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ടി ജി മോഹന്‍ദാസിന് ജാമ്യം; ഗുരുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട് കോടതി തള്ളി

മൂന്നു ദിവസം അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാകണമെന്നും ജാമ്യ ഉപാധിയിലുണ്ട്.

T G MOHANDAS THIRUVANANTHAPURAM COURT JANTAR MANTAR PROTEST CASE
T.G. Mohandas (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 5:33 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ഡൽഹി ജന്തർമന്തർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികളെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആർഎസ്എസ് സഹയാത്രികൻ ടി.ജി. മോഹൻദാസിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. സമാന കുറ്റങ്ങളിലേർപ്പെടരുതെന്നത് അടക്കം ഉപാധികളോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സി.ജെ.എം. കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യമനുവദിച്ചത്. അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് മിഥുൻ ഗോപിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. മൂന്നു ദിവസം അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാകണമെന്നും ജാമ്യ ഉപാധിയിലുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബർ ക്രൈം പൊലീസാണ് ഇന്നലെ മോഹൻദാസിനെ കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ നൽകിയ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. മോഹൻദാസ് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ മാന്യതയെ ഹനിക്കുന്നതുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

പൊതു സമാധാനത്തിനും പൊതു ശാന്തിക്കും ഭംഗം വരുത്തണമെന്നും സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ലഹള ഉണ്ടാക്കണമെന്നുമുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് 'പത്രിക' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥി പ്രവർത്തകരിൽ ഭയവും ആശങ്കയും സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യവും വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിലുണ്ട്. "ബലാത്സംഗം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടീമാണെന്നും പിള്ളേരെ തല്ലിക്കൂടെ", "ഡൽഹിയിൽ ഞെരിപ്പായി കാര്യങ്ങൾ" എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയതിനു പിന്നിലും ഈ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്. ജന്തർമന്തറിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ വെടിവച്ചു കൊല്ലണം എന്ന പ്രസ്താവന നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കുറ്റകരമായ ഭയം സൃഷ്ടിച്ചു.

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ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെതിരെ ജൂലൈ 29-ന് പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻ പരാതിക്കാരനായ യങ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കേരളം എന്ന സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുൾ ഖാഷിമിന്റെ വിശദമായ മൊഴി സൈബർ പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ കേസിനാസ്പദമായി പ്രചരിച്ച യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, മറ്റ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബി.എൻ.എസ്.എസ്. 94-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരവും ഐ.ടി. ആക്ട് 79(3) ബി പ്രകാരവും യൂട്യൂബിൻ്റെ ലീഗൽ അതോറിറ്റിയായ ഗൂഗിൾ എൽ.എൽ.സി.ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയതായും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അബ്ദുൾ ഖാസിമിനു പുറമേ മോഹൻദാസിനെതിരെ സമാനമായ 15 പരാതികളാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്. എല്ലാ പരാതികളും പൊലീസ് ഒരുമിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. പരാതിക്കു കാരണമായ യൂട്യൂബ് ലിങ്കുകൾ പൊലീസ് കണ്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മോഹൻദാസ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. പ്രതിക്കെതിരെ ബി.എൻ.എസ്. 79, 192, 353(1) ബി, 351(3), ഐ.ടി. വകുപ്പ്, കേരള പൊലീസ് ആക്ടിലെ 120-ാം വകുപ്പ് എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കൊച്ചി ചെറായിയിലെ പ്രതിയുടെ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം പ്രതി യൂട്യൂബിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുറ്റകൃത്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച വീഡിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച വിവോ മൊബൈൽ ഫോൺ, ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, മോഡം, മൈക്ക് എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചി ചെറായിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. പ്രതി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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TAGGED:

T G MOHANDAS
THIRUVANANTHAPURAM COURT
JANTAR MANTAR PROTEST CASE
MOHANDAS GETS BAIL

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