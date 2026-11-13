ഒറ്റ ക്ലിക്കില് കലോല്സവ ഫലങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും, കലക്കന് ഈ 'കലോസ്' ആപ്പ്
പന്തീരാങ്കാവ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന കോഴിക്കോട് റൂറൽ സബ് ജില്ല കലോത്സവത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുപി സ്കൂള് അധ്യാപകന് തയ്യാറാക്കിയ കലോസ് ആപ്പ്: TEACHER DEVELOPED KALOS APP USES
Published : November 13, 2026 at 6:27 PM IST
രജിത്ത് മാവൂർ
കോഴിക്കോട് : സംഘ നൃത്ത മല്സരത്തിന്റെ കര്ട്ടന് വീണതും കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവ് ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ പ്രധാന വേദിയില് നിന്ന് ടീമംഗങ്ങള് ശ്വാസം നേരെ വിട്ടു. സ്റ്റേജില് നിന്ന് ഇറങ്ങി അവര് അല്പ്പമകലെ രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പം തണല്പറ്റി വിശ്രമിച്ചു.ഒപ്പമുള്ള രക്ഷിതാക്കളുടെ മൊബൈല് ഫോണിലേക്ക് അവര് ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതാ സംഘ നൃത്ത മല്സരത്തിന്റെ ഫലം തെളിയുകയായി.
അതെ, കോഴിക്കോട് സബ്ജില്ലാ കലോല്സവത്തിലെ റിസള്ട്ട് ഇത്തവണ അല്പ്പം മോഡേണായിരുന്നു.കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ പുത്തൂര്മഠം എയുപി സ്കൂളിലെ ലിനീഷ് മാഷ് രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത ഒരു കലോല്സവ ആപ്പ് സ്കൂള് കലോല്സവ നടത്തിപ്പ് ആകെ ഡിജിറ്റലാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇവിടെ.മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കലാപ്രതിഭകൾ മാറ്റുരച്ച, ഇത്തവണത്തെ റൂറൽ സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ മത്സരങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ മത്സരാർഥികൾക്ക് ആരുടെയും പിറകെ നടക്കേണ്ടി വന്നില്ല.
"സ്റ്റേജില് തകര്ത്താടിയ മക്കള്ക്ക് ഇനി വിശ്രമിക്കാം. അടുത്ത മല്സരങ്ങള്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടവര്ക്ക് അതുമാവാം.കലോസ് ആപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാന് സാധിച്ചു. മുമ്പൊക്കെയാണെങ്കില് റിസൾട്ട് അറിയാന് വേണ്ടി മണിക്കൂറുകള് കാത്തിരുന്ന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. ചിലപ്പോള് രാത്രി കഴിയുന്ന മല്സരങ്ങളുടെ ഫലമറിയാന് പുലരുവോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നമില്ല. വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഈ ആപ്പ്. ഇതുപോലെയുള്ള ആപ്പുകൾ ഇനിയും വരികയാണെങ്കിൽ കലോത്സവങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും." രക്ഷിതാവായ ബിന്സി പറഞ്ഞു.
ഈ രക്ഷിതാവ് പങ്കു വെച്ചത് കലോല്സവങ്ങളില് പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന ശരാശരി മലയാളി രക്ഷിതാക്കളുടെയൊക്കെ വികാരമാണ്. മുന്പൊക്കെ കലോത്സവങ്ങളുടെ റിസൾട്ടും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ഏറെ കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലം മാറിയപ്പോൾ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വരവോടെ കലോത്സവങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും സംവിധാനങ്ങളിലുമൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത്.
കേരളത്തിലിത് സ്കൂള് കലോല്സവങ്ങളുടെ നാളുകളാണ്. നാടെങ്ങും സബ്ജില്ലാ തല കലോല്സവങ്ങള് ഏതാണ്ട് പൂര്ത്തിയായി വരികയാണ്.സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരല്പ്പം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇത്തവണ പന്തീരങ്കാവ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന കോഴിക്കോട് റൂറൽ സബ് ജില്ല കലോത്സവം.
കൈയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കലോസ് ആപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോള് മല്സരത്തിനെത്തിയ കൊച്ചു കൂട്ടുകാര്ക്ക് ആ നിമിഷം തന്നെ ഫലം അറിയാന് കഴിഞ്ഞു. ഈ പുതിയ സംവിധാനം റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി ടെന്ഷനടിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കും മത്സരാർഥികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയത്.
കലോത്സവം എന്ന പേരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പുതിയ ആപ്പിന്റെ 'കലോസ്' എന്ന പേര് പിറന്നതെന്ന് ആപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപകന് ലിനീഷ് പറഞ്ഞു. പുത്തൂർ മഠം എയുപി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് ലീനീഷ്. ഓരോ കലോത്സവങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് അധ്യാപകനായ ലിനീഷിനെ ഇങ്ങനെയൊരു ആപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
"എട്ട് വർഷമായിയുള്ള സർവീസിൽ നിരവധി കലാമേളകൾ കാണാനും അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ ഫലങ്ങൾ അറിയാനും വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്തെന്നും അറിയാന് പ്രയാസമായിരുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആപ്പിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നത്. " അധ്യാപകനും ആപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാതാവുമായ ലിനീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ
റിസൾട്ട് മാത്രമല്ല കലോല്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും കലോസ് എന്ന ആപ്പിലെ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കും. ഇനം തിരിച്ചുള്ള ഫലങ്ങളും ഓരോേ സ്കൂളുകളുടെ പോയിൻ്റ് നിലയും വേദികളുടെ തൽസമയമുള്ള സ്റ്റാറ്റസും പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂളും ലൊക്കേഷൻ മാപ്പും മുതൽ ഭക്ഷണ വിവരം വരെ കലോസിലുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അറിയുവാന് രജിസ്ട്രേഷന് ഐഡിയോ ചെസ് നമ്പറോ കൊടുത്താൽ മതി. അവർക്ക് തങ്ങളുടെ മത്സര ഫലങ്ങൾ തത്സമയം ഈ ആപ്പിലൂടെ അറിയാന് കഴിയും.
അഡ്മിന് ചുമതലയുള്ള ആൾക്ക് കലോത്സവം നടക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ഓരോ വേദികളെയും നിരീക്ഷിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇതിനുപുറമെ മറ്റ് സംഘാടകർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങളും ഈ ആപ്പ് വഴി അഡ്മിന് നൽകാൻ സാധിക്കും. കലോത്സവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതലക്കാർക്കും കലോസ് ആപ്പിലൂടെ സഹായകരമായ പലതരം സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തെകുറിച്ചും അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെവിടെയെന്നതും, വേദിയിൽ വച്ച് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലുമെല്ലാം ഈ ആപ്പിൽ അറിയിക്കാം. നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആപ്പിലൂടെ അറിയിക്കും.
വേദികളെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ചുമതലക്കാർക്ക് അഡ്മിന് നൽകാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് തിരിച്ച് അഡ്മിനുമായും സംവദിക്കാനും ആപ്പിലൂടെ സൗകര്യമുണ്ട്. റൂറൽ സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ആകെ പത്ത് വേദികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വേദികളെല്ലാം കലോസ് ആപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇത്തവണ പന്തീരാങ്കാവ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന കോഴിക്കോട് റൂറൽ സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങുമ്പോൾ കലോസ് ആപ്പാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായത്.
Also read:രണ്ട് മിനിറ്റിൽ 195 രാജ്യങ്ങൾ, ഏഴാം വയസിൽ 13 ലോക റെക്കോഡുകൾ; സംസ്ഥാന പുരസ്കാര നിറവില് ആദിലക്ഷ്മി സനേഷ്