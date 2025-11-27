ETV Bharat / state

പോറ്റി തന്ത്രിയുടെ വിശ്വസ്‌തൻ, ശബരിമലയില്‍ എത്തിച്ചത് തന്ത്രി; കുരുക്ക് മുറുക്കി മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ മൊഴി

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തന്ത്രിയുടെ വിശ്വസ്തൻ ആയതിനാലാണ് വിശ്വസിച്ചതെന്നും പോറ്റിയെ ശബരിമലയിൽ എത്തിച്ചത് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരാണെന്നും പത്മകുമാർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്

SABARIMALA GOLD SCAM
എ പത്മകുമാർ, കണ്ഠരര് മോഹനര്, കണ്ഠരര് രാജീവര് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 12:15 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ തന്ത്രിക്ക് കുരുക്ക് മുറുക്കി മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റ് എ പത്മകുമാറിന്‍റെ മൊഴി. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരുടെ വിശ്വസ്തനും തന്ത്രിയാണ് പോറ്റിയെ ശബരിമലയിൽ എത്തിച്ചതെന്നും എ പത്മകുമാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്ഐടി) മൊഴി നൽകി. ഇതോടെ കേസിൽ തന്ത്രി കുടുംബത്തിൻ്റെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാകും.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തന്ത്രിയുടെ വിശ്വസ്തൻ ആയതിനാലാണ് വിശ്വസിച്ചതെന്നും പോറ്റിയെ ശബരിമലയിൽ എത്തിച്ചത് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരാണെന്നും പത്മകുമാർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഇല്ല. തന്ത്രി കുടുംബത്തിൻ്റെ ആളായിട്ടാണ് പോറ്റി ശബരിമലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. തന്ത്രിയുടെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പിൻബലത്തിലാണ് പോറ്റി ശബരിമലയിൽ ശക്തനായതെന്നും പത്മകുമാര്‍ മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് മുൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനുമായി മുൻപ് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പോറ്റി തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായും ചോദ്യംചെയ്യലില്‍ പത്മകുമാർ മൊഴി നൽകിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. താൻ പരിചയപ്പെടും മുമ്പു തന്നെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പാേറ്റി ശബരിമലയിലുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും പത്മകുമാർ മൊഴി നൽകി.

'ദൈവതുല്യർ' ആര്?

സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലാകും മുൻപ് പത്മകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് നടത്തിയ 'യഥാർഥ കുറ്റവാളികൾ പുറത്തുവരും' എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും 'ദൈവതുല്യർ' എന്ന പ്രയോഗവും തന്ത്രിയെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇതോടെ ശക്തമാവുകയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ 'ദൈവതുല്യർ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല' എന്നായിരുന്നു തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരുടെ പ്രതികരണം.

അന്വേഷണം തന്ത്രിമാരിലേക്ക്

നിലവിൽ കണ്ഠരര് മോഹനരുടെയും കണ്ഠരര് രാജീവരുടെയും മൊഴികളിൽ എസ്ഐടി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. സ്വർണക്കൊള്ളയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദേവസ്വം ബോർഡിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമാണ് എന്നാണ് തന്ത്രിമാരുടെ മൊഴിയെന്നും ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നും അവർ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞതായാണ് വിവരം. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് സ്വർണപ്പാളിയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് അനുമതി നൽകിയതെന്നും ദൈവഹിതം നോക്കി അനുമതി നൽകുക മാത്രമാണ് തന്ത്രിമാരുടെ ചുമതലയെന്നുമാണ് ഇവർ എസ്ഐടിയോട് വ്യക്തമാക്കി. ദ്വാരപാലക ശിൽപം സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുരാരി ബാബു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കള്ളമാണെന്ന് കണ്ഠരര് രാജീവര് നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ശിൽപങ്ങളുടെ കുറച്ചുഭാഗം നിറം മങ്ങിയെന്നും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ അനുമതി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ മറുപടി മാത്രമാണ് നൽകിയത്. ശബരിമലയിൽ വച്ചുതന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യാനാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ താൻ നിർദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

നിലവിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള എ പത്മകുമാറിനെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കേസിൽ ഉന്നതരുടെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായും, കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന സൂചന.

