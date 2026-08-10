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ടി.ജി മോഹൻദാസിൻ്റെ വിദ്വേഷ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യും; മെറ്റയ്ക്ക് കത്ത് നൽകാൻ പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള സൈബർ സെൽ ഇൻസ്പെക്ടർ നൗഷാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘമാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിലെത്തി മോഹൻദാസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്

JANTAR MANTAR PROTEST KERALA CYBER POLICE YOUTUBE HATE VIDEO AIYF POLICE COMPLAINT
മോഹൻദാസിനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചപ്പോൾ. മോഹൻദാസിൻ്റെ വീട്ടിലെ പൊലീസ് പരിശോധന (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 9:34 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ സമരം ചെയ്‌ത വിദ്യാർഥികളെ വെടിവച്ചു കൊല്ലണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത കേസിൽ സംഘപരിവാർ സഹയാത്രികൻ ടി.ജി മോഹൻദാസിൻ്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരം സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചാണ് അറസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെ മോഹൻദാസിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള സൈബർ സെൽ ഇൻസ്പെക്‌ടർ നൗഷാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘമാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിലെത്തി മോഹൻദാസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പരിശോധനയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സമൂഹത്തിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് ഉൾപ്പെടെ നാല് ഗുരുതര കുറ്റങ്ങളാണ് മോഹൻദാസിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 192, 353 (1)(ബി), ഐടി ആക്ടിലെ 66, കേരള പൊലീസ് ആക്ടിലെ 120 (ഒ) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൊതുസമൂഹത്തിൽ ലഹള ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരാമർശം നടത്തിയതെന്ന് എഫ്.ഐ.ആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

പത്രിക എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയായിരുന്നു ടി.ജി മോഹൻദാസ് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ നേരിടാൻ തനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജന്തർ മന്ദിറിൽ നാല് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുമെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടത്തോട് പിരിഞ്ഞുപോകാൻ മൈക്കിലൂടെ മൂന്ന് തവണ ആവശ്യപ്പെട്ട ശേഷം വെടിവയ്ക്കുമെന്നാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. വെടിവയ്പിൽ ആളുകൾ ചിതറിയോടുമെന്നും കുറേ പേർ മരിക്കുമെന്നും ചിലർക്ക് അംഗഭംഗം സംഭവിക്കുമെന്നും ഇയാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് രംഗം ശാന്തമാക്കുമെന്നും ശവങ്ങൾ പെറുക്കി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമെന്നുമുള്ള ക്രൂരമായ പരാമർശങ്ങളാണ് മോഹൻദാസ് നടത്തിയത്.

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വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. എഐവൈഎഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി.ടി ജിസ്മോനാണ് പൊലീസിൽ ആദ്യ പരാതി നൽകിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ എസ്എഫ്ഐ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംഘടനകളും വ്യക്തികളും പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തി. തുടർന്ന് സൈബർ സെൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഐജിയെ അന്വേഷണത്തിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തി. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് മൂന്നാം ദിവസമായ ജൂലൈ 29നാണ് കലാപാഹ്വാനത്തിന് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

വീഡിയോ നീക്കാൻ കത്ത് നൽകും

ടി.ജി മോഹൻദാസിൻ്റെ വിദ്വേഷ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മെറ്റയ്ക്ക് പൊലീസ് ഇന്ന് കത്ത് നൽകും. അറസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ഈ നീക്കം. നിലവിൽ പ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതിനാൽ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ നടന്ന ഈ കൊലവിളി ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

JANTAR MANTAR PROTEST
KERALA CYBER POLICE
YOUTUBE HATE VIDEO
AIYF POLICE COMPLAINT
TG MOHANDAS ARRESTED

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