പാലത്തായി പീഡനക്കേസ്: ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകനെ സർവീസിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു
പത്മരാജൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായി മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി
Published : November 23, 2025 at 1:27 PM IST
കണ്ണൂർ: പാലത്തായിയിൽ വിദ്യാർഥിനിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ച ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ അധ്യാപകനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതായി കേരള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. കടവത്തൂർ നിവാസിയും 'പാപ്പൻ മാസ്റ്റർ' എന്നറിയപ്പെടുന്നതുമായ പത്മരാജൻ കെ (48) നെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും പോക്സോ (ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം) നിയമപ്രകാരവും തലശ്ശേരി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി ജഡ്ജി ജലരജനി എം ടി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി നവംബർ 15-ന് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.
പത്മരാജൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായി മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. കോടതി വിധിയെത്തുടർന്ന്, അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
പ്രോസിക്യൂഷൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 10 വയസ്സുള്ള വിദ്യാർഥിനിയെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റിലും പ്രതിയുടെ വസതിയിലും വെച്ച് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു. പീഡനവിവരം കുട്ടി മാതൃസഹോദരിയോട് പറഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ചൈൽഡ് ലൈനിലും പാനൂർ പൊലീസിലും കുട്ടിയുടെ മാതാവ് പരാതി നല്കി. സംഭവം നടന്ന് രണ്ടുമാസത്തിനു ശേഷമാണ് പരാതി നൽകിയത്. 2020 മാർച്ച് 17 ന് പാനൂർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഏപ്രിൽ 15 ന് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
രാഷ്ട്രീയപരമായ ആരോപണങ്ങളും കേസിനെ തുടർന്ന് വിവാദത്തിലാക്കിയിരുന്നു. സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ഡിപിഐ) നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് കേസെന്നാണ് ബിജെപി ആരോപിച്ചിരുന്നത്.
കേസ് പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയെങ്കിലും, തുടക്കത്തിൽ പോക്സോ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്താത്തതിനാൽ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ഇരയുടെ കുടുംബം ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചതോടെ, കേരള ഹൈക്കോടതി പുതിയ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. മുൻ അന്വേഷണങ്ങളിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാൽ അന്വേഷണ സംഘത്തെ രണ്ടുതവണ മാറ്റി നിയമിച്ചിരുന്നു.
അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് ഇ ജെ ജയരാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചാമത്തെ അന്വേഷണ സംഘം ഒടുവിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സുപ്രധാനമായ ഈ കേസിൽ അധ്യാപകനെതിരെ കോടതി വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് സർവീസിൽ നിന്നുള്ള പിരിച്ചുവിടൽ നടപടിയും ഉണ്ടായത്.
Also Read: നോർക്ക ഹാക്കിങ് കേസ്: വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം തേടാൻ കേരള ക്രൈംബ്രാഞ്ച്