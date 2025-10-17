ETV Bharat / state

ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു; സുഹൃത്തിന് ഗുരുതര പരിക്ക്, ദുരൂഹത

അടൂർ പെരിങ്ങാനാട് തൃച്ചേന്ദമംഗലം ഗവ. ഹൈസ്‌കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഇരുവരും. ഇവർ എങ്ങനെയാണ് മലമുകളിൽ എത്തിയതെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്.

MARUTHIMALA TEENAGER DEAD ECOTOURISM STUDENT
മരുതിമലയിലേക്ക് വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ കയറി പോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 11:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട ജില്ലയോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ മുട്ടറ മരുതിമലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു. സുഹൃത്തിനെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അടൂർ പെരിങ്ങനാട് സ്വദേശിനി മീനു (14) ആണ് മരിച്ചത്.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സുഹൃത്ത് ശിവർണ കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അടൂർ പെരിങ്ങാനാട് തൃച്ചേന്ദമംഗലം ഗവ. ഹൈസ്‌കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഇരുവരും. ഇവർ എങ്ങനെയാണ് മലമുകളിൽ എത്തിയതെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്.

ഇന്ന് രാവിലെ സ്‌കൂളിലേക്ക് പോയ വിദ്യാർഥിനികൾ വൈകിട്ടും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ അടൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ തിരച്ചിലിനിടയിലാണ് വൈകിട്ട് ഏകദേശം 6.30 ഓടെ മരുതിമലയിൽ അപകടം സംഭവിച്ചതായി വിവരം ലഭിക്കുന്നത്.

നിരവധി പേർ സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന മരുതിമലയിലെ അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പെൺകുട്ടികൾ പോവുന്നത് ചിലർ കണ്ടിരുന്നതായി പറയുന്നു. ഏറെ നേരമായിട്ടും കുട്ടികളെ തിരികെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീണുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മീനുവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

പെൺകുട്ടികൾ മലയിൽ നിന്ന് കാൽവഴുതി വീണതാണോ അതോ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ താഴേക്ക് ചാടിയതാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ മലമുകളിൽ എത്തിയ സാഹചര്യവും പൊലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

സംഭവസ്ഥലത്ത് പൂയപ്പള്ളി പൊലീസ് എത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. പെൺകുട്ടികളുടെ മരണത്തിലും അപകടത്തിലും ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥിനികളുടെ മരണത്തിൽ അടൂർ പെരിങ്ങനാട് പ്രദേശത്തും സ്‌കൂളിലും ഞെട്ടലും ദുഃഖവും പരത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐടി ജീവനക്കാരിയെ ഹോസ്റ്റലില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം; അജ്ഞാതനായി അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതം

TAGGED:

MARUTHIMALA
TEENAGER DEAD
ECOTOURISM
STUDENT
TEENAGER DEAD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.