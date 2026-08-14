കടൽ കടന്ന കറുത്ത പൊന്നിൻ്റെ കഥപറഞ്ഞ് തലശേരി; മണ്ണടിയാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പൈതൃക പാണ്ടികശാലകൾ
മലബാറിൻ്റെ കച്ചവട പൈതൃകം നിലനിർത്താൻ ഈ പുരാതന കെട്ടിടങ്ങൾ പുനരുദ്ധരീച്ച് ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു.
Published : August 14, 2026 at 7:33 PM IST
കണ്ണൂർ: അറബിക്കടലിൻ്റെ അലയൊലികൾക്കൊപ്പം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കഥകൾ പറയുന്ന മണ്ണാണ് തലശേരി. തലശേരി കോട്ടയും സെൻ്റ് ജോൺസ് ചർച്ചും ഗുണ്ടർട്ട് ബംഗ്ലാവും ബ്രണ്ണൻ സ്മാരകവും ഓവർബറീസ് ഫോളിയുമെല്ലാം ചേരുന്ന പൈതൃക നഗരത്തിൻ്റെ മകുടിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടിയ മറ്റൊരു ചരിത്ര ശേഷിപ്പ് കൂടിയുണ്ട് . കടൽപ്പാലത്തിന് സമീപത്തുനിന്ന് മെയിൻ റോഡ് വരെ നീളുന്ന പുരാതന പാണ്ടികശാലകൾ. എന്നാൽ, തലശേരിയുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ പണിത ആ കൂറ്റൻ ചരക്ക് സംഭരണകേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർമ്മ മാത്രമായി ചരിത്രത്തിലേക്ക് മറയുകയാണ്.
ലണ്ടനിലേക്കും മാഞ്ചസ്റ്ററിലേക്കും പായുന്ന കപ്പലുകൾ;
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ യൂറോപ്പുമായി തലശേരിക്കുണ്ടായിരുന്ന സജീവമായ കയറ്റുമതി ബന്ധത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ പാണ്ടികശാലകൾ. ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയാണ് തുറമുഖത്തിന് സമീപം ഇവ പണിതുയർത്തിയത്. വയനാടൻ കുന്നുകളിൽ നിന്നും കുടകിൽ നിന്നും കാളവണ്ടികളിൽ എത്തിച്ചിരുന്ന കറുത്ത പൊന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുരുമുളകും ഏലവും ഗ്രാമ്പുവും, ലോകപ്രശസ്തമായ അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ കറുവപ്പട്ടയുമെല്ലാം ഇവിടെയാണ് സംഭരിച്ചിരുന്നത്.
ഉയരമുള്ള മേൽക്കൂരയും കൂറ്റൻ വാതിലുകളുമുള്ള ഈ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ആഴ്ചകളോളം ചരക്കുകൾ കേടുകൂടാതെ കിടന്നു. കടൽപ്പാലത്തിൽ തയ്യാറാക്കി നിർത്തുന്ന പത്തേമാരികളിൽ ചരക്കുകൾ കയറ്റി പുറംകടലിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന കൂറ്റൻ വിദേശ കപ്പലുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അവിടെനിന്ന് ലണ്ടനിലേക്കും മാഞ്ചസ്റ്ററിലേക്കും ഓക്ലാന്റിലേക്കും മലബാറിന്റെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ കപ്പൽ കയറി.
"തലശേരിയുടെ ചരിത്ര ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്താൻ ഈ പാണ്ടികശാലകൾക്ക് കഴിയും. ഭാവിയിൽ ഇത് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തണം. ഒന്ന് രണ്ട് ഗോഡൗണുകളെങ്കിലും ഇവിടെ പൈതൃക സ്മാരകമായി സംരക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ തലശ്ശേരിയുടെ ആ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് വരുംതലമുറയ്ക്കായി നിലനിർത്താൻ സാധിക്കൂ." സി.എസ്.ഐ. വികാരി ഡോ. ജി. എസ്. ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞു.
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ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പടയോട്ടവും വില്ല്യം ലോഗൻ്റെ അജ്ഞാത കഥകളും
ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചരക്കുകൾ അലക്ഷ്യമായി സൂക്ഷിച്ചപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പടയാളികൾ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചരക്കുകൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നു. ഇതിന് തടയിടാനാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി സുരക്ഷിതമായ ഭിത്തികളോടെ പാണ്ടികശാലകൾ പണിതത്. മലബാർ മാന്വൽ എഴുതിയ വില്ല്യം ലോഗനും ടിപ്പു സുൽത്താനും സ്പാനിയൽ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വളർത്തുനായയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക കഥകളും ഈ തീരവുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.
"കെട്ടിടങ്ങൾ പൂട്ടിയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ജൂത സംസ്കാരം സംരക്ഷിച്ച മാതൃകയിൽ ബിനാലെ പോലുള്ള സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കണം. പാണ്ടികശാലകൾ, കടൽപ്പാലം, കോട്ട എന്നിവ കോർത്തിണക്കി നഗരസഭയും എം എൽ എയും എം പിയും സർക്കാരുകളും ചേർന്ന് വലിയൊരു ടൂറിസം പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കണം." തലശ്ശേരി വികസന വേദി സെക്രട്ടറി സജീവൻ മാണിയത്ത് പറഞ്ഞു.
ചരിത്രമെന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചു പഠിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല, വരുംതലമുറയ്ക്ക് നേരിൽ കണ്ടു അനുഭവിക്കാനുള്ളത് കൂടിയാണ്. മട്ടാഞ്ചേരിയും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയും തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സംസ്കാരം സംരക്ഷിച്ച് ലോക വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ ഇടംനേടിയതുപോലെ തലശ്ശേരിക്കും ഉയർന്നുവരാൻ കഴിയും. തകർന്നു വീഴാറായ ഈ പാണ്ടികശാലകളെ പുനരുദ്ധരിച്ച് ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കിയാൽ മലബാറിൻ്റെ മഹത്തായ കച്ചവട ചരിത്രം വരുംതലമുറയ്ക്കു മുന്നിൽ സജീവമായി നിലനിൽക്കും. ജനപ്രതിനിധികളും സർക്കാരും അടിയന്തരമായി ഇടപെടേണ്ട നിമിഷമാണിത്.
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