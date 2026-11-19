മൊബൈലില് ചിത്രം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ക്രൂരകൊലപാതകം; കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ ഞെട്ടിച്ച അരിയില് ഷുക്കൂര് വധക്കേസിലെ നാള്വഴികള്...
2012 ഫെബ്രുവരിയിലെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം മുതൽ 2026 നവംബർ 19-ലെ സുപ്രധാന വിധി വരെയുള്ള അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൻ്റെ പ്രധാന നാൾവഴികൾ.. Ariyil Shukoor murder case judgement
Published : November 19, 2026 at 11:17 AM IST
കണ്ണൂര്: കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരവും മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചതുമായ ഒന്നാണ് 2012 ഫെബ്രുവരി 20-ന് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിനടുത്തുള്ള കീഴറയിൽ എം.എസ്.എഫ് പ്രവർത്തകനായ അരിയിൽ അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ (21) കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം. ഒരു വിചാരണക്കോടതിയെപ്പോലും തോൽപ്പിക്കുംവിധം, നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിനു മുന്നിൽ 'മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി മുഖം വെരിഫൈ ചെയ്ത്' നടത്തിയ ആ കൊലപാതകം വൻ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഉയർത്തിയത്. 14 വർഷത്തോളം നീണ്ട സങ്കീർണമായ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ, ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ കോടതി ഈ കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. ഒന്നാം പ്രതി സുമേഷ്, മൂന്നാം പ്രതി അനൂപ്, ഏഴാം പ്രതി പി.പവിത്രൻ കുറ്റക്കാരൻ ഉള്പ്പെടെ കേസിലെ 11 പേര് കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതേസമയം, കേസിലെ 32, 33 പ്രതികളായ പി ജയരാജനെയും രാജേഷിനെയും ഉള്പ്പെടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു. പ്രതികള്ക്കുള്ള ശിക്ഷ പിന്നീട് വിധിക്കും. 2012-ൽ നടന്ന സംഭവം മുതൽ 2026-ലെ നിർണായക വിധി വരെയുള്ള കേസിൻ്റെ പ്രധാന നാൾവഴികൾ..
കേസ് ചരിത്രം
2012: കേരള പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം
ഫെബ്രുവരി 20: തളിപ്പറമ്പ് അരിയിൽ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് അന്നത്തെ സി.പി.എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി. ജയരാജൻ, ടി.വി. രാജേഷ് എം.എൽ.എ എന്നിവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് നേരെ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണമുണ്ടാകുന്നു. ഇതിന് പ്രതികാരമായി അന്നുതന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കീഴറയിലെ ഒരു വയലിൽ വച്ച് എം.എസ്.എഫ് പ്രവർത്തകനായ അരിയിൽ അബ്ദുൽ ഷുക്കൂറിനെ (21) അക്രമിസംഘം തടഞ്ഞുവെക്കുകയും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ആളെ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സക്കരിയയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
മാർച്ച് 22: എം.വി. ഗോവിന്ദൻ്റെ മകൻ ശ്യാംജിത്ത്, തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാനും സി.പി.എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന വാടി രവിയുടെ മകൻ ബിജുമോൻ എന്നിവരടക്കം 18 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആദ്യ പ്രതിപ്പട്ടിക കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു.
മാർച്ച് 29: 12-ാം പ്രതി ബിജുമോൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ കണ്ണൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി.
മെയ് 25: കേസിലെ പത്താം പ്രതി അജിത് കുമാറിന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
മെയ് 26: ഗൂഢാലോചനയിൽ പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ആരോപിച്ച അരിയിൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി യു.വി. വേണുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മെയ് 27: ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന രണ്ടാം പ്രതി ഗണേശൻ, കണ്ണപുരം മുതുവാനി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എട്ടാം പ്രതി ലതീഷ് എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ജൂൺ 2: ഷുക്കൂറിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി 16-ാം പ്രതി സജിത്തിൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ ടൂൾ ബോക്സിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. സി.പി.എം കണ്ണപുരം ടൗൺ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഒന്നാം പ്രതി കെ.വി. സുമേഷാണ് കത്തി സജിത്തിന് കൈമാറിയതെന്നാണ് അന്വേഷണ കണ്ടെത്തൽ.
