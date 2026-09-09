നിവിൻ പോളി സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ അപകടം; വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകന് ദാരുണാന്ത്യം
തൃശൂർ സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണ് മരിച്ചത്. 32 വയസ്സായിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 7:20 PM IST
എറണാകുളം: ഇന്ന് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച നിവിൻ പോളിയുടെ സിനിമ സെറ്റിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകന് ദാരുണാന്ത്യം. തൃശൂർ സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണ് മരിച്ചത്. 32 വയസ്സായിരുന്നു. ചിത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി തയാറാക്കിയ ലൈറ്റുകളിലെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വിഷ്ണുവിന് വൈദ്യുതാഘാതം ഏറ്റത്.
ആലുവയ്ക്കടുത്തുള്ള ഇടയാറിൽ ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനമായിരുന്നു ഇന്ന്. ഉച്ചയോടു കൂടി ലൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ക്രമീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഉയരത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ലൈറ്റുകളിൽ കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ഉടൻതന്നെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വിഷ്ണുവിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും, നിലതെറ്റി അദ്ദേഹം താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.
വീഴ്ച ഗുരുതരം അല്ലെന്നും വൈദ്യുതാഘാതം തന്നെയാണ് മരണകാരണമെന്നും അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിഷ്ണുവിനെ ഉടൻ തന്നെ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നിവിൻ പോളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി. വിഷ്ണുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു നൽകുമെന്ന് ചലച്ചിത്ര സംഘടനകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച നിവിൻ പോളി സിനിമയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി നാമകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.
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