ETV Bharat / state

ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ പണിമുടക്കി ശബരിമല ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്; വലഞ്ഞ് ഭക്തര്‍

വെബ്സൈറ്റ് വഴി പൂജകളും സന്നിധാനത്തെ ഓൺലൈൻ അക്കോമഡേഷനും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഭക്തർ.

SABARIMALA VIRTUAL QUEUE BOOKING SABARIMALA ROOM ONLINE BOOKING SABARIMALA PILGRIMS SABARIMALA SITE BOOKING PROBLEM
Devaswom board site screen Shot (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 6, 2025 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്തർക്കായി ഒരുക്കിയ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് സേവനം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പണി മുടക്കി. വെബ്സൈറ്റ് വഴി പൂജകളും സന്നിധാനത്തെ റൂമുകളും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഭക്തർ.

തീർഥാടകർക്കായുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് നവംബർ ഒന്നിനും സന്നിധാനത്തെ പൂജാ, ഓൺലൈൻ താമസ സൗകര്യ ബുക്കിങ്ങ് ഇന്നലെ(നവംബർ 5) മുതൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബുക്കിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതികൾ ഉയർന്ന് വന്നത്. www.onlinetdb.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഭക്തർ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.

വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും നൽകി ആദ്യം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാസ്‌വേർഡ് ലഭിക്കും. എങ്കിൽ മാത്രമേ ലോഗിൻ ചെയ്യാനും തുടര്‍ന്ന് ഓൺലൈനായി റൂമും മറ്റും ബുക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കൂ. എന്നാൽ പാസ്‌വേർഡ് ലഭിക്കാത്തത് മൂലം വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലോഗിൻ കഴിയാതെ വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭക്തർ.

SABARIMALA VIRTUAL QUEUE BOOKING SABARIMALA ROOM ONLINE BOOKING SABARIMALA PILGRIMS SABARIMALA SITE BOOKING PROBLEM
Devaswom board site screen Shot (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തമിഴ്‌നാട്, അന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കര്‍ണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭക്തരാണ് പരാതി ആദ്യമായി ഉന്നയിക്കുന്നത്. വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നാൽ വലതു വശത്ത് കാണുന്ന ബുക്കിങ് ഓപ്‌ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത് ഭക്തരുടെ പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും നൽകണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ പാസ്‌വേർഡ് ലഭിക്കൂ.

SABARIMALA VIRTUAL QUEUE BOOKING SABARIMALA ROOM ONLINE BOOKING SABARIMALA PILGRIMS SABARIMALA SITE BOOKING PROBLEM
Devaswom board site screen Shot (ETV Bharat)

എന്നാൽ പാസ്‌വേർഡ് ലഭിക്കാത്തത് മൂലം ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മിക്ക ഭക്തരുടെയും പരാതി. അതേസമയം, ഒരു ദിവസം 70,000 ഭക്തർക്കാണ് വെർച്വൽ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് വഴി സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചിരുന്നു. വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രം, എരുമേലി, നിലയ്ക്കൽ, പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റിയൽ ടൈം ബുക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഒരു ദിവസം പരമാവധി ഇരുപതിനായിരം ഭക്തരെയാണ് റിയൽ ടൈം ബുക്കിങ് വഴി ദർശനത്തിന് അനുവദിക്കുക.

SABARIMALA VIRTUAL QUEUE BOOKING SABARIMALA ROOM ONLINE BOOKING SABARIMALA PILGRIMS SABARIMALA SITE BOOKING PROBLEM
Devaswom board site screen Shot (ETV Bharat)

പ്രതികരിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കയറുന്നത് മൂലം വെബ്സൈറ്റ് ഡൗൺ ആയതാണെന്നും സെര്‍വറിലെ സാങ്കേതിക തകരാര്‍ മൂലമാണ് ഈ പ്രശ്‌നം നേരിടുന്നതെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പറഞ്ഞു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമായി നിരവധി പേരാണ് ഒരേസമയം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സൈറ്റിൽ കയറുന്നത്. ഇത് കാരണം സൈറ്റിൽ ട്രാഫിക് അനുഭവപ്പെടുകയും ബുക്കിങ്ങ് പ്രക്രിയ തടസപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സാങ്കേതിക തകരാര്‍ ഉടനെ പരിഹരിക്കുമെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?

