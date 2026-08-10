കടലിനോട് മല്ലിട്ട് തളര്ന്ന് തലശേരി കടല്പാലം; മറക്കരുത് ഈ പൈതൃക സ്മാരകത്തെ
തലശേരി കടൽപ്പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ. തിരിഞ്ഞ നോക്കാതെ സര്ക്കാര്, എത്രയും വേഗം കടൽപ്പാലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ.
Published : August 10, 2026 at 7:43 PM IST
കണ്ണൂര്: സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട് എണ്പതാണ്ട് തികയുമ്പോഴും ചില അവേശഷിപ്പുകള് ഇന്നും കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് 1910ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണക്കാലത്ത് നിർമിച്ച തലശ്ശേരി കടല്പ്പാലം. വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിരുന്ന ഈ പാലത്തിലൂടെയാണ് വയനാട്ടില് നിന്നും കുടകില് നിന്നുമുളള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും തലശ്ശേരിയില് നിര്മ്മിച്ചിരുന്ന റൊട്ടിയും ബിസ്ക്കറ്റുമൊക്കെ കയറ്റി അയച്ചിരുന്നത്. നൂറ്റിയിരുപതോളം തൂണുകളില് നിര്മ്മിച്ച ഈ പാലം ഇന്ന് അപകടാവസ്ഥയിലാണ്.
മാറി മാറി വരുന്ന സര്ക്കാരുകള് പാലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം നല്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. ചരിത്രത്തില് തങ്കലിപികളാല് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കടല്പ്പാലം വരും തലമുറക്ക് അന്യമാകുന്ന കാലം അടുത്തിരിക്കയാണ്. ലണ്ടന്, മാഞ്ചസ്റ്റര്, ഓക്ലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തുറമുഖങ്ങളുമായി തലശ്ശേരി തുറമുഖത്തിന് വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം കൂടിയാണ് ഈ പാലം. പാലം അപകടത്തിലായതോടെ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവേശനം മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. ഇന്ന് മാരി ടൈം കോര്പ്പറേഷൻ്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ തുറമുഖം. തകര്ന്നടിയും മുമ്പ് സംരക്ഷിക്കാനുളള പദ്ധതികള് അടിയന്തിരമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കയറ്റുമതിക്ക് പേരുകേട്ട തലശേരി തുറമുഖത്തിലൂടെയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി, ഇവിടെ സംഭരിച്ച കുരുമുളകും ഏലവും ഉള്പ്പെടെയുളള വ്യഞ്ജനങ്ങള് കടല് കടത്തിയത്. അവര് പണിത പാണ്ടികശാലകള് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ജീര്ണിച്ച അവസ്ഥയില് ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാവുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇന്ത്യ വിടുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഈ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പ്രൗഢി അസ്തമിച്ചത്. ചരിത്രത്തില് തങ്കലിപികളാല് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കടല്പ്പാലം വരും തലമുറക്ക് അന്യമാകുന്ന കാലം അടുത്തിരിക്കയാണ്. സ്വാതന്ത്രത്തിൻ്റെ എണ്പതാണ്ട് പൂര്ത്തീകരിക്കാനിരിക്കെ ഈ കടല്പ്പാലം ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിര്മ്മാണ കരുത്ത് കൊണ്ടാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എട്ട് പതിറ്റാണ്ടായിട്ടും ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാന് മാറി മാറി വരുന്ന സര്ക്കാരുകള് വാഗ്ദാനം നല്കി അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. തിരമാലകളുടെ സമ്മര്ദത്തിലും ഉപ്പുവെളളത്തിൻ്റെ രൂക്ഷതയിലും തൂണുകളുടെ കോണ്ക്രീറ്റ് കവചം തകര്ന്നടിയുകയാണ്.
സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നു
തലശേരി കടല്പാലം ഏത് നിമിഷവും നിലം പൊത്തുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് തലശേരി വികസന വേദി സെക്രട്ടറി സജീവന് മാണിയാട്ട് പറഞ്ഞു. പാലത്തിൻ്റെ തൂണുകള് ജീർണനാവസ്ഥയിലാണെന്നും ഏത് നിമിഷവും തകര്ന്നടിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാലത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം സര്ക്കാരിനോട് അഭ്യര്ഥിച്ചു.
