARTYRS SANDEEP UNNIKRISHNAN ARMY DAY KERALA SPECIAL
File Photo of SANDEEP UNNIKRISHNAN's Funeral (ETV Bharat)

നായ്ബ് സുബേദാർ നന്ദകുമാർ: 1999-ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരനായ മലയാളി സൈനികനാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മാത്തൂർ സ്വദേശിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ '12 മഹാർ' (12 MAHAR) റെജിമെൻ്റിലെ അംഗമായിരുന്നു. കാർഗിൽ യുദ്ധസമയത്ത് ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്ത തന്ത്രപ്രധാനമായ പോസ്റ്റുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ദുർഘടമായ ഭൂപ്രകൃതിയിലും കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയിലും ശത്രുക്കളെ നേരിടുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ ധീരത പ്രകടിപ്പിച്ചു. യുദ്ധക്കളത്തിലെ അസാമാന്യ ധൈര്യത്തിന് രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ മരണാനന്തര ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചു.

ലാൻസ് നായിക് സതീഷ്: കശ്‌മീരിലെ ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിനിടെയാണ് ഇദ്ദേഹം വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചിതറ സ്വദേശിയാണ് ലാൻസ് നായിക് സതീഷ്. ഇന്ത്യൻ കരസേനയിലെ 'മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിലെ' അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നീട് വടക്കൻ കശ്മീരിലെ ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 'രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസിൽ' നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു.

2015-ൽ വടക്കൻ കാശ്മീരിലെ കുപ്‌വാര ജില്ലയിലുണ്ടായ കഠിനമായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് അദ്ദേഹം വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരത്തെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിനിടയിൽ സൈന്യത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ഇദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും തന്റെ ടീമിനെ നയിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ധീരത കാട്ടി. രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ തന്റെ 33-ാം വയസിലാണ് അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായത്. സതീഷിനെപ്പോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ നിരവധി മലയാളി സൈനികർ നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

