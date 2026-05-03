ജലീലിന്‍റെ 'ചെമ്പട്ട് നാട്ടി'ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ 'സർജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്ക്'; തവനൂരില്‍ 'ജോയ് മൂഡ്'?

കുറ്റിപ്പുറത്ത് നിന്നെത്തി തവനൂരിനെ ചുവപ്പിച്ച കെടി ജലീല്‍. ഇത്തവണ ജലീലിനെ പൂട്ടാൻ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ തുറുപ്പ് ചീട്ട്. തവനൂരില്‍ പൊടിപാറുന്ന പോരാട്ടം, വിജയം ജോയിക്കോ ജലീലിനോ?

Published : May 3, 2026 at 5:17 PM IST

ലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ കാലടി, എടപ്പാൾ, തവനൂർ, വട്ടംകുളം, തിരൂർ താലൂക്കിലെ പുറത്തൂർ, മംഗലം, തൃപ്രങ്ങോട് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപെടുന്നതാണ് തവനൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം. 2008-ലെ നിയമസഭാ പുനർനിർണ്ണയത്തോടെയാണ് തവനൂർ മണ്ഡലം നിലവിൽ വന്നത്. മ​ണ്ഡ​ലം രൂ​പീകരിച്ചതിന് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന മൂന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും എ​ൽഡിഎ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച കെടി ജലീ​ലാ​ണ് തവനൂരില്‍ നിന്നും വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ജനകീയനായ നേതാവിനെ തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് തവനൂരിന്‍റെ സ്വഭാവം. യുഡിഎഫിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രബല ശക്തിയായതിനാല്‍ ഇടതും കോണ്‍ഗ്രസും തമ്മില്‍ പോരാട്ടം കടുപ്പമാണ്. ബിഡിജെഎസ് പോലുള്ള പാർട്ടി സാന്നിധ്യം എൻഡിഎ മുന്നണിയുടെ വോട്ട് വിഹിതത്തിലും പ്രകടമാണ്.

2006ൽ ​കു​റ്റി​പ്പു​റ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​യ കെടി ജ​ലീ​ൽ കുറ്റിപ്പുറം മണ്ഡലം ഇല്ലാതായതോടെ 2011ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ത​വ​നൂ​രി​ൽ​ നി​ന്ന് 6,854 വോ​ട്ടിന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. 57,729 വോട്ടുകളാണ് ജലീൽ നേടിയത്. എതിർ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസിന്‍റെ വിവി പ്രകാശ് 50,875 വോട്ടുകൾ നേടിയിരുന്നു. 2011ൽ ബിജെപി 7,107 വോട്ടുകൾ നേടി. 2016ൽ ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് കെടി ജ​ലീ​ൽ വീ​ണ്ടും വി​ജ​യി​ച്ചു. 17,064 വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ജലീല്‍ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഇഫ്ത്വിഖ്വാറുദീൻ മാസ്റ്ററിനെയാണ് ജലീൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് 51,115 വോട്ടുകളും എൽഡിഎഫ് 68,179 വോട്ടുകളും നേടി. 15,801 വോട്ടുകൾ ബിജെപി നേടിയിരുന്നു. 2011ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും 2016ലേക്കെത്തിയപ്പോള്‍ 8,694‬ വോട്ടുകളാണ് ബിജെപി അധികം നേടിയത്.

2021ലും കെടി ജലീല്‍ തന്നെ തവനൂരിന്‍റെ എംഎല്‍എ ആയി. 70,358 വോട്ടുകളാണ് ജലീല്‍ നേടിയത്. ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പില്‍ ആയിരുന്നു എതിരാളി. യുഡിഎഫ് ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിച്ച ഫിറോസ് 67,794 വോട്ടുകള്‍ നേടി. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായ രമേഷ് കോട്ടായിപ്പുറം 9,914 വോട്ടുകളും നേടി.

ഇത്തവണയും കെടി ജലീല്‍ തന്നെയാണ് ഇടത് സ്ഥാനാർഥി. തവനൂരില്‍ ചുവപ്പ് പടർത്തിയ ആവേശത്തിലും ആത്മവിശ്വാസത്തിലും കെടി മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോള്‍ അല്‍പം കടുപ്പിച്ചാണ് യുഡിഎഫ്. മലപ്പുറം ജില്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ വിഎസ് ജോയിയെ ഇറക്കിയാണ് യുഡിഎഫ് കളി. ജോയി കൂടി എത്തിയതോടെ തവനൂരിലെ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ ഗതി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. സ്ഥാനാർഥിയായി രവി തേലത്ത് എത്തുന്നത് തദ്ദേശപ്പോരിലെ ഫലം ഇനിയും വർധിപ്പിക്കാനാണ്. ബിജെപി ജില്ല മുൻ പ്രസിഡന്‍റാണ് രവി.

