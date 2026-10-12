പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചു; 'പണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താല് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം' ആശങ്കയില് മിനികൂപ്പര് അപകടത്തില് മരിച്ച ദേവികയുടെ കുടുംബം
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വിഐപി റോഡിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തത്തിലാണ് തെക്കുംതറ പുതിയപുര സന്തോഷിൻ്റെയും സരിതയുടെയും മകളായ ദേവികയുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത്.
Published : October 12, 2026 at 3:56 PM IST
വയനാട്: "കോളജിലും നാട്ടിലും എല്ലാവർക്കും അവൾ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അത് മനസിലായത് അവളുടെ സംസ്കാര വേളയിലായിരുന്നു" നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ അമിതവേഗതയിലെത്തിയ മിനികൂപ്പർ കാറിടിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട വയനാട് കൽപ്പറ്റ മടക്കിമല സ്വദേശിനി ദേവികയ്ക്ക് നാട് കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി. ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടെ തെക്കുംതറയിലെ തറവാട്ട് വീട്ടിലായിരുന്നു സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ.
കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ദേവികയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം തെക്കുംതറ ഗ്രാമത്തെ ഒന്നാകെ ആഴത്തിലുള്ള ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം അപകടത്തിന് കാരണക്കാരനായ യുവാവിനെതിരെ കർശന നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ആവശ്യം.
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വിഐപി റോഡിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തത്തിലാണ് തെക്കുംതറ പുതിയപുര സന്തോഷിൻ്റെയും സരിതയുടെയും മകളായ ദേവികയുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത്. മദ്യലഹരിയിൽ അമിതവേഗതയിലെത്തിയ ആഡംബര കാറായ മിനികൂപ്പർ ഇടിച്ച് ദേവികയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സഹപ്രവർത്തകരും സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.
ജോലിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബൈക്കിൽ മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ കാർ ഇവരുടെ ജീവനെടുത്തത്. കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക തണലായിരുന്നു ദേവിക. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകാൻ പഠനത്തോടൊപ്പം പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്താണ് ദേവിക മുന്നോട്ടുപോയത്.
"കരുതിക്കൂട്ടി ഇടിച്ചതാണോ എന്ന സംശയംവരെ നമ്മുക്കുണ്ട്. കാരണം അത്തരത്തിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ദേവിക കലാപരമായും പഠനത്തിലും വളരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവയ്ക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് . ബിബിഎയ്ക്ക് ഉന്നത വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ കുട്ടിയാണ് അവൾ. കോളജിലും നാട്ടിലും എല്ലാവർക്കും അവൾ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അത് മനസിലായത് അവളുടെ സംസ്കാര വേളയിലായിരുന്നു. അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെത്. കേസിന് പോകണമെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. മദ്യലഹരിയിൽ കാറോടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ഭയം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. സർക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ." എന്ന് ദേവികയുടെ അമ്മാവന് സന്ദീപ് പറഞ്ഞു.
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രണ്ട് മാസം മുൻപായിരുന്നു ഏവിയേഷൻ പഠനത്തിൻ്റെ ഗ്രാജ്യേഷൻ സെറിമണി കഴിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് എംബിഎയ്ക്ക് ചേർന്ന ദേവിക, കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി വിദേശത്ത് ജോലി നേടി കുടുംബത്തെ കരകയറ്റാമെന്ന വലിയ സ്വപ്നത്തിലായിരുന്നു. മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് കൽപ്പറ്റ മടക്കിമലയിലേക്ക് താമസം മാറിയതെങ്കിലും അമ്മ സരിതയുടെ തെക്കുംതറയിലെ തറവാട്ട് വീട്ടിലാണ് സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.
മകളുടെ വേർപാടോടെ സന്തോഷിൻ്റെയും സരിതയുടെയും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളുമാണ് തകർന്നടിഞ്ഞത്. ഇളയ മകൻ ദേവാനന്ദ് മാത്രമാണ് ഇനി ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക ആശ്രയം. അപകടത്തിന് കാരണക്കാരനായ യുവാവ് യാതൊരു കുറ്റബോധവുമില്ലാതെയാണ് പെരുമാറിയതെന്നും പണവും സ്വാധീനവുമുള്ളതിനാൽ പ്രതി നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമോ എന്ന വലിയ ആശങ്കയാണ് ബന്ധുക്കൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
"ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക ആശ്രയമാണ് ദേവിക. ആ കുട്ടിയുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിരുന്നു സ്ഥലം വിറ്റ് അവർ വീട് മാറി വന്നത് . ആ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ അസ്തമിച്ചത്. നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഈ വർത്തയുടെ ഞെട്ടലിലാണ്." എന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ വിനീഷ് പറഞ്ഞു.
അമിതവേഗതയിലും മദ്യലഹരിയിലും വാഹനമോടിച്ച് മൂന്ന് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത പ്രതിക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും വരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നാണ് തെക്കുംതറയിലെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ഓർമ്മകളോടെ, നാടിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവികയ്ക്ക് വിട നൽകിയെങ്കിലും നീതിക്കായുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുകയാണ്.
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