സര്ക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു വാഗ്ദനമായിരുന്നു നടപ്പാത നിര്മ്മാണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല് അതും പ്രതീക്ഷയില് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ്. മാറി മാറി വരുന്ന സര്ക്കാര് തലശേരിയോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയാണ് ഇതില് ദൃശ്യമാകുന്നത്. തലശേരിയെ ടൂറിസ കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള ആവശ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രൗഡിയായിരുന്നു തലശേരി കടല്പാലം. ബ്രിട്ടീഷുകാര് യൂറോപ്പുമായും വാണിജ്യം നടത്തിയതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിരുന്നു ഈ പാലം. കടല്പാലം നവീകരിക്കുന്നതിനായി മാറി വന്ന സര്ക്കാര് ടൂറസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനായി പല രൂപ രേഖകള് നല്കിയെങ്കിലും ഒന്നും നടപ്പിലായില്ല. എന്നാല് കടല്പ്പാലത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിനായി യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചില്ല. ആളുകള്ക്ക് പ്രവേശനുമതി നല്കാതിരുന്നിട്ട് വര്ഷങ്ങളായി," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പത്തേമാരികള് നിറഞ്ഞ കടല്പാലം
കാളവണ്ടികളില് വയനാട്, കുടക്, അഞ്ചരക്കണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങള് തലശേരിയിലെ പാണ്ടികശാലയില് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. അവിടെ സൂക്ഷിച്ച ചരക്കുകള് ഈ കടല്പ്പാലം വഴി പത്തേമാരിയില് നിറക്കും. 1910 ലാണ് തലശേരി കടല്പ്പാലം നിര്മ്മിച്ചത്. കപ്പലുകള്ക്ക് കടപ്പുറത്ത് അടുക്കാനുളള ആഴമില്ലാത്തതിനാല് കരയില് നിന്നും അഞ്ഞൂറ് അടി നീളത്തില് പാലം നിര്മ്മിക്കുകയായിരുന്നു. കടലിനോട് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് 40 ഉം മറ്റ് ഭാഗത്ത് 26 അടിയുമായിരുന്നു പാലത്തിൻ്റെ വീതി. പുറം കടലില് നങ്കൂരമിടുന്ന കപ്പലില് നിന്നും ചരക്കുകള് ഉരുവിലും പത്തേമാരിയിലുമായി എത്തിക്കുവാനാണ് പാലം നിര്മ്മിച്ചത്.
തകര്ന്നടിയും മുമ്പ് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് മുതല് കൂട്ടാവാന് പര്യാപ്തമായ ഈ കടല്പ്പാലം സംരക്ഷിക്കണണെന്ന ആവശ്യത്തിന് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ പഴക്കമുണ്ട്. തീരദേശ കപ്പല് ഗതാഗത മേഖലയിലെ പ്രധാന ടെര്മിനലായും അഴീക്കല്, ബേപ്പൂര് എന്നീ തുറമുഖങ്ങളുടെ ഫീഡര് പോര്ട്ടായും തലശsരി തുറമുഖത്തെ മാറ്റാവുന്നതാണ്. തലശ്ശേരിയേയും സമീപപ്രദേശങ്ങളേയും ഉള്പ്പെടുത്തി പൈതൃക ടൂറിസം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏറെ കാലമായി. ക്രൂയിസ് പോര്ട്ടായി വികസിപ്പിക്കാനും ഉദേശമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം തുടക്കത്തില് തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇന്ന് മാരി ടൈം കോര്പ്പറേഷൻ്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ തുറമുഖം. തകര്ന്നടിയും മുമ്പ് സംരക്ഷിക്കാനുളള പദ്ധതികള് അടിയന്തിരമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
Also Read:മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിച്ച് ചക്കിട്ടപാറയുടെ 'മാമ്മച്ചൻ'; അരനൂറ്റാണ്ടിന്റെ അധ്വാനത്തിന് കേരകേസരി തിളക്കം