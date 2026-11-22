തഞ്ചാവൂരിൻ്റെ പൈതൃകത്താളം പാലക്കാട്ടും; വീണയുടെ ഈണങ്ങളിൽ കൈവിരുതിൻ്റെ പെരുമയുമായി നാരായണൻ
പ്രതിവർഷം ഇരുപതിലധികം തഞ്ചാവൂർ വീണകളാണ് പാലക്കാട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്
Published : November 22, 2026 at 6:11 PM IST
പാലക്കാട്: ചില സംഗീതോപകരണങ്ങൾ വെറും മരക്കഷണങ്ങളിൽ തീർത്ത രൂപങ്ങളല്ല, അവയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രവും തലമുറകളുടെ അധ്വാനവും കലയുടെ ആത്മാവും എല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നാം അതൊക്കെ മറന്നുപോവാറില്ലേ... മറക്കാനായി അത്തരം കലാക്കാരൻമാരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെയും, വിയർപ്പിൻ്റെയും കഥകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്താറുണ്ടോ... എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നതും നിങ്ങൾ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും അത്തരത്തിൽ കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ ആത്മാവായി മാറിയ വീണയുടെ ഓരോ തന്ത്രിയിലും തഞ്ചാവൂരിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും കലാവൈഭവവും നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു കലാക്കാരന്മാരെക്കുറിച്ചാണ്.
തഞ്ചാവൂർ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഈണങ്ങൾ പാലക്കാടിൻ്റെ സംഗീതലോകത്തും സജീവമാകുകയാണ് ഇവർ. തഞ്ചാവൂരിൽനിന്ന് നിർമിച്ചെത്തുന്ന വീണകൾക്ക് പാലക്കാട്ട് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. വർഷങ്ങളായി ഈ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ നിർമിച്ചുനൽകുന്ന നാരായണൻ്റെ കരവിരുതാണ് പാലക്കാട്ടെ സംഗീതപ്രേമികൾക്ക് തഞ്ചാവൂർ വീണകളെ കൂടുതൽ പ്രിയങ്കരമാക്കുന്നത്.
പാലക്കാട്ടെ സംഗീതലോകത്ത് തഞ്ചാവൂർ വീണകൾക്ക് പ്രിയമേറുന്നു
പ്രതിവർഷം ഇരുപതിലധികം തഞ്ചാവൂർ വീണകളാണ് പാലക്കാട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. പാലക്കാട്ടെ ചെമ്പൈ സ്മാരക സർക്കാർ സംഗീത കോളേജിലെ വിദ്യാർഥികളും പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവരുമാണ് പ്രധാനമായും തഞ്ചാവൂർ വീണകൾ വാങ്ങുന്നത്. സംഗീതപഠനത്തിനും നിരന്തര പരിശീലനത്തിനും വേദികളിലെ അവതരണങ്ങൾക്കുമെല്ലാം വീണയെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് തഞ്ചാവൂർ വീണകളോട് പ്രത്യേക താൽപര്യമാണുള്ളത്.
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നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമാണ് തഞ്ചാവൂരിലെ വീണനിർമാണത്തിനുള്ളത്. പ്ലാവിൻതടിയിൽ നിർമിക്കുന്ന വീണകൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുമെന്നതാണ് പ്രധാന സവിശേഷത എന്ന് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത നിർമാണരീതിയും മരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ചേർന്നാണ് തഞ്ചാവൂർ വീണകൾക്ക് സംഗീതലോകത്ത് സവിശേഷമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത്.
35,000 മുതൽ 75,000 രൂപ വരെ; നിർമാണത്തിന് 45 ദിവസത്തിലധികം
ഒറ്റത്തടിയിൽ കൊത്തിയെടുക്കുന്ന അഷ്ടലക്ഷ്മി വീണയും വ്യത്യസ്ത തടിഭാഗങ്ങൾ ചേർത്തുനിർമിക്കുന്ന സരസ്വതി വീണയുമാണ് കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളതെന്ന് നാരായണൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നു. ഓരോ വീണയുടെയും രൂപവും നിർമാണരീതിയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് കാണുന്ന ആർക്കും മനസിലാക്കാം.
35,000 രൂപ മുതൽ 75,000 രൂപ വരെയാണ് വീണകളുടെ വില. പൂർണമായും കൈകൊത്തുപണികളിലൂടെ രൂപംകൊള്ളുന്ന ഓരോ വീണയ്ക്കും പിന്നിൽ വലിയ അധ്വാനവും ക്ഷമയും കലാപരമായ സൂക്ഷ്മതയുമുണ്ട്. ഒരു വീണയുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 45 ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്ന് നാരായണൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നു.
തഞ്ചാവൂരിൽ മാത്രം 40-ലധികം വീടുകളിലാണ് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ വീണകൾ നിർമിക്കുന്നത്. തലമുറകളായി കൈമാറിവരുന്ന നിർമാണവിദ്യയും കൈവിരുതുമാണ് ഈ മേഖലയെ ഇന്നും സജീവമാക്കി നിലനിർത്തുന്നത്. യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഓരോ ഭാഗവും ശ്രദ്ധയോടെ കൊത്തിയൊരുക്കി മനോഹരമായ സംഗീതോപകരണമായി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയിൽ കലാകാരന്മാരുടെ അനുഭവസമ്പത്തും നിർണായകമാണ്.
വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്കും നാരായണൻ ചേട്ടൻ്റെ കൈവിരുത്
വീണനിർമാണത്തിൽ ആറു പതിറ്റാണ്ടിനോട് അടുക്കുന്ന അനുഭവസമ്പത്തുള്ള നാരായണനാണ് ഈ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയനായ ശില്പി. കേരളത്തിലേക്ക് മാത്രം പ്രതിവർഷം 50-ലധികം വീണകൾ അദ്ദേഹം നിർമിച്ചുനൽകുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങൾക്കു പുറമേ അമേരിക്ക, സിംഗപ്പൂർ, ദുബായ് തുടങ്ങിയ വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ പിറക്കുന്ന വീണകൾ എത്തുന്നു.
നാരായണൻ്റെ ദീർഘകാലത്തെ സേവനവും കലാവൈദഗ്ധ്യവും പരിഗണിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശ്സതി പത്രം നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വീണ നിർമിച്ചുനൽകുക എന്നതിലുപരി, തഞ്ചാവൂരിൻ്റെ പരമ്പരാഗത നിർമാണരീതിയും കലയുടെ സൂക്ഷ്മതയും വരുംതലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുന്നത്.
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