ഉണ്ടക്കായ് മുതൽ കോഴിക്കാൽ വരെ; തലശ്ശേരി ചിറക്കുനിയിലെ 'പ്രണവം' തീർക്കുന്ന രുചിവിസ്മയം
എട്ട് പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ചെറിയ കടയിൽ മധുവും മഹീന്ദ്രനും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന നാടൻ രുചികൾ തേടി ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകളെത്തുന്നു
Published : November 6, 2026 at 4:02 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇ.എം
കണ്ണൂർ : "ചായക്കടക്കാരാ നിങ്ങടെ ചായേല് മധുരമില്ല......" എന്ന് പാടി വെറുതെ വിഷമിക്കേണ്ട ! തലശേരിക്കടുത്ത ചിറക്കുനി എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ 'പ്രണവം' എന്ന കൊച്ചു ചായക്കടയിലേക്ക് ഒന്ന് കയറിവന്നോളൂ, ഇവിടെ കട്ടൻ ചായയ്ക്കും ചുടുപലഹാരങ്ങൾക്കും മനസ് നിറയ്ക്കുന്ന മധുരവും സ്നേഹവുമാണ് കൂട്ട്. നിന്ന് തിരിയാൻ സ്ഥലമില്ല, കഷ്ടിച്ച് എട്ട് പേർക്ക് കയറിയിരിക്കാം. പക്ഷേ, രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തുറന്നാൽ രാത്രി 8.30 വരെ ഈ കട പലഹാരപ്രിയരുടെ സംഗമകേന്ദ്രമാണ്.
മുപ്പത് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് പ്രണവത്തിന്. പാലയാട്ടെ പഴയ തീപ്പെട്ടി കമ്പനിക്ക് സമീപം അച്ഛൻ ഒ വി കുഞ്ഞമ്പുവും അമ്മ യശോദയും നടത്തിയിരുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ ആ കൈപ്പുണ്യവും സ്നേഹവും അതേപടി നെഞ്ചിലേറ്റുകയാണ് മക്കളായ ടി മധുവും സഹോദരൻ മഹീന്ദ്രനും. അച്ഛനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പ്രധാന പാഠം ഒന്നേയുള്ളൂ."മിതമായ വിലയ്ക്ക് മായമില്ലാത്ത നല്ല ഭക്ഷണം നൽകുക", 12 രൂപയ്ക്ക് ചായയും 13 രൂപയ്ക്ക് എണ്ണക്കടിയും നൽകി ഇവർ ജനമനസിൽ ഇടംനേടുന്നു. ചില്ല് അലമാരയിൽ നിരത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന പത്തോളം വിഭവങ്ങൾ ഓരോന്നും ലൈവായി കണ്ണിനു മുന്നിൽ തയ്യാറാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ ആകർഷണം. കടയുടെ കവാടത്തിൽ വലിയ ഇരുമ്പുചട്ടിയിൽ എണ്ണയിൽ മൊരിഞ്ഞുവരുന്ന പലഹാരങ്ങൾ മധു തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, അനുജൻ മഹീന്ദ്രൻ പുറകിലെ ചെറിയ മുറിയിൽ മസാലകൾ ഒരുക്കുന്നു.
രുചിയുടെ താരം 'ഉണ്ടക്കായ്' മുതൽ 'കോഴിക്കാൽ' വരെ!
രാവിലത്തെ വിഭവങ്ങളിൽ പ്രധാന താരം 'ഉണ്ടക്കായ്' ആണ്. മൈദ ലവലേശം ചേർക്കാതെ ഗോതമ്പ് മാവ്, റവ, മൈസൂർപ്പഴം, ശർക്കര, ഏലക്കായ എന്നിവ ചേർത്താണ് ഇതൊരുക്കുന്നത്. "മറ്റ് പല ഹോട്ടലുകളിലും മൈദ കൊണ്ടാണ് ഈ വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് വെച്ചാണ്, അതുകൊണ്ട് നല്ല രുചിയാണ്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഉണ്ടക്കായ് ആണ്," എന്ന് പതിവ് ഉപഭോക്താവായ സി കെ ദിലീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
മല്ലിയില, പുതീന, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത റൊട്ടി പൊരിച്ചതും ഉരുളക്കിഴങ്ങിനൊപ്പം രഹസ്യ മസാലകൾ ചേർത്ത ബോണ്ടയും പ്രണവത്തിലെ പ്രത്യേകതയാണ്. വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോടെ പ്രശസ്തമായ തലശ്ശേരി വിഭവം 'കോഴിക്കാൽ' (മരച്ചീനി ചീകി കടലമാവിലും മസാലകളിലും മുക്കി പൊരിച്ചത്), മധുരക്കിഴങ്ങ് പൊരിച്ചത്, കപ്പ പൊരിച്ചത്, കല്ലുമ്മക്കായ, കലത്തപ്പം എന്നിവ ഓരോന്നായി ചില്ലുകൂട്ടിലെത്തും.
"ഇവിടുത്തെ ചായക്കടികളെല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല, ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുതന്നെയാണ് ചായ കുടിക്കുന്നത്. നല്ല പെരുമാറ്റവുമാണ് ഇവരുടേത്," എന്ന് റിജേഷ് പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു ഉപഭോക്താവായ മിഷാൽ പറഞ്ഞു "ഞങ്ങൾ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ വരവാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചായയും ബോണ്ടയും റൊട്ടി പൊരിച്ചതുമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്."
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മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ പാരമ്പര്യം
ലാഭത്തിനപ്പുറം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹവും വൃത്തിയുമാണ് പ്രണവത്തെ തലശ്ശേരിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രുചിക്കൂട്ടാക്കി മാറ്റുന്നത്. "ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്ന ആളാണ്. റൊട്ടി പൊരിച്ചതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ലൈവായി ചൂടോടെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വാദ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്," എന്ന് പതിവ് ഉപഭോക്താവായ കെ രമേശൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
ഇങ്ങനെ, തലശ്ശേരിയുടെ മണ്ണിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ നന്മയും സ്നേഹവും ചോരാതെ ഒരേ രുചിയിൽ പുകയുന്ന 'പ്രണവം' വെറുമൊരു ചായക്കടയല്ല മറിച്ച് തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന നാടൻ രുചികളുടെയും ഒത്തുകൂടലുകളുടെയും നേർസാക്ഷ്യമാണ്. "രാവിലെ എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴാണ് കട തുടങ്ങുന്നത്. ഉപ്പുമാവും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും പഴവും കഴിഞ്ഞ് ഒൻപത് മണിയോടെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി വിൽപന സജീവമാകും," എന്ന് ഉടമ ടി. മധു ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ, മിതമായ വിലയിൽ മായമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം നൽകി ആളുകളുടെ മനസിൽ ഇടംനേടിയ മധുവിൻ്റെയും മഹീന്ദ്രൻ്റെയും ഈ കൊച്ചു സംരംഭം നാടൻ രുചിപ്രേമികളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായി ഇനിയും തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
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