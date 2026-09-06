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മംഗല്യപ്പന്തലിൽ അപൂർവ്വ 'ഗുരുസംഗമം', അധ്യാപക ദിനത്തിൽ 200-ഓളം അധ്യാപകരെ സാക്ഷിനിർത്തി ടീച്ചേഴ്‌സ് സ്‌പെഷ്യല്‍ കല്യാണം

വള്ളിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി അക്ഷയും അധ്യാപികയായ നൈപുണ്യയുമാണ് ഇരുനൂറിലധികം അധ്യാപകരെ സാക്ഷിയാക്കി മംഗല്യധാരണം നടത്തിയത്. വധൂവരന്മാരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം തന്നെയാണ് ഈ വിവാഹത്തെ ഒരു അധ്യാപക മഹാസംഗമമാക്കി മാറ്റിയത്.

200 TEACHERS WEDDING TEACHERS DAY WEDDING TECHERS REUNION ON WEDDING WAYANAD TECHERS IN WEDDING
അധ്യാപികയുടെ വിവാഹം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2026 at 12:35 PM IST

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വയനാട്: മംഗല്യപ്പന്തലിൽ അരങ്ങേറിയത് അപൂർവ്വമായൊരു 'ഗുരുസംഗമം'; അവാർഡ് ജേതാക്കളും ശിഷ്യന്മാരും ഒന്നടങ്കം അണിനിരന്നപ്പോൾ കൽപ്പറ്റയിലെ ഈ കല്യാണം ചരിത്രമായി! ഒരു വിവാഹച്ചടങ്ങ് അധ്യാപകരുടെ മഹാസംഗമവേദിയായി മാറിയ അപൂർവ്വ കാഴ്‌ചയ്ക്കാണ് വയനാട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാക്കളും സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച മുതിർന്ന ഗുരുനാഥന്മാരും നവാഗതരുമടക്കം ഇരുനൂറോളം അധ്യാപകരാണ് ഒരൊറ്റ മംഗല്യത്തിന് സാക്ഷികളാകാൻ എത്തിയത്. പൂർവ്വ അധ്യാപകരും അവരുടെ ശിഷ്യരായ പുതിയ അധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് അണിനിരന്ന ഈ 'ടീച്ചേഴ്‌സ്‌ സ്പെഷ്യൽ' കല്യാണവിശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇപ്പോൾ വലിയ തരംഗമാണ്.

ഒട്ടേറെ പ്രമുഖ ചടങ്ങുകൾക്ക് വേദിയായിട്ടുള്ള കൽപ്പറ്റ പുളിയാർമല കൃഷ്‌ണ ഗൗഡർ ഹാളിൽ നടന്നത് കേവലം ഒരു കല്യാണം മാത്രമായിരുന്നില്ല. വയനാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ അപൂർവ്വമായൊരു കൂട്ടായ്‌മ കൂടിയായിരുന്നു. വള്ളിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി അക്ഷയും അധ്യാപികയായ നൈപുണ്യയുമാണ് ഇരുനൂറിലധികം അധ്യാപകരെ സാക്ഷിയാക്കി മംഗല്യധാരണം നടത്തിയത്. വധൂവരന്മാരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം തന്നെയാണ് ഈ വിവാഹത്തെ ഒരു അധ്യാപക മഹാസംഗമമാക്കി മാറ്റിയത്.

200 ലധികം അധ്യാപകർ പങ്കെടുത്ത വിവാഹം (ETV Bharat)

വള്ളിയൂർക്കാവ് സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപക ദമ്പതികളായ ഭവനൻ്റെയും മിനിജയുടെയും മകനാണ് വരൻ അക്ഷയ്. വെള്ളമുണ്ട എ.യു.പി സ്‌കൂൾ മാനേജർ വിഎം മുരളീധരൻ്റെയും മുൻ ഹെഡ്‌മിസ്ട്രസ് ജ്യോതിയുടെയും മകളാണ് വധു നൈപുണ്യ. കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമെല്ലാം അധ്യാപക ലോകത്തുനിന്നുള്ളവർ. മുൻ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ, ദേശീയ-സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാക്കൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി.

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200 TEACHERS WEDDING TEACHERS DAY WEDDING TECHERS REUNION ON WEDDING WAYANAD TECHERS IN WEDDING
നവദമ്പതികൾ (ETV Bharat)

മാനന്തവാടി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്, വെള്ളമുണ്ട ജി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്, വെള്ളമുണ്ട എ.യു.പി സ്കൂൾ, വള്ളിയൂർക്കാവ് എ.യു.പി സ്‌കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭൂരിഭാഗം പൂർവ്വ അധ്യാപകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. "സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും വികാസവുമെല്ലാം പുതിയ അറിവിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അത് ആരിൽനിന്നായാലും. വിജ്ഞാനം നർകുന്നവർ ഗുരുനാഥരായി മാറുകയാണ്. അധ്യാപകർ എന്നത് യഥർത്ഥത്തിൽ സോഷ്യൽ എജീനിയേഴ്സാ‌ണ്. ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും വികാസവുമെക്കെ അവരിലൂടെയാണ് നാം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായലും ഇന്ന് ഇരുനൂറിലധികം അധ്യാപകർ ഈ കല്ല്യാണത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. വിരമിച്ചവരും അല്ലാത്തവരുമായി നിരവധി അധ്യാപകരെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അധ്യാപകദിനാശംസകൾ... " റിട്ട. അധ്യാപകനായ നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

200 TEACHERS WEDDING TEACHERS DAY WEDDING TECHERS REUNION ON WEDDING WAYANAD TECHERS IN WEDDING
വിവാഹത്തിനെത്തിയ അതിഥികളിലെ അധ്യാപകർ (ETV Bharat)

തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുക്കന്മാരെ നേരിൽ കാണാനും സൗഹൃദം പുതുക്കാനും നവാഗതരായ അധ്യാപകർക്കും ഈ വേദി അവസരമൊരുക്കി. ഒടുവിൽ മംഗള ആശംസകൾ നേർന്ന്, ഗുരുശ്രേഷ്‌ഠരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ അക്ഷയും നൈപുണ്യയും പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെച്ചു.

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TAGGED:

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