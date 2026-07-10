ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാതെ ക്ലാസിലെത്തി; അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയുടെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ച് അധ്യാപകൻ
മലപ്പുറം കൽപകഞ്ചേരി കല്ലിങ്ങപ്പറമ്പ് എംഎസ്എംഎച്ച്എസ്എസ് സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയുടെ കൈക്കാണ് പൊട്ടലുള്ളത്.
Published : July 10, 2026 at 9:10 PM IST
മലപ്പുറം: അധ്യാപകൻ അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയുടെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ചെന്ന് പരാതി. മലപ്പുറം കൽപകഞ്ചേരി കല്ലിങ്ങപ്പറമ്പ് എംഎസ്എംഎച്ച്എസ്എസ് സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയുടെ കൈക്കാണ് പൊട്ടലുള്ളത്. ഹോം വർക്ക് ചെയ്തില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ചൂരൽ കൊണ്ട് അടിച്ചെന്ന് വിദ്യാർഥിനി പറഞ്ഞു.
പൊട്ടലുള്ള കൈകൊണ്ട് വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ച് ബോർഡിൽ എഴുതിച്ചെന്നും വിദ്യാർഥിനി വ്യക്തമാക്കി. പുത്തനത്താണിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് കുട്ടിയുടെ കൈയ്ക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു. കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് ചൂരൽ കൊണ്ടടിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ കുടുംബം പൊലീസിലും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും പരാതി നൽകി.
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കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ക്ലാസിൽ വച്ച് കളിയാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അധ്യാപകൻ വടി ഒടിയുന്നതുവരെ അടിച്ചും മുട്ടുകുത്തി നിർത്തി കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയും ക്രൂരത കാട്ടിയത്. ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ തന്നെ വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ കുറ്റാരോപിതരായ അധ്യാപകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
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