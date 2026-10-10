ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോ മാമാങ്കം; കോഴിക്കോട് എൻഐടിയിൽ തത്വ 2026 ന് തുടക്കമായി
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോ മാനേജ്മെൻ്റ് ഫെസ്റ്റിവലികളിൽ ഒന്നായ തത്വ 2026 ൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ടെക്ക് ഷോ സംഘടിപ്പിരിക്കുന്നത്
Published : October 10, 2026 at 3:55 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 4:51 PM IST
രജിത് കുമാർ
കോഴിക്കോട്: അത്യാധുനിക കാറുകളും പഴയകാല പ്രതാപത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ആയ കാറുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഓട്ടോ ഷോ , സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഗോ കാർട്ട് റൈസിംഗ്, ആധുനികതയുടെ അടയാളമായ റോബോട്ടുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന റോബോ വാർ, ഇങ്ങനെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം എൻഐടിയിലെ തത്വ 2026.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോ മാനേജ്മെൻ്റ് ഫെസ്റ്റിവലികളിൽ ഒന്നാണ് എൻഐടിയിൽ നടക്കുന്ന തത്വ 2026. ഇത്തവണ സിൽവർ ജൂബിലി തിളക്കത്തോടെയാണ് തത്വ ആഘോഷിക്കുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ 80,000 ത്തോളം പേരാണ് ടെക്നോ മാനേജ്മെൻ്റ് ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഒരു ലക്ഷം കവിയും എന്നാണ് സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികളാൽ നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് എൻഐടിയിലെ സാങ്കേതിക മാമാങ്കത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിന് വേണ്ടി വരുന്ന വലിയ ചെലവ് കണ്ടെത്തുന്നതും എൻഐടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ്. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് തത്വയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ. സാങ്കേതിക രംഗത്തെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലെ വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന ക്ലാസുകൾ തത്വയിലൂടെ എൻഐടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് പകരും. അതിനുള്ള പ്രത്യേകം സെഷനുകൾ മൂന്ന് ദിവസവും ഉണ്ടാവും.
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കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി കുട്ടികൾ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫെസ്റ്റാണ് ഇത്. ഈ പരിപാടിക്കുവേണ്ടി കുട്ടികൾതന്നെയാണ് പണം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന പ്രത്യകതയുമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോൺ ഷോയാണ് ഇത്തവണ നടക്കുന്നത്. സിൽവർ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് വലിയ പരിപാടികളാണ് എൻഐടിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിവിധ വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന ക്ലാസുകളും കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റോബോ വാറും മേളയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വിജയികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതും എന്നുള്ളത് മേളയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് എൻഐടി പിആർഒ അശ്വിൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികൾ ആരംഭിച്ച പരിപാടികൾ അതുപോലെ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുകും, കൂടാതെ പുതിയ പല പരിപാടികളും ഇത്തവണ തത്വ 2026ൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പുറത്തുനിന്നും ആളുകൾക്ക് കാണാനും പങ്കെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരം ഇവിടെ ഒരുക്കിട്ടുണ്ട്. വലിയ പരിപാടികളാണ് തത്വ 2026 സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിദ്യാർഥികളായ അമിത്, വിനയ് എന്നിവർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു
എൻഐടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുറമെ സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും തത്വയിലൂടെ എൻഐടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം നേരിട്ട് കണ്ടും അനുഭവിച്ചും അറിയാനുള്ള അവസരവും തത്വയിൽ ലഭിക്കും. ബെൻസ്, ടൊയോട്ട, പോർഷെ, പനമേര തുടങ്ങി വിവിധ കാറുകളുടെ ഒരു ലോകം തന്നെ മേളയുടെ ഭാഗമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വാഹനപ്രേമികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുന്ന കാറുകളുടെ റോഡ് ഷോയുംനടക്കും. ആകർഷകമായ ലൈറ്റുകളുടെ അകമ്പടിയിൽ ആദ്യദിനം രാത്രിയിൽ നടന്ന റോബോ വാർ കാഴ്ചക്കാരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നതായിരുന്നു. തത്വയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായി ഇത്തവണ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രോൺ ഷോയാണ്. ശനിയാഴ്ച സന്ധ്യയോടെ എൻഐടി കോമ്പൗണ്ടിൽ ഡ്രോൺ ഷോ നടക്കും. തത്ത്വയുടെ ആദ്യദിനം തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് എൻഐടിയിൽ ഒഴുകിയെത്തിയത്. സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്ന എൻഐടിയിലെ തത്വ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വലിയ ഊർജ്ജമാണ് പകരുന്നത്.
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