ജൂൺ 8: സക്കരിയയെ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധം കീഴറയ്ക്കടുത്തുള്ള ചേരയിലെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.
ജൂൺ 9: ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷിനും അന്വേഷണസംഘം നോട്ടീസ് നൽകി.
ജൂൺ 12: പി. ജയരാജനെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽവെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു.
ജൂൺ 14: തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി. വാസുദേവനെയും തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭാ മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ കോമോത്ത് മുരളീധരനെയും ചോദ്യം ചെയ്തു.
ജൂൺ 22: കേസിൽ കൂടുതൽ പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു.
ജൂലൈ 5: സി.പി.എം മൊറാഴ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം എ.വി. ബാബുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ജൂലൈ 9: പി. ജയരാജനെ കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽവെച്ച് രണ്ടാമതും ചോദ്യം ചെയ്തു.
ജൂലൈ 29: ടി.വി. രാജേഷ് എം.എൽ.എയെ ചോദ്യം ചെയ്തു.
ഓഗസ്റ്റ് 1: സി.പി.എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി. ജയരാജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂരിൽ വ്യാപക അക്രമസംഭവങ്ങളുണ്ടായി.
ഓഗസ്റ്റ് 7: പി. ജയരാജൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും ടി.വി. രാജേഷിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയും ഹൈക്കോടതി തള്ളി. തുടർന്ന് ടി.വി. രാജേഷ് എം.എൽ.എ കണ്ണൂർ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി.
ഓഗസ്റ്റ് 27: പി. ജയരാജന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 7: കേസിലെ 20-ാം പ്രതി, മൊറാഴ സെൻട്രൽ നോർത്ത് കുമ്മനങ്ങാട്ടെ അച്ചാലി സരീഷ്, കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ കുളിമുറിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.
2013–2017: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിനായുള്ള നിയമപോരാട്ടം
2013 ഡിസംബർ 10: ഷുക്കൂറിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അന്നത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ കേസ് സി.ബി.ഐക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.
2013 ഡിസംബർ: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഷുക്കൂറിൻ്റെ മാതാവ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
2016 ഫെബ്രുവരി 8: ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് കമാൽപാഷ കേസിൽ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.
2016 മാർച്ച് 19: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണ ഉത്തരവിനെതിരെ സി.പി.എം നേതാക്കൾ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചു.
2016 ഏപ്രിൽ 4: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
2016 ജൂൺ 27: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിനുള്ള സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ അനുവദിച്ചു.
2017: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിനുള്ള സ്റ്റേ നീക്കി. സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ശരിവെച്ചു. ഇതിനെതിരെ പ്രതികൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിന് സ്റ്റേ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം തുടർന്നു.
2019–2020: സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രവും വിചാരണക്കോടതി മാറ്റവും
2019 ഫെബ്രുവരി 11: പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷിനുമെതിരെ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം ചുമത്തി സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ 315-ാം നമ്പർ മുറിയിൽവെച്ചാണ് ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്നാണ് സി.ബി.ഐയുടെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ.
2020: കേസിൻ്റെ വിചാരണ കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി.
2024: വിചാരണയിലേക്ക്
2024 സെപ്റ്റംബർ 19: പ്രതിപ്പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷും സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി തള്ളി.
2024 ഒക്ടോബർ 18: കേസിലെ പ്രതികൾക്കെതിരെ കോടതി കുറ്റം ചുമത്തി. ഇതോടെ വിചാരണ നടപടികൾക്ക് വഴിതുറന്നു.
2025: വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നു
2025 മേയ് 5: കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ കോടതിയിൽ കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചു.
2026: വിധിയിലേക്ക്
2026 നവംബർ 19: 17 മാസം നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കുശേഷം അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. ഒന്നാം പ്രതി സുമേഷ്, മൂന്നാം പ്രതി അനൂപ്, ഏഴാം പ്രതി പി.പവിത്രൻ കുറ്റക്കാരൻ ഉള്പ്പെടെ കേസിലെ 11 പേര് കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതേസമയം, കേസിലെ 32, 33 പ്രതികളായ പി ജയരാജൻ, രാജേഷ് ഉള്പ്പെടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു.
Also Read: അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലെ വിധി