വൃശ്ചികം ഒന്നു മുതല്‍ ധനു 11 വരെ നീളുന്ന മണ്ഡല കാലത്തും മകരവിളക്ക് വേളയിലും ശബരിമലയിലും സന്നിധാനത്തും നിത്യേന ലക്ഷക്കണക്കിന് തീര്‍ഥാടകരാണ് ദര്‍ശനത്തിനായി എത്തുന്നത്. സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തും താമസം ഒരുക്കുന്നതിനും, പൂജയും ദർശനവും എളുപ്പത്തിൽ നടത്താനുമാണ് ഓഷലൈൻ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിയാല്ലോ.

  • ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് തന്നെ മുറികൾ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ www.onlinetdb.com വെബ്സൈറ്റിൽ മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. 80 രൂപ മുതലാണ് ശബരിമലയിൽ താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാവുക.
  • മുറിയുടെ ക്ലാസ് അനുസരിച്ച് 2,200 രൂപ വരെ ഈടാക്കും.
  • തീർഥാടകർക്ക് മുൻകൂട്ടി റൂം ബുക്കുചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തീർഥാടകർക്ക് റൂം മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം.
  • ബുക്കിങ് ചെയ്‌താൽ ഭക്തർക്ക് മുറി തേടി അലയുന്നതിന്‍റെ ഭാരം കുറക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലലും ആധിയുമില്ലാതെ നിറഞ്ഞ മനസോടെ തീർഥാടനം നടത്തി സംതൃപ്തിയോടെ മടങ്ങാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

റൂമുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തീർഥാടകർക്ക് ഓൺലൈനായി രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യാനും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ വിലാസവും ആവശ്യമാണ്. മുൻകൂട്ടി രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് വഴി പ്രസാദങ്ങൾ നേടുന്നതും ശബരിമല ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിരവധി സേവനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. മുറിയുടെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് സമയത്ത് നൽകിയ അതേ ഫോട്ടോയും ഐഡിയും നിങ്ങൾ കൈവശം വയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. റൂം അലോട്ട്‌മെന്‍റ് സമയത്ത് ഭാവിയിലെ റഫറൻസിനായി നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് റിപ്പോർട്ടോ ഹാർഡ്‌കോപ്പിയോ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം.

ഈ സ്‌റ്റെപ്പ് മറക്കല്ലേ

  1. ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് www.onlinetdb.com സന്ദർശിക്കുക.
  2. തുടർന്ന് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക
  3. ലഭിച്ച പാസ്‌വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
  4. ലോഗിൻ ചെയ്‌താൽ വാളിൽ ഒരു ഫോം തെളിഞ്ഞുവരും.
  5. ഇതിൽ ശബരിമലയിൽ മുറികളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും.
  6. തുടർന്ന്, പേരും മറ്റും നൽകി രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് താമസിക്കാനുള്ള റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുക.
  7. ആവശ്യമായ ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടയ്‌ക്കുക.

ദർശനത്തനായി ക്യൂ നിൽക്കണ്ട

  1. ദർശനത്തിനായി ഇമെയിൽ ഐഡിയും പാസ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്‌ത് സെറ്റിൽ കയറുക.
  2. ശേഷം ദർശനം നടത്തേണ്ട സമയം, ദിവസം എന്നിവ നൽകി ബുക്ക് ചെയ്യുക
  3. പൂജാ ഫീസ് മുൻകൂട്ടി അടയ്‌ക്കണം.

Also Read: പ്രായമൊരു പ്രശ്‌നമേയല്ല; ഇനിയെന്നും ചുറ്റിക്കറങ്ങാം അതും ഫ്രീയായി, വയോധികര്‍ക്കുള്ള ആനന്ദവണ്ടി റെഡി

TAGGED:

SABARIMALA VIRTUAL QUEUE BOOKING
SABARIMALA ROOM ONLINE BOOKING
SABARIMALA PILGRIMS
SABARIMALA SITE BOOKING PROBLEM
SABARIMALA ONLINE BOOKING ISSUE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.