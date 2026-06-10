ഷുഹൈബ് വധക്കേസ്: പ്രതികളുടെ വിചാരണ നടപടികള്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ
പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീലിൽ സിംഗിള് ഹൈക്കോടതി ബഞ്ചിൻ്റേതാണ് നടപടി. അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വരെയാണ് വിചാരണ നടപടികൾക്കുള്ള സ്റ്റേ.
Published : June 10, 2026 at 7:44 PM IST
എറണാകുളം: തലശ്ശേരി ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികള്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ. പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീലിൽ സിംഗിള് ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് നടപടി. അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വരെയാണ് വിചാരണ നടപടികൾക്കുള്ള സ്റ്റേ. വിചാരണ കോടതി മാറ്റണമെന്നാണ് പ്രതികളുടെ ആവശ്യം. നേരത്തെ ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുള്ള ഹർജി അഡീഷനൽ സെഷന്സ് കോടതി ജഡ്ജി സി ജെ ഡെന്നി തള്ളിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി പ്രോസിക്യൂഷനോട് മറുപടി തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ ആകാശ് തില്ലങ്കേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് പ്രതികളാണ് ഹർജിക്കാർ. മെയ് പതിനെട്ട് മുതൽ കേസിൽ തുടർച്ചയായ വിചാരണ നടക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ....
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ഷുഹൈബിനെ സിപിഎം ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ 17 പ്രതികൾ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. 2018 ഫെബ്രുവരി 12-ന് രാത്രി 10:30 ഓടെയാണ് മട്ടന്നൂർ എടയന്നൂരിലെ തട്ടുകടയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കുകയായിരുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ഷുഹൈബിനെ സിപിഎം ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ 17 പ്രതികൾ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
ബോംബെറിഞ്ഞ് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അക്രമം തടയാന് ശ്രമിക്കുന്നതിടെ ശുഹൈബിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നൗഷാദ്, റിയാസ് എന്നിവർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇവരുടെ മൊഴിയും പ്രോസിക്യൂഷന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സിപിഎം പ്രവർത്തകരായ എംപി. ആകാശ്, രജിൽ രാജ്, ജിതിൻ, ദീപ് ചന്ദ്, അസ്കർ, ബൈജു, അൻവർ സാദത്ത്, അഖിൽ, കെ.സജ്ജയ്, രജത്ത്, സംഗീത്, അഭിനാഷ്, നിഖിൽ, കെ.പി.പ്രശാന്ത്, സനീഷ്, സുബിൻ, പ്രജിത്ത് എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. കേസിൽ 142 സാക്ഷികളാണുള്ളത്. സംഭവം നടന്ന് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2026 മേയ് 18-നാണ് കേസിൻ്റെ വിചാരണ തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതി മുൻപാകെ ആരംഭിച്ചത്.
എട്ട് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കേസിൻ്റെ നാൾ വഴികളിൽ സിപിഎം ഒട്ടേറെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നു. ശുഹൈബ് വധക്കേസില് സിബിഐ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബഞ്ച് വിധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുധാകരന് ഹൈകോടതിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. കോടതി പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം മറന്നുവെന്നും ക്രിമിനല് അഭിഭാഷകന്റെ വാദം അതേപടി കേട്ടാണ് കോടതി വിധിന്യായം തയ്യാറാക്കിയതെന്നും സുധാകരന് ആരോപിച്ചു.
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ഓരോ കൊലപാതകത്തിലൂടെയും സിപിഎം ഹീറോകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നജീബ് കാന്തപുരം പറഞ്ഞിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ക്രിമിനൽ സിൻഡിക്കേറ്റുണ്ട്. ഇതിന്റെ തലവൻ മുന്മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആണെന്നും നജീബ് വിമർശിച്ചിരുന്നു.
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