ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു; എംജി വൈസ് ചാൻസലറുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എകെപിസിടിഎ
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റി വച്ച എംജി വൈസ് ചാൻസലറുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അധ്യാപക സംഘടനകൾ.
Published : October 24, 2026 at 8:42 PM IST
കോട്ടയം: മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല അക്കാദമിക് കൗൺസിലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റി വച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം. വൈസ് ചാൻസലറുടെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ നടപടിയിലാണ് എകെപിസിടിഎ എംജി സർവ്വകലാശാല മേഖലാകമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചത്.
മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ പ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഇലക്ഷൻ ഇന്ന് (24/10/2026) നടന്ന അക്കാദമിക്ക് കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അജണ്ടയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത അജണ്ട ഒന്നാമത്തെ അജണ്ടയായി വൈസ് ചാൻസലർ പരിഗണിക്കാതെ മാറ്റിവയ്ക്കുകയും പിന്നീട് പ്രസ്തുത അജണ്ട പരിഗണിക്കാതെ വൈസ് ചാൻസലർ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സംഘടന സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ജി സഞ്ജീവ് പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സർവ്വകലാശാലയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കേണ്ട സമിതിയാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി. സെനറ്റിൽ നിന്നും അക്കാദമിക് കൗൺസിലിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപീകരിക്കുന്ന ഈ സമിതി സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർബന്ധമായും യോഗം ചേരേണ്ടതാണ്. പരമപ്രധാനമായ ചുമതല നിർവഹിക്കേണ്ട സമിതിയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വൈസ് ചാൻസലർ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി ചേർന്ന് അട്ടിമറിച്ചതെന്ന് സംഘന ആരോപിച്ചു.
യോഗനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയ വൈസ് ചാൻസലറെ കാണുന്നതിന് അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് എങ്കിലും അവരെ കാണാൻ കൂട്ടാക്കാതെ വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫിസ് വിട്ട് പുറത്തു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എകെപിസിടിഎ, എകെജിസിടി, എംജി യുടിഎ പ്രതിനിധികളായ അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ വൈസ് ചാൻസലർക്കും ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകി. സർവ്വകലാശാലയിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ അക്കാദമിക സമിതിയോട് വൈസ് ചാൻസിലറും സിൻഡിക്കേറ്റും അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്ന സാഹചര്യം ഒരു അക്കാദമിക് സ്ഥാപനത്തിന് യോജിച്ചതല്ല.
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അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിഷയം കാരണമൊന്നും കൂടാതെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക വഴി ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അക്കാദമിക സമിതിയെ അപമാനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് വൈസ് ചാൻസലറുടെയും സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ആരോപിച്ചു. വൈസ് ചാൻസലർ ഒന്നാമത്തെ അജണ്ട പരിഗണിക്കാതെ മാറ്റിവച്ചിട്ടും ബാക്കി മുഴുവൻ അജണ്ടകളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അതിൽ ആവശ്യമായ അക്കാദമിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും എല്ലാ അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും പൂർണമായും സഹകരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
എന്നാൽ സർവകലാശാലയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ സിൻഡിക്കേറ്റും വൈസ് ചാൻസലറും നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി സർവകലാശാലയുടെ നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരും എന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ ഇടത് സഖ്യം വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കുമെന്ന ഭീതിയും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.
പുതിയ സിൻഡിക്കേറ്റ് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് വൈസ് ചാൻസിലറും സിൻഡിക്കേറ്റും ഒത്തൊരുമിച്ച് സർവ്വകലാശാലയെ തകർക്കുന്ന നയസമീപനങ്ങളുമായാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. അടിക്കടി സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗങ്ങൾ ചേർന്നു കൊണ്ട് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ട് സിറ്റിങ് ഫീസ് വർധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത സിൻഡിക്കേറ്റ് സുപ്രധാനമായ അക്കാദമിക അജണ്ടകൾ എല്ലാം മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് സർവകലാശാലയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.
നടപടിക്രമങ്ങളിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്മ സർവ്വകലാശാലയുടെ എല്ലാ സമിതികളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് അക്കാദമിക് കൗൺസിലിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് ജി സഞ്ജീവ് പറഞ്ഞു. അക്കാദമിക് കൗൺസിലിൻ്റെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല സർവകലാശാലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് സഹായകമാകുന്ന സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആൾ എന്ന നിലയിലും അക്കാദമിക്ക് കൗൺസിൽ യോഗത്തിലെ അജണ്ടകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടുന്ന ചുമതല വൈസ് ചാൻസലർക്കുണ്ട്. സ്ഥാപിത താത്പര്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ധാർമികമായ ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും വൈസ് ചാൻസലർ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ കണ്ടത്. വൈസ് ചാൻസലറുടെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ നടപടിയിൽ അധ്യാപക സമൂഹം പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് എകെപിസിടിഎ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
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