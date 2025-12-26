തങ്ക അങ്കിക്ക് ഭക്തി നിർഭരമായ വരവേൽപ്പ്; പരാതികൾ ഇല്ലാതെ ഒരു മണ്ഡലകാലം പര്യവസാനിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ
33,32,000 തീർഥാടകരാണ് ഡിസംബർ 25 വരെ ശബരിമലയിൽ എത്തിയത്. തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇനിയും വർധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ.
Published : December 26, 2025 at 8:53 PM IST
പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡലപൂജയ്ക്കായി ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ച തങ്ക അങ്കിക്ക് ഭക്തി നിർഭരമായ വരവേൽപ്പ്. പരാതികൾ ഇല്ലാതെ മണ്ഡലകാലം പര്യവസാനിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ. "പരാതികൾ ഇല്ലാതെ മണ്ഡലകാലം പര്യവസാനിക്കുകയാണ്. ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഒരു തീർഥാടകൻ പോലും ദർശനം നടത്താതെ മടങ്ങിപ്പോകില്ല" - എന്ന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ.
മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ വകുപ്പുകൾ എർപ്പെടുത്തേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പമ്പയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് മന്ത്രി സംസാരിച്ചത്.
33,32,000 തീർഥാടകരാണ് ഡിസംബർ 25 വരെ ശബരിമലയിൽ എത്തിയത്. തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇനിയും വർധനവ് ഉണ്ടാകും. കോടതി നിർദേശപ്രകാരം സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 5000 ആയി തുടരും. വെർച്ചൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിലും നിലവിലെ സംവിധാനം തുടരും" - എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഉച്ചയോടെ പമ്പയിലെത്തിയ തങ്ക അങ്കിഘോഷയാത്രയെ ദേവസ്വം വകുപ്പു മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. പതിനെട്ടാംപടിക്കു മുകളിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ, ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ കെ രാജു, പി ഡി സന്തോഷ് കുമാർ, ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ ബി സുനിൽകുമാർ, എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തങ്ക അങ്കി ഏറ്റുവാങ്ങി. എ ഡി ജി പി എസ്. ശ്രീജിത്ത്, ദേവസ്വം ബോർഡ് ചീഫ് എൻജിനീയർ രഞ്ജിത്ത് കെ ശേഖർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
തുടർന്നു സോപാനത്തിൽവച്ച് തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരും മേൽശാന്തി ഇ ഡി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയും സഹ ശാന്തിമാരും ചേർന്നു തങ്ക അങ്കി ഏറ്റുവാങ്ങി ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. 6.40ന് തങ്ക അങ്കി ചാർത്തിയുള്ള മഹാ ദീപാരാധന നടന്നു. തുടർന്നു ഭക്തർക്ക് തങ്ക അങ്കി വിഭൂഷിതനായ അയ്യപ്പസ്വാമിയെ ദർശിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കി.
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമയാണ് മണ്ഡലപൂജയ്ക്കു ചാർത്തുന്നതിനുള്ള തങ്ക അങ്കി 1973 ൽ നടയ്ക്കു വച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നാണ് തങ്ക അങ്കി ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത്.
അതേസമയം മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി ഡിസംബർ 30ന് നട തുറക്കും. രാത്രി 10 മണിക്കു ഹരിവരാസനം പാടിയാണ് നട അടക്കുക. മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി ഡിസംബർ 30 വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് വീണ്ടും നട തുറക്കും. മണ്ഡലകാലതീർഥാടനത്തിനു സമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മണ്ഡലപൂജ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10.10നും 11.30 നും ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിൽ നടക്കും. തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ കാർമികത്വത്തിലാണ് മണ്ഡലപൂജ നടക്കുന്നത്.
ഭക്തരുടെ എണ്ണം 30 ലക്ഷം പിന്നിട്ടു
ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയവരുടെ എണ്ണം 30 ലക്ഷം പിന്നിട്ടു. ഡിസംബർ 25 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 30,01,532 പേരാണ് ദർശനം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഡിസംബർ 23ന് തന്നെ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം 30 ലക്ഷം പിന്നിട്ടിരുന്നു (30,78,044 പേർ). 2024 ഡിസംബർ 25 വരെ 32,49,756 പേരാണു ദർശനം നടത്തിയത്.
2023ൽ ഡിസംബർ 25 വരെ 28.42 ലക്ഷം ഭക്തരാണ് എത്തിയത്.ഈ വർഷം സീസണിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വലിയ തിരക്കിനെത്തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം വിർച്വൽ ക്യൂവിലും, സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗിലും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നു. ഇക്കുറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ദർശനത്തിനെത്തിയത് നട തുറന്ന് നാലുദിവസം പിന്നിട്ട നവംബർ 19നാണ് 1,02,299 പേർ. ഏറ്റവും കുറവു പേർ എത്തിയത് ഡിസംബർ 12നും (49,738).
മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അവധി ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചകളിൽ തിരക്കുകുറവായിരുന്നു. ഈ ഞായറാഴ്ച (ഡിസംബർ 21) 61,576 പേരാണ് ദർശനത്തിനെത്തിയത്. ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ എൺപതിനായിരത്തിനു മുകളിൽ ഭക്തരെത്തി. തിങ്കൾ-85847, ചൊവ്വ,-83845, ബുധൻ-85388, വ്യാഴം-89729. മണ്ഡലപൂജയോടനുബന്ധിച്ചു വെള്ളി, ശനി (ഡിസംബർ 26,27) ദിവസങ്ങളിൽ വിർച്വൽ ക്യൂ വഴി ഭക്തരെ അനുവദിക്കുന്നതു യഥാക്രമം 30000, 35000 ആയി ചുരുക്കി. സ്പോട്ട്ബുക്കിംഗ് 2000 ആയും നിജപ്പെടുത്തി.
തങ്ക അങ്കി ഘോഷയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ പമ്പയിൽ നിന്നു ഭക്തരെ കടത്തിവിടുന്നതിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാവിലെ ഒൻപത് മണി വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 22, 039 പേർ ദർശനം നടത്തി.
