കൊടും തണുപ്പിലും മത്സരച്ചൂട്; തികച്ചും വ്യത്യസ്തം മൂന്നാറിലെ കൊളുന്ത് നുള്ളല്, വിജയിക്ക് 7000 രൂപ
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിവരുന്ന വിഷൻ 2031ൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊളുന്തെടുക്കൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
Published : October 30, 2025 at 4:42 PM IST
ഇടുക്കി: ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ കശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാർ. നിറയെ തേയില തോട്ടങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മൂന്നാറിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി സന്ദർശകരാണ് ദിനംപ്രതി എത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോവാൻ തയാറെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഇടവും മൂന്നാർ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇനി പറയാൻ പോവുന്നത് മൂന്നാറിനെ കുറിച്ചല്ല. മൂന്നാറിൽ നടത്തിയ ഒരു മത്സരത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ മത്സരം അൽപം വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്താണെന്നല്ലേ? പറയാം...
മൂന്നാറിൽ തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കായാണ് വേറിട്ട മത്സരം നടത്തിയത്. കൊളുന്തെടുക്കൽ മത്സരം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിവരുന്ന വിഷൻ 2031ൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഊ കൊളുന്തെടുക്കൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. മാട്ടുപ്പെട്ടി ഫോട്ടോ പോയിൻ്റിലായിരുന്നു മത്സരം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവിധ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത 26 തൊഴിലാളികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് മത്സരം നടത്തിയത്. കാണികൾക്ക് പോലും വേറിട്ട അനുഭവമാണ് മത്സരം കാഴ്ചവച്ചത്. കെഡിഎച്ച്പി കമ്പനിക്ക് കീഴിലുള്ള വിവിധ എസ്റ്റേറ്റുകളും ടാറ്റാറ്റി എസ്റ്റേറ്റുകളായ പള്ളിവാസൽ, പെരിയകനാൽ, എച്ച്എം എസ്റ്റേറ്റുകളായ ലാക്കാട്, പന്നിയാർ, സൂര്യനെല്ലി, തലയാർ തുടങ്ങി 13 എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുമായി 26 തൊഴിലാളികളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായ 7000 രൂപ ചെണ്ടുവരെ എസ്റ്റേറ്റിലെ ബാലമുരുകനും രണ്ടാം സമ്മാനമായ 5000 രൂപ മാട്ടുപ്പെട്ടി എസ്റ്റേറ്റിലെ അരുൾമണിയും മൂന്നാം സമ്മാനമായ 3000 രൂപ നയമക്കാട് എസ്റ്റേറ്റിലെ വി.പോളും കരസ്ഥമാക്കി. കൂടാതെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ തൊഴിലാളികൾക്കും 1000 രൂപ വീതം പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവും നൽകി.
തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏകദേശം എത്രമാത്രം കൊളുന്ത് നുള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ മത്സരത്തിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം നൂറ് കിലോയ്ക്ക് അടുത്ത് കൊളുന്ത് നുള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2031ഓടുകൂടി എല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലയിലും നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യങ്ങൾ കടന്ന് വരും അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഗവൺമെൻ്റ് ഈ സെമിനാർ നടത്തിയതെന്നും പ്ലാൻ്റേഷൻ ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജു പറഞ്ഞു.
വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് നടന്നതെന്ന് ബിജു പറഞ്ഞു. കൊളുന്തെടുക്കൽ മത്സരം തൊഴിലാളികൾക്കും വളരെ ആവേശമായെന്നും ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിയെന്നും തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും ബിജു പറഞ്ഞു.
Also Read: ഭക്തർ പണം നൽകുന്നത് ഭഗവാന്: ദേവസ്വം ബോർഡ് കടപ്പാട് കാണിക്കണം; സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവുമായി ഹൈക്കോടതി