മലയാള കവിതയ്‌ക്കായി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ, സരസമ്മ ടീച്ചർ ആൾ ചില്ലറക്കാരിയല്ല; തേടിയെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദരം

55 കൊല്ലത്തിലും മേലെയായി സരസമ്മ ടീച്ചർ കവിതകൾക്കൊപ്പം യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട്. ശിഷ്യരുടെ എണ്ണം നാൾക്കുനാൾ വർധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ടീച്ചർ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിച്ചു.

sarasamma teacher teacher start online session online poetry session retired teacher start youtube
Sarasamma Teacher (@facebook,@ kavitharamam youtube channel)
Published : November 2, 2025 at 5:15 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പാചകവും ലൈഫ് സ്‌റ്റൈലും ഫാഷനുമെല്ലാം യൂട്യൂബ് കണ്ടൻ്റുകളാകുന്ന ഈ കാലത്ത് മലയാള കവിതയ്‌ക്കായി മാത്രം യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ ഒരു അധ്യാപികയെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ? മലയാള കവിതയ്‌ക്കായി ഒരു അധ്യാപിക സമർപ്പിച്ച യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് മുറി.

പറഞ്ഞു വരുന്നത് സരസമ്മ ടീച്ചറെ കുറിച്ചാണ്. സരസമ്മ ടീച്ചർ ഒരു കവിയോ എഴുത്തുകാരിയോ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. സാധാരണക്കരിയായ ഒരു അധ്യാപികാണ്. പക്ഷെ ടീച്ചർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം മലയാള കവിതകൾ പുതിയ തലമുറകളിലേക്കും കുത്തൊഴുക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനെ ഒഴുകി എത്തണമെന്ന്.

55 കൊല്ലത്തിലും മേലെയായി സരസമ്മ ടീച്ചർ കവിതകൾക്കൊപ്പം യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട്. 36 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കി ആറൂരിലെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനാധ്യാപികയായി വിരമിക്കുമ്പോൾ കവിതകളുടെ ലോകത്തോട് ടീച്ചർ വിടപറയുമെന്ന് കരുതിയവർക്ക് തെറ്റി.

ഒഴിവുസമയങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കായി നീക്കിവച്ചും സാംസ്‌കാരിക സദസുകളിൽ കവിതാ ആലാപനത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചും ടീച്ചർ കവിതാ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ശിഷ്യരുടെ എണ്ണം നാൾക്കുനാൾ വർധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ടീച്ചർ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിച്ചു.

യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ടീച്ചർ ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കവിതകൾ ആലപിക്കാമെന്ന് ശിഷ്യരും വാക്ക് നൽകി. ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി കവിതകളാണ് ടീച്ചറുടെ 'കവിതാരാമം' എന്ന യുട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ഇതിന് പുറമേ വാട്‌സ്‌ആപ്പിലും ഫേസ്‌ബുക്കിലും ടീച്ചറുടെ കവിതകൾ പ്രശസ്‌തി നേടി കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 1,30,000 സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാരുള്ള കവിതാരാമം ചാനൽ എല്ലാ പദ്യപ്രേമികളുടെയും ഇഷ്‌ട ചാനലാണ്. സംസ്ഥാന സ്‌‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മലയാള കവിതാ പാരയണത്തിനായി മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കിടയില്‍ ടീച്ചർ ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രസിദ്ധയാണ്.

"എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ 75 ലധികം ഗായകർ കവിതകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമെല്ലാം പ്രായഭേദമന്യേ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കായി കവിതൾ ചൊല്ലാറുണ്ട്", സരസമ്മ ടീച്ചർ പറയുന്നു.

പ്രശസ്‌ത മലയാള കവികളുടെ കൃതികളിൽ നിന്നെടുത്ത 500 ഓളം കവിതകളുടെ പാരായണമണ് ടീച്ചറുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുള്ളത്. കേരളത്തിൻ്റെ 69-ാം ജന്മദിനമായ നവംബർ 1 ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നടന്ന ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ വാരാഘോഷ വേളയിൽ മലയാള ഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സരസമ്മ ടീച്ചറെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"എനിക്ക് ഫോണിൽ കോളുകൾ എടുക്കാനം സംസരിക്കാനും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ എൻ്റെ കുട്ടികളാണ് എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാമെന്നും ഒരു ചാനൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്നും പറഞ്ഞ് തന്നത്", -സരസമ്മ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോൾ ചാനലിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കവിതകൾ തെരഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി തന്നെ സരസമ്മ ടീച്ചർക്കുണ്ട്. മലയാള അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഭർത്താവ് പിഎൻ കേശവൻ നായരുടെ പിന്തുണയോടെ തൻ്റെ കവിതാജീവതം ഇനിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുമെന്ന് ടീച്ചർ പറയുന്നു.

