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യുക്രെയ്‌നിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മലയാളി നാവികൻ്റെ മൃതദേഹം 23ന് നാട്ടിലെത്തിക്കും

യുക്രെയ്‌നിലെ ഒഡേസ തീരത്ത് ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിലാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളി ജീവനക്കാരനായ അഖിലിന് ജീവൻ നഷ്‌ടമായത്.

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Akhil Joyan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 10:17 AM IST

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കാസർകോട്: യുക്രെയ്‌നിൽ വച്ച് റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കാസർകോട് സ്വദേശിയായ ഇന്ത്യൻ നാവികൻ അഖിൽ ജോയൻ്റെ ഭൗതികശരീരം ഓഗസ്റ്റ് 23ന് ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിക്കും. രാത്രി 7.40ന് ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന മൃതദേഹം തുടർന്ന് റോഡ് മാർഗം കാസർകോട്ടെ വസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മാരിനേഴ്‌സ്‌ സൊസൈറ്റി അറിയിച്ചു.

സർക്കാർ ഇടപെടൽ
കാസർകോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് എകെജി നഗർ സ്വദേശിയാണ് ഇരുപത്താറുകാരനായ അഖിൽ. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ളത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ സംസ്‌കാര ചെലവുകളും സർക്കാർ തന്നെ വഹിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്‌ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് വിമാനമാർഗം മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ആലോചനയെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. അഖിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഭൗതികശരീരം ജന്മനാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

ജോയൻ-സാലി ദമ്പതികളുടെ ഏക മകനായ അഖിലിൻ്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെയാണ് നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഒരു മാസം മുൻപാണ് ഇദ്ദേഹം തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി മർച്ചൻ്റ് നേവിയിൽ ജോലി ചെയ്‌തുവരികയായിരുന്നു അഖിൽ. മകൻ്റെ വിയോഗ വാർത്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുടുംബത്തിന് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികളും സർക്കാരും നിരന്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.

തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ
യുക്രെയ്‌നിലെ ഒഡേസ തീരത്ത് ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിലാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളി ജീവനക്കാരനായ അഖിലിന് ജീവൻ നഷ്‌ടമായത്. ഗിനിയ-ബിസാവു പതാക വഹിക്കുന്ന 'എംവി ഗോൾഡൻ ലിയോ' എന്ന കപ്പലാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നിറച്ച കപ്പലിൽ ഇന്ത്യൻ, സിറിയൻ നാവികരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ അഖിൽ ഉൾപ്പെടെ നാല് ഇന്ത്യക്കാരും മറ്റ് രാജ്യക്കാരുമായി ആകെ 10 നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന എട്ട് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി യുക്രെയ്ൻ നാവികസേന അറിയിച്ചിരുന്നു. ആകെ 17 പേരാണ് കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന് പുറമേ യുക്രെയ്ൻ സ്വദേശിയായ പൈലറ്റും കൊല്ലപ്പെട്ടു. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

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കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 20ന് ശേഷം കരിങ്കടലിൽ ഏഴ് കപ്പലുകളാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. സിവിലിയൻ ജീവനക്കാരുടെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം, സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ റഷ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ യുക്രെയ്ൻ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.

റഷ്യയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യുക്രെയ്ൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ മേഖലയിൽ വലിയ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് നിരപരാധികളായ നാവികർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടമാകുന്നത്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം നിരവധി വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കാണ് കരിങ്കടലിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഈ വിഷയം വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

RUSSIA ATTACK MALAYALI DEAD
UKRAINE SHIP ATTACK
AKHIL JOYAN DEAD
AKHIL JOYAN DIED UKRAINE ATTACK
AKHIL JOYAN

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