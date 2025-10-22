കൈയില് പെട്രോളുമായി മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ ആ സംഘം ആര്? താമരശേരി ഫ്രഷ് കട്ട് സംഘര്ഷത്തില് വിദഗ്ധ പരിശോധന
പ്രദേശത്തെയും കമ്പനിയിലെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിന് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്.
Published : October 22, 2025 at 5:16 PM IST|
Updated : October 22, 2025 at 5:43 PM IST
കോഴിക്കോട് : താമരശേരി ഫ്രഷ് കട്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം തീയിട്ട സംഭവത്തിൽ വിദഗ്ധ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ഫോറൻസിക്, വിരലടയാള വിദഗ്ധർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഫ്രഷ് കട്ടിൽ എത്തി പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇന്നലെ നടന്ന സമരത്തിനിടയിൽ മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ ചിലരാണ് ഫ്രഷ് കട്ടിനും അവിടേക്ക് വന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും തീയിട്ടതെന്നാണ് സൂചന.
അക്രമ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ ഇതുവരെ പൊലീസിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം പൊലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രദേശത്തെയും കമ്പനിയിലെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു. ഇവ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.
സംഭവത്തിൽ ഫ്രഷ് കട്ട് ജീവനക്കാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇന്ന് പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദഗ്ധ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയത്. ആദ്യഘട്ട പരിശോധനയിൽ കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വസ്തു ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തും. മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ സംഘം പെട്രോൾ പോലുള്ള വസ്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ച് കാത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
ഇത് ഇന്നലെ നടന്ന അക്രമസംഭവങ്ങൾ ആസൂത്രിതമാണെന്ന സംശയത്തിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. പൊലീസും ഇതുതന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്നലെ അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. ഇന്നലെ സമരക്കാർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ പൊലീസിൻ്റെ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്ന ഹർത്താലിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത്.
ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കടകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ബസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ തടസമില്ലാതെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വലിയ സന്നാഹവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമര മുറകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെങ്കിൽ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.
സംഘർഷത്തിൽ 15 ഓളം വാഹനങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു
വാഹനം പൊലീസ് സംരക്ഷണത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ സമരക്കാർ വാഹനത്തിനു മുൻപിൽ കയറി നിന്ന് തടഞ്ഞു. ഇതോടെ പൊലീസ് ഇവരെ ബലംപ്രയോഗിച്ച് നീക്കാൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശ്രമിച്ചു. ഇത് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചതോടെ പൊലീസ് ലാത്തിവീശി. പിന്നീട് യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഫ്രഷ് കട്ടിനു മുൻപിൽ നടന്നത്. സമരക്കാരും പൊലീസും തമ്മിൽ പരസ്പരം പോരടിച്ചു.
സംഘർഷം നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാതായതോടെ പൊലീസ് ടിയർ ഗ്യാസ് പ്രയോഗിച്ചു. ഇതോടെ സമരക്കാർ കല്ലേറും തുടങ്ങി. കല്ലേറിലാണ് പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നീട് പൊലീസുകാർ ഒന്നും നോക്കാതെ ലാത്തി വച്ച് അടി തുടങ്ങിയതോടെ സമരക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റു. അതിനിടയിൽ ഫ്രഷ് കട്ട് സ്ഥാപനത്തിനും വാഹനങ്ങൾക്കും തീയിട്ടു. പൊലീസ് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മുക്കം ഫയർയൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തി. എന്നാൽ സമരക്കാർ ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഏറെനേരം തടഞ്ഞുവച്ചു.
ഇതാണ് തീപിടുത്തം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ തടസം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഫാക്ടറിക്ക് തീ കത്തുന്ന സമയത്ത് 12 തൊഴിലാളികൾ ഫാക്ടറിക്ക് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ രക്ഷിച്ച് പുറത്തെത്തിക്കുന്നതിന് പൊലീസിന് ഏറെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്നലത്തെ സംഘർഷത്തിൽ മാത്രം ഫാക്ടറിക്ക് അകത്തെ പത്തു ലോറികൾ ഉൾപ്പെടെ 15 ഓളം വാഹനങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു. കൂടാതെ ഫ്രഷ് കട്ട് യൂണിറ്റും കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ പരിസരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു വാഹനങ്ങളും സമരക്കാർ തല്ലി തകർത്തു.
