താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; അടിയന്തര പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപാരികളുടെ ഉപവാസ സമരം
വയനാടിൻ്റെ ജീവനാഡിയായ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് നിത്യേന അനുഭവപ്പെടുന്നത്
Published : October 29, 2026 at 1:42 PM IST
വയനാട്: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ നിരന്തരമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കും അടിയന്തര പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ലക്കിടിയിലെ വയനാട് കവാടത്തിന് സമീപം പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ പന്തലിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് പങ്കെടുത്തത്.
അടിയന്തര പരിഹാരം വേണം
വയനാടിൻ്റെ ജീവനാഡിയായ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് നിത്യേന അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെയും ജില്ലയുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വ്യാപാരികൾ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് കടന്നത്.
ചുരത്തിലെ മുഴുവൻ വളവുകളും വീതികൂട്ടി നവീകരിക്കുക, ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാൻ മുഴുവൻ സമയവും പൊലീസിനെ നിയോഗിക്കുക, അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങൾ മാറ്റാൻ ക്രെയിൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ. ഇതിനുപുറമെ ചിപ്പിലിത്തോട് തളിപ്പുഴ ചുരം ബൈപ്പാസ്, പൂഴിത്തോട് പടിഞ്ഞാറത്തറ റോഡ് എന്നിവ യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നും വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജില്ലയുടെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമായി വിഭാവനം ചെയ്ത തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്നും സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്രംതളം, പേരിയ, ബോയ്സ് ടൗൺ ചുരം റോഡുകൾ വീതികൂട്ടി നവീകരിക്കുക, വയനാട്ടിൽ ഉടൻ തന്നെ വിമാനത്താവള നിർമാണം തുടങ്ങുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗികളുമായി പോകുന്ന ആംബുലൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചുരത്തിൽ കുടുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് അടിയന്തരമായി മാറ്റമുണ്ടാകണമെന്നും ബദൽ റോഡുകളുടെ വികസനം വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തുടരുന്ന അവഗണന
സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ജില്ലയാണ് വയനാടെന്നും ഈ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ജില്ലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഫണ്ടുകളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വ്യാപാര സമിതി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഉസ്മാൻ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് 13 ജില്ലകൾക്ക് നൽകുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ 10 ശതമാനം പോലും വയനാടിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നില്ല എന്നത് വലിയ വിരോധാഭാസമാണ്. മാറിമാറി വരുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വയനാടിനോട് കടുത്ത അവഗണനയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏകദിന ഉപവാസ സമരം കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ബാപ്പു ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ജോജിൻ ടി ജോയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സി വി രാജൻ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വത്സല സദാനന്ദൻ, മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജോൺ മാത, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സി വി വർഗീസ്, വനിതാ വിങ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീജ ശിവദാസ്, യൂത്ത് വിങ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഷൈജൽ കുന്നത്ത്, വനിതാ വിങ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സിജിത് ജയപ്രകാശ്, വയനാട് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡൻ്റ് ജോണി പാറ്റാനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഉസ്മാൻ സ്വാഗതവും ജില്ലാ ട്രഷറർ നൗഷാദ് കരിമ്പനക്കൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Also Read: പാളയം മാർക്കറ്റ് മാറ്റുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം; കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ച് വ്യാപാരികൾ