അനയയുടെ മരണം:'പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തില്', ചോദ്യവുമായി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്
താമരശേരിയിലെ അനയയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലെന്ന് ചോദ്യം. അനയ മരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 14ന്.
Published : October 17, 2025 at 12:42 PM IST
കോഴിക്കോട്: താമരശേരിയിലെ 9 വയസുകാരി അനയയുടെ മരണം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ചല്ല എന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട്. കുട്ടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെ റിപ്പോർട്ട്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് മരണകാരണം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം മൂലമാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനിടെ കുട്ടിയുടെ നട്ടെല്ലിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സ്രവത്തിൽ അമീബയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ രാസപരിശോധനയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ എ അണുബാധ മൂലമുള്ള വൈറൽ ന്യുമോണിയയാണ് മരണകാരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്ന സംഭവം ആയതുകൊണ്ടും അതിന് പിന്നാലെ ഡോക്ടറെ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആക്രമിച്ച വിഷയവും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വിശദമായ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ചേരാതെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു എന്നാണ് ഡോ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് 14നാണ് ഒമ്പത് വയസുകാരി അനയ മരിച്ചത്. പനിയെ തുടർന്ന് രാവിലെ 10:15ന് താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതായിരുന്നു. ഒന്നാം നിലയിലെ ഒപിയിലേക്ക് നടന്നാണ് പെൺകുട്ടി എത്തിയത്. ന്യുമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായ ശ്വാസംമുട്ടോ ചുമയോ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഉച്ചയോടെ ഛർദ്ദിയും അപസ്മാരവും ഉണ്ടായി. ഇത് രണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.
ആരോഗ്യനില മോശമായി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന രോഗികളെയാണ് ഉടൻ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ആരോഗ്യവതിയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ നില പെട്ടെന്നാണ് വഷളായത്. ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. വഴിയിൽവച്ച് മരണം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനിടെ കുട്ടിയുടെ നട്ടെല്ലിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സ്രവത്തിൽ അമീബയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ആദ്യ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട് ആയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അധികൃതര് അറിയിച്ചത്. ഇതിനിടെ ഫോറന്സിക് വകുപ്പിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ മാതാവിനോട് മരണം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കാരണമാകാനിടയില്ലെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നതായി കുട്ടിയുടെ മാതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇക്കാര്യം കേട്ടതിന് പിന്നാലെ അസ്വസ്ഥനായ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് സനൂപ് താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ഡോക്ടറെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ കഴുത്തിന് നേരെ വരേണ്ടിയിരുന്ന വെട്ടാണ് മറ്റൊരു ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടിയത്. ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് ശരിയായില്ല. താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയെ വീണ്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്.
കുട്ടി കുളിച്ച കുളത്തിൽ അമീബയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുകയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ പെൺകുട്ടിയുടെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം പിടിപ്പെടുകയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മാതൃശിശു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചികിത്സിച്ച് രോഗം ഭേദമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ മാത്രം നിരത്തി ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പുറത്തുവിട്ടത് തെറ്റിധാരണകൾ വർധിപ്പിക്കും.
ഒപ്പം ആശുപത്രികളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ഡോക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഇൻ ചാർജ് ആയിരുന്ന താൻ സൂപ്രണ്ട് ആയതിന് ശേഷം ഒരു ലോബി തനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ കുടുംബം നിയമ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. മകള്ക്ക് ചികില്സ നിഷേധിച്ചെന്ന് അമ്മ റംബിസ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു. പ്രാഥമിക ചികിത്സ പോലും കൃത്യമായി നല്കിയില്ല. തലേന്ന് വരെ ആരോഗ്യവതിയായിരുന്ന മകളാണ് അടുത്ത ദിവസം മരിക്കുന്നത്. ചികിത്സ പിഴവ് നടത്തിയവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
അതിനിടെ ചികിത്സ പിഴവുണ്ടായി എന്നാരോപിച്ച് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ച കുട്ടിയുടെ പിതാവ് സനൂപിനെ ഇന്ന് താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയേക്കും. സനൂപിനെതിരെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 118(2), 109(1) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ ചെറുക്കുന്നതിലെ വകുപ്പും ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്. താമരശേരി ഡിവൈഎസ്പി പി.ചന്ദ്രമോഹനാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഡോക്ടര്ക്കുള്ള വെട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്ജിനും മെഡിക്കല് കോളജ് സൂപ്രണ്ടിനും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്നായിരുന്നു സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സനൂപ് പ്രതികരിച്ചത്.
