താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; പരിഹാരം തേടി വ്യാപാരികൾ സമരത്തിലേക്ക്
ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പുറമെ ചിപ്പിലിത്തോട്-തളിപ്പുഴ ചുരം ബൈപാസ് യഥാർഥ്യമാക്കുക എന്നതാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം
Published : October 23, 2026 at 11:10 AM IST
വയനാട്: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കും പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മാസം 28ന് ലക്കിടിയിൽ ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിക്കും. രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് വരെയാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുക.
പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ
ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പുറമെ ചിപ്പിലിത്തോട്-തളിപ്പുഴ ചുരം ബൈപാസ് യഥാർഥ്യമാക്കുക എന്നതാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഇതിനുപുറമെ നിർത്തിവച്ച തുരങ്കപാത നിർമാണം പുനരാരംഭിക്കുക, പടിഞ്ഞാറത്തറ-പൂഴിത്തോട് ചുരം ബദൽ പാത നിർമിക്കുക, പക്രന്തളം, ബോയ്സ് ടൗൺ, പേര്യ ചുരം റോഡുകൾ വീതികൂട്ടി നവീകരിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചാണ് വ്യാപാരികൾ സമരരംഗത്തിറങ്ങുന്നത്.
കോഴിക്കോട്-വയനാട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയായ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇത് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയാണ്. ടൂറിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ വലിയ മുരടിപ്പിന് ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവും ചരക്കുനീക്കവും വർധിച്ചിട്ടും ചുരം റോഡിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അധികൃതർ തയാറാകുന്നില്ല. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് വ്യാപാര മേഖലയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ
ചുരത്തിലെ ഹെയർപിൻ വളവുകൾ വീതികൂട്ടുന്നതിനോ റോഡരികിൽ കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണും കല്ലും മരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ടാറിങ് പൊളിഞ്ഞ ഭാഗം നന്നാക്കുന്നതിനും ഇളകിയ ഇൻ്റർലോക്ക് കട്ടകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും റോഡിലെ കുഴികൾ നികത്തുന്നതിനും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ താത്പര്യം കാട്ടുന്നില്ലെന്നും വ്യാപകമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്.
മഴക്കാലത്ത് ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും മരം വീഴുന്നതും പതിവാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തതും പ്രതിസന്ധി വർധിപ്പിക്കുന്നു. രോഗികളുമായി പോകുന്ന ആംബുലൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചുരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമിതി പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
സമര പരിപാടികൾ
വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി, വനിതാവിങ്, യൂത്ത് വിങ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളടക്കം നൂറോളം പേർ ഉപവാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ലക്കിടി യുപി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്ന് ജാഥയായി ചുരം പ്രവേശന കവാട പരിസരത്ത് എത്തിയാണ് സമരം ആരംഭിക്കുക. കൽപ്പറ്റ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ സമിതി യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തകരും രാവിലെ 10നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനും ഇടയിൽ സമരവേദിയിലെത്തും. ബത്തേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വരെയും മാനന്തവാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നിനും വൈകുന്നേരം അഞ്ചിനും ഇടയിലും സമരവേദിയിലെത്തി അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കും.
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ചിപ്പിലിത്തോട്-തളിപ്പുഴ ചുരം ബൈപാസ് യഥാർഥ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ചുരം ബൈപാസ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നവംബർ അഞ്ചിന് ലക്കിടിക്കടുത്ത് നടത്തുന്ന റോഡ് ഉപരോധവുമായി സമിതി സഹകരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി. സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോജിൻ ടി. ജോയി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ. ഉസ്മാൻ, ട്രഷറർ നൗഷാദ് കരിമ്പനയ്ക്കൽ, യൂത്ത് വിങ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷൈജൽ കുന്നത്ത് എന്നിവർ വയനാട് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നടത്തിയ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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