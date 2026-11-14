ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കളിൽ തന്ത്രിമാർക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി
അഖില തന്ത്രി പ്രചാരക സഭയുടെ ഹർജി തള്ളിയാണ് ഉത്തരവ്.
Published : November 14, 2026 at 8:04 PM IST
എറണാകുളം: ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പഴയ കൊടിമരത്തിലെ വാജി വാഹനം തന്ത്രിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ക്ഷേത്രസ്വത്തുക്കളിൽ തന്ത്രിമാർക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അഖില തന്ത്രി പ്രചാരക സഭയുടെ ഹർജി തള്ളിയാണ് ഉത്തരവ്.
ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പഴയ കൊടിമരം മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ പഴയതിലെ വാജി വാഹനത്തിന്മേൽ തന്ത്രിയ്ക്ക് അവകാശമില്ലെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കളിന്മേൽ തന്ത്രിമാർക്ക് അവകാശമില്ല. ദേവസ്വം സ്വത്തുക്കൾ ദേവന് സ്വന്തമാണ്. തന്ത്രിയുടെ ആചാരാധികാരം സ്വത്തവകാശമല്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി എടുത്തു പറഞ്ഞു.
തന്ത്രസമുച്ചയത്തിലെ ആചാരം വാജി വാഹനത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വാജി വാഹനമുൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ദേവസ്വം ബോർഡിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ 2012ൽ സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരുന്നു. ഈ സർക്കുലർ ചോദ്യം ചെയ്ത് അഖില തന്ത്രി പ്രചാര സഭ ഭാരവാഹികൾ നൽകിയ ഹർജി തള്ളിയാണ് ഹൈക്കോടതി തീരുമാനം.
ദേവസ്വം സർക്കുലർ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രവസ്തുക്കൾ ദേവസ്വം സ്വത്തായി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും കോടതി എടുത്തു പറഞ്ഞു. ശബരിമലയിലെ വാജി വാഹനം തന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചത് നേരത്തെ ചർച്ചയായിരുന്നു.
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