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കാഴ്‌ചയ്ക്കപ്പുറമുള്ള ശാസ്ത്രലോകം; ഇരുളിൻ്റെ അതിരുകൾ മായ്ച്ച് ടോമി സാര്‍, Teachers Day Special

വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ആവശ്യകതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും നിർമ്മിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അനുരൂപീകൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

TEACHERS DAY 2026 LEARNING TOOL FOR VISUALLY IMPAIRED LEARNING TOOL FOR BLIND STUDENTS SCIENCE LAB for students
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 2:48 PM IST

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നവീല്‍ പിപി

മലപ്പുറം: അന്ധത എന്നത് ഇരുട്ടിൻ്റെ ലോകമല്ല, മറിച്ച് തൊട്ടറിഞ്ഞും ശ്രവിച്ചും കീഴടക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം മൂത്തേടം താളിപ്പാടം സ്വദേശിയായ ടോമി എന്ന അധ്യാപകൻ. കാഴ്ചപരിമിതരായ കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിസ്മയലോകം ഇനി അപ്രാപ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഈ വിദ്യാർഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമഗ്രതയ്ക്കായി തപസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ അധ്യാപകൻ.

കാഴ്‌ച പരിമിതരായ കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്രലാബുകളുമായി അധ്യാപകൻ (ETV Bharat)

ശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങൾ പുസ്തകത്താളുകളിൽ വായിച്ചുതീർക്കുന്നതിന് പകരം, സ്വയം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അനുഭവവേദ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രലാബുകളാണ് ടോമി സാർ ഒരുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതിയുടെ (SCERT) സഹകരണത്തോടെ, ഒരു വർഷം നീണ്ട തീവ്ര ഗവേഷണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് 70 അനുരൂപീകൃത പഠനോപകരണങ്ങളാണ്.

കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള കാഴ്ചപരിമിതർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ഈ പഠനോപകരണങ്ങളുമായി ഒരു പ്രചരണ പര്യടനം തന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട്. അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും തത്സമയ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കാനും, നിലവിലുള്ളവയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കൂടുതൽ ലളിതമാക്കാനും ഈ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

TEACHERS DAY 2026 LEARNING TOOL FOR VISUALLY IMPAIRED LEARNING TOOL FOR BLIND STUDENTS SCIENCE LAB for students
കാഴ്‌ച പരിമിതരായ കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്രലാബുകളുമായി അധ്യാപകൻ (ETV Bharat)

തൊട്ടറിഞ്ഞും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയും ശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന പുഞ്ചിരിയും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം എന്ന് ടോമി സാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ടോമി സാറിന്റെ ഈ ശാസ്ത്ര വിപ്ലവം മാതൃകാപരമായ ഒരു വലിയ കാൽവെപ്പാണ്.

തൊട്ടും കേട്ടും ശാസ്‌ത്രത്തെ അറിയാൻ അവസരം

പ്രധാനമായും കഴ്‌ചപരിമിതിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അധ്യാപകൻ പറയുന്നു. "എസ്‌സിഇആർടിയുമായുള്ള സഹകരണത്തോടെ കാഴ്‌ചപരിമിതിയുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ശാസ്‌ത്രപഠനത്തിൽ മുൻപന്തിയിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ഒരു വർഷം ഗവേഷണം നടത്തി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അനുരൂപീകരണം ചെയ്‌ത് അവർക്ക് തൊട്ടും കേട്ടും ശാസ്‌ത്രം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. 70 ഉപകരണങ്ങളാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്", അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

TEACHERS DAY 2026 LEARNING TOOL FOR VISUALLY IMPAIRED LEARNING TOOL FOR BLIND STUDENTS SCIENCE LAB for students
കാഴ്‌ച പരിമിതരായ കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്രലാബുകളുമായി അധ്യാപകൻ (ETV Bharat)

കേരളത്തിലെ എല്ലാ കാഴ്‌ച പരിമിതർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഈ ഉപകരണങ്ങളുമായി ചെന്ന് അവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾ തൊട്ടും കേട്ടും അറിയുന്നതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ രണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ സൗജന്യമായി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഉപകരണ നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിലെ പ്രചോദനം

നേരത്തെ സയൻസ്‌ ഓൺ വീൽസ് എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി 70 ഉപകരണങ്ങൾ തൻ്റെ വാഹനത്തിൽ നിറച്ച് സ്‌കൂളുകളിൽ ചെന്ന് 12 ഡസ്‌ക്കുകളിലും നിരത്തി, ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകരണം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മഞ്ചേരി ആനക്കയത്തിന് അടുത്തുള്ള വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തിയപ്പോള്‍ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകരണം തൊട്ട് അറിയാനെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ശാസ്‌ത്രാശയം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസിലാക്കി. അന്ന് അവിടുത്തെ ഹെഡ്‌മാസ്‌റ്റർ ആയിരുന്ന യാസിർ മാഷ് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ശാസ്‌ത്രം പഠിക്കാനുള്ള അവസരമില്ലേ എന്ന്. അത് ഏറെ ചിന്തിപ്പിച്ചു. ആ ചോദ്യമാണ് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം അഡാപ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് അവർക്ക് വേണ്ടി അനുരൂപീകൃതമാക്കി ശാസ്‌ത്ര പഠനത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പ്രചോദനമായതെന്ന് ടോമി പറയുന്നു. അതിന് ശേഷം വിദ്യാർഥികൾക്കു വേണ്ടി ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ യാത്രകളിൽ അധ്യാപികയായ ഭാര്യയും മകൾ അലീനയും ഒപ്പമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

50 ലേറെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര പഠനം തുടരുന്നു

TEACHERS DAY 2026 LEARNING TOOL FOR VISUALLY IMPAIRED LEARNING TOOL FOR BLIND STUDENTS SCIENCE LAB for students
കാഴ്‌ച പരിമിതരായ കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്രലാബുകളുമായി അധ്യാപകൻ (ETV Bharat)

കേരളത്തിലെ ആറ് കാഴ്‌ച പരിമിതർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലും രണ്ട് കേൾവി പരിമിതിയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിലും 70 ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ശാസ്ത്ര ലാബുകൾ നിർമ്മിച്ചു. പാലക്കാട് മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ ഡയറ്റുകളിൽ വിശാലമായ ഔട്ട്ഡോർ സയൻസ് പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചു. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 50 ലേറെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച പഠന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ശാസ്ത്ര പഠനം തുടർന്നുവരുന്നു.

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ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള വിഷൻ എംപവർ എന്ന സമിതിയുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര ലാബുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ വിഷൻ എംപവറിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ക്യൂരിയോസിറ്റി സയൻസ് സെൻ്റർ എന്ന പേരിൽ കാഴ്‌ച പരിമിതരായ വിദ്യാർഥികൾക്കായി വലിയൊരു ശാസ്ത്ര പാർക്ക് തയ്യാറായി വരുന്നു. നൂറോളം ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര ലാബിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായി 20 ഉപകരണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്വന്തം പരീക്ഷണശാലയിൽ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു.

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