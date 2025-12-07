അമ്പലക്കള്ളമ്മാർ... തൃശൂരിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവി വിഗ്രഹം കവർന്നു, ഭണ്ഡാരം തകർന്ന നിലയിൽ

ETV Bharat / state

Theft at temples in Thrissur (ETV Bharat)
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം. കീഴൂർ കാർത്തികേനി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലും പെരുമ്പിലാവ് ആൽത്തറ ഇരട്ടക്കുളങ്ങര മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രത്തിലുമാണ് മോഷണം നടന്നത്. കുന്നംകുളം കീഴൂർ കാർത്തികേനി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ കമ്മറ്റി ഓഫിസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഓടിൻ്റെ ദേവി വിഗ്രഹം മോഷണം പോയി. ഇന്നലെ അർധരാത്രിയിലാണ് മോഷണം നടന്നതെന്നാണ് നിഗമനം.

ഇന്ന് പുലർച്ചെ 5 മണിയോടെ അമ്പലത്തിലെ മാനേജർ ചന്ദ്രൻ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് തുറന്നപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. രണ്ട് അലമാരകൾ കുത്തിപ്പൊളിച്ച നിലയിലാണ്. അമ്പല കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ദേവി വിഗ്രഹമാണ് കവർന്നത്. പൂരം കഴിഞ്ഞതിനാൽ ദേവസ്വം അമ്പലത്തിലെ ഭണ്ഡാര വരവ് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി ഇന്നലെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. സമിതി ഓഫിസിലെ പൈസ സെക്രട്ടറി വീട്ടിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി ഇതിനാൽ കാര്യമായി പണം നഷ്‌ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് അമ്പല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് ബിനീഷ് നേടിയേടത്ത് അറിയിച്ചു.

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം (ETV Bharat)

കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വിവരമറിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മേഖലയിലെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌ മോഷ്‌ടാവിനായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്തു കയറിയ മോഷ്‌ടാവ് വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുന്ന വെള്ളി തിരുമുഖം കവർന്നു. നാല് ഭണ്ഡാരങ്ങൾ തകർത്ത് പണം കവർന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ഞായറാഴ്‌ച പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെ നട തുറക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്. ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി നൽകിയ പരാതിയിൽ കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

