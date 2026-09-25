ടെക്നോപാർക്കിന് അഭിമാന നേട്ടം; സോഫ്റ്റ്വെയർ കയറ്റുമതി വരുമാനം 17,092 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു
കേരളത്തിൻ്റെ ഊർജസ്വലമായ ഐടി ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ കരുത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് ടെക്നോപാർക്കിൽനിന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കയറ്റുമതിയിലെ വലിയ വളർച്ചയെന്ന് ടെക്നോപാർക്ക് സിഇഒ സന്ദീപ് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Published : September 25, 2026 at 10:54 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐടി പാർക്കായ ടെക്നോപാർക്ക് 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 17,092 കോടി രൂപയുടെ (1.78 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) സോഫ്റ്റ്വെയർ കയറ്റുമതി വരുമാനം നേടി മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചു. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിവർഷ വളർച്ചയിൽ 17.3 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 14,575 കോടി രൂപയിൽനിന്നാണ് കയറ്റുമതി വരുമാനം 17,092 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നത്.
ഐടി മേഖലയ്ക്ക് കരുത്തേകി ടെക്നോപാർക്ക്
കേരളത്തിൻ്റെ ഊർജസ്വലമായ ഐടി ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ കരുത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് ടെക്നോപാർക്കിൽനിന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കയറ്റുമതിയിലെ വലിയ വളർച്ചയെന്ന് ടെക്നോപാർക്ക് സിഇഒ സന്ദീപ് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മികച്ച നൈപുണ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സാന്നിധ്യവും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഐടി മേഖലയെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കുന്നു.
ബിസിനസ് വളർച്ച, നൂതനാശയങ്ങൾ, മികച്ച തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം എന്നിവയിലെ മികവിന് ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം ടെക്നോപാർക്കിലെ കമ്പനികൾ നേടിയെടുത്തത്. ഇന്ത്യയിലെതന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഡൈനാമിക് ഹബ്ബായി ടെക്നോപാർക്ക് വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻനിര ഐടി കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ടെക്നോപാർക്ക് വഴിയൊരുക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വികസനത്തിൻ്റെ പുതിയ പടവുകൾ
കഴക്കൂട്ടം മുതൽ കോവളം വരെയുള്ള ദേശീയപാതയോരത്ത് സ്ഥാപിതമായ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐടി ഇടനാഴിയായ ടെക്നോപാർക്ക് ഹൈടെക് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഐടി ഹബ്ബുകളിലൊന്നെന്ന ടെക്നോപാർക്കിൻ്റെ സ്ഥാനം ദൃഢമാക്കാൻ കാമ്പസുകളിൽ നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായകമാകും. ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമെ നാലാം ഘട്ടമായ ടെക്നോസിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ ഐടി മേഖലയ്ക്ക് വലിയ കുതിപ്പേകും. 768.63 ഏക്കറിലായി 13.147 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ടെക്നോപാർക്കിൽ 540 ഐടി, ഐടി ഇതര കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 84,000 നേരിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളും രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം പരോക്ഷ തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഐടി ഹബ്ബുകളിൽ ഒന്നെന്ന സ്ഥാനത്തിന് ടെക്നോപാർക്ക് വീണ്ടും അടിവരയിടുന്നു.
എൻഎബിഎൽ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ തിളക്കം
ടെക്നോപാർക്കിൻ്റെ എൻജിനീയറിങ് ലബോറട്ടറിക്ക് രാജ്യത്താദ്യമായി നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിങ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ലബോറട്ടറീസിൻ്റെ (എൻഎബിഎൽ) അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഐടി പാർക്കായി ടെക്നോപാർക്ക് മാറി. ലബോറട്ടറികളുടെ പരിശോധന, കാലിബ്രേഷൻ എന്നിവയുടെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കുള്ള പൊതുവായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചതിനാണ് ഐഎസ്ഒ/ഐഇസി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കൃത്യസമയത്ത് പരിശോധനാഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഈ ലാബുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടെക്നോപാർക്കിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും ഡെവലപ്പർമാർക്കും കമ്പനികൾക്കും തങ്ങളുടെ നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഗുണനിലവാരമുള്ളതും സുസ്ഥിരവുമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ അംഗീകാരം ടെക്നോപാർക്കിനെ സഹായിക്കും.
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