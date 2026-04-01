'നീ പോ മോനേ ദിനേശാ...', ആവേശത്തിരയുയർത്തി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം
യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകരെ ആവേശത്തിലാക്കി രേവന്ത് റെഡ്ഡി. പിണറായി വിജയൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞുവെന്നും കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോടെ ഇനി യുഡിഎഫിൻ്റെ സമയമാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്നും താരപ്രചാരകനായ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.
Published : April 1, 2026 at 1:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 'നീ പോ മോനേ.. ദിനേശാ..' തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ പച്ച മലയാളത്തിലുള്ള മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമാ ഡയലോഗ്. പൊള്ളുന്ന വെയിൽ വകവയ്ക്കാതെ തടിച്ചുകൂടിയ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നിർത്താതെയുള്ള കൈയ്യടിയോടെ ആവേശത്തിലായി. ഉടൻ വന്നു, അടുത്ത മാസ് ഡയലോഗ്. 'നീ പോ മോനേ വിജയാ.. യുവർ ടൈം ഈസ് ഓവർ...'. തീരദേശ മേഖലയിൽ ആവേശത്തിര ഉയർത്തിയാണ് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണം നടന്നത്. നേമത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ കെഎസ് ശബരീനാഥന് വേണ്ടിയാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡി പൂന്തുറയിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തിയത്.
രാവിലെ പൂന്തുറ പുത്തൻപള്ളിക്കു മുന്നിൽ നിന്നാണ് റോഡ് ഷോ ആരംഭിച്ചത്. ബിജെപിയെയും ആർഎസ്എസിനെയും കേരളത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ലക്ഷ്മണരേഖ വരച്ചിരിക്കുന്നത് യുഡിഎഫാണ് എന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. നിരവധി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. എൽഡിഎഫും ബിജെപിയും തമ്മിൽ ഒത്തുകളിക്കുകയാണ്. എൽഡിഎഫിന് വോട്ട് നൽകിയാൽ അത് ബിജെപിക്കാണ് പോകുന്നത്. എൽഡിഎഫിനെയും ബിജെപിയെയും കേരള ജനത പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവി കവർന്നെടുക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
