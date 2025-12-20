തലശ്ശേരിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പനി കത്തുന്നു, 8 യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്ത്

ETV Bharat / state

പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പനിയിലെ തീ അണയ്ക്കാൻ എട്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് ശ്രമിക്കുന്നു. ആളപായമില്ല, പുക മൂലം ജാഗ്രതാനിർദേശമുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കലക്ടർ റിപ്പോർട്ട് തേടി.

കണ്ണൂർ: തലശ്ശേരി കണ്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരണ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തം നിയന്ത്രണവിധേയമായില്ല. ഉച്ചയോടെ തുടങ്ങിയ തീ അണയ്ക്കാൻ തലശ്ശേരിയിൽനിന്നടക്കം എത്തിയ എട്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് ശ്രമം തുടരുകയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിക്കുന്നതിനായി കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദ്യം തീ കണ്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

ജനവാസമേഖലയല്ലെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ തീ അതിവേഗം പടർന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയതിനാൽ സമീപത്ത് ഫർണിച്ചർ യൂണിറ്റുകളും മറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് തീ വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കെട്ടുകൾ മാറ്റാനും ശ്രമം നടക്കുന്നു. കെഎസ്ഇബി അധികൃതർ ഉടൻതന്നെ പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവാക്കാനായി.

കറുത്ത പുക ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നത് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെനിന്നുതന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ പുക ശ്വസിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശ്വാസതടസത്തിനും കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് നടക്കുന്നത്. വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായതിനാൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവർ പുക ശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവിഭാഗം നിർദേശം നൽകി. ജലക്ഷാമം നേരിടാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ട് ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് പുറമെ സ്വകാര്യ ടാങ്കറുകളിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും വെള്ളം എത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം സജീവം

പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകി ഒലിക്കുന്നത് തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തീയുടെ ശക്തി കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകി വീണ്ടും തീപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മണിക്കൂറുകളോളം കൂളിങ് പ്രോസസ് തുടരേണ്ടി വരും. ഇതിനായി ഫോം കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യവും ഫയർഫോഴ്സ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. വൻതോതിൽ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്.

തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ വ്യക്തതയില്ല. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമാണോ അപകടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ. എന്നാൽ ഈ പരിസരത്ത് നേരത്തേയും തീപിടിത്തം ഉണ്ടായതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. തലശ്ശേരി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തും.

സുരക്ഷാ വീഴ്ചയോ?

കഴിഞ്ഞ വർഷവും ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ക്രാപ്പ് ഗോഡൗണുകളിൽ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കർശന നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ പലയിടത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്. വേനൽക്കാലം അടുത്തതോടെ ചെറിയ തീപ്പൊരി പോലും വൻ ദുരന്തത്തിന് വഴിവയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ മതിയായ അഗ്നിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിയതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സമീപത്തെ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ കലരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

