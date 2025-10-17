ഒൻപത് വയസുകാരിയുടെ മരണം; പരാതി നൽകി അമ്മ, പിഴവില്ലെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്, പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു
താമരശേരിയിൽ ഒൻപത് വയസുകാരിയുടെ മരണത്തിൽ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നൽകി കുട്ടിയുടെ അമ്മ. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് യുവജന പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകള്.
Published : October 17, 2025 at 4:58 PM IST
കോഴിക്കോട്: താമരശേരിയിൽ ഒൻപത് വയസുകാരി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വന്നതോടെ നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങി കുടുംബം. കുട്ടിയുടെ മാതാവ് താമരശേരി ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നൽകി. തങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ഇപ്പോൾ ശരി ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് അമ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
"കുട്ടിയെ ചികിത്സക്ക് എത്തിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെയെല്ലാം ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു കാണിച്ചത്. പിന്നീട് നടന്ന പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. നേരത്തെ ഫോറൻസിക്ക് വിഭാഗവുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുട്ടിയെ ആദ്യം പരിശോധിച്ച താമരശേരി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ചികിത്സ പിഴവാണ് കുട്ടിക്ക് മരണം സംഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് ഫോറൻസിക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടെ ഇക്കാര്യം തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്" എന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താമരശേരി ഡിവൈഎസ്പിക്ക് മുൻപിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഉന്നതലത്തിലുള്ളവർക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരാതി നൽകുമെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു പിഴവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
'രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. രണ്ടുമണി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടക്ക് യാതൊരു പിഴവും പറ്റാനില്ല. കുട്ടി ഒപിയിൽ പരിശോധനക്ക് എത്തിയതാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും യാതൊരു കാലതാമസവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആംബുലൻസിന് കാത്തുനിന്ന അരമണിക്കൂർ മാത്രമാണ് വൈകിയത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജും ഫോറൻസിക്ക് വിഭാഗവും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതും സത്യം പുറത്ത് വിടേണ്ടതും. തനിക്ക് അതിലൊന്നും പറയാനില്ല'- എന്നും സൂപ്രണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.
"കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളോ ശ്വാസംമുട്ടലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകെ ഛർദി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിലാണ് ഒരു സംശയം വന്നത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന എല്ലാ അവ്യക്തതകളും മെഡിക്കൽ കോളജ് ദൂരീകരിക്കട്ടെ" എന്നും സൂപ്രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
പ്രതിഷേധം ശക്തം
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ താമരശേരിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകള്. പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം അല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിവിധ സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് യുവജന പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകള് വ്യക്തമാക്കി.
കെഎസ്യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് താമരശേരി ഗവൺമെൻ്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം പൊട്ടിപുറപ്പെട്ടത്. കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് താമരശേരി പൊലീസ് ആശുപത്രി കവാടത്തിനു മുമ്പിൽ തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഏറെനേരം പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും നടന്നു. പൊലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി.
നേരത്തെ കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന താമരശേരി ഗവൺമെൻ്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിക്ക് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമാണെന്ന കാര്യം പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ മരണശേഷം നടത്തിയ പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വന്നതിൽ നിന്നും, കുട്ടിക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം അല്ലെന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ എ അണുബാധമൂലമുള്ള വൈറൽ ന്യുമോണിയ ആണെന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു.
ഇതോടെ താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി അധികൃതർ വെട്ടിലായിരുന്നു. നേരത്തെ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറെ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വിടാത്തതിനെതുടർന്നുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ കുട്ടിക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം അല്ലെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നത്. അതേസമയം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തി. കുട്ടിയുടെ മാതാവ് നിലവിൽ താമരശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. താമരശേരി പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സായൂജ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മാതാവിൽ നിന്നും വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും.
