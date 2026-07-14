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ശബരിമല തന്ത്രിയായി മകനെ നിയമിക്കണമെന്ന തന്ത്രിയുടെ അപേക്ഷയിൽ എർപ്പില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ്; ഹൈക്കോടതി അനുമതി അനിവാര്യം

ശബരിമല തന്ത്രിയായി മകനെ നിയമിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയിൽ വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഹൈക്കോടതി അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചു.

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Sabarimala Temple (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 14, 2026 at 1:49 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല ക്ഷേത്ര തന്ത്രിയായി മകനെ നിയമിക്കണമെന്ന തന്ത്രിയുടെ അപേക്ഷയിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചു. ചിങ്ങമാസം മുതൽ തൻ്റെ മകനെ അടുത്ത മേൽശാന്തിയായി നിയമിക്കണമെന്ന ശബരിമല തന്ത്രി കണ്‌ഠരര് രാജീവരുടെ അപേക്ഷയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് എതിർപ്പില്ല, എന്നാൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കൂ എന്ന് ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാർ ചൊവ്വാഴ്‌ച വ്യക്തമാക്കി.

ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ അഭ്യർത്ഥനയിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "മലയാളം ചിങ്ങമാസം പുതിയ തന്ത്രിയുടെ ഊഴമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കത്ത് മാത്രമാണ് ബോർഡിന് മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നിരുന്നാലും ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, അവകാശം തൻ്റെ മകന് നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു," കെ ജയകുമാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ആ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ബോർഡിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ പരിഗണനയിലായതിനാൽ, ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ അപേക്ഷയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാവൂ എന്നതാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. വിഷയം ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ കൂടുതൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് ജയകുമാർ പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക കമ്മീഷണറെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയം ഉചിതമായ സമയത്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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താഴമൺ മഠം കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ പാരമ്പര്യ തന്ത്രിയായ കണ്‌ഠരര് രാജീവര്, ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ തന്നെ സഹായിച്ചുവരുന്ന മകൻ ബ്രഹ്മദത്തന് താന്ത്രിക ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അനുമതി തേടി. പാരമ്പര്യ പിന്തുടർച്ചാവകാശം മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രിമിനൽ നടപടികൾ നേരിടുന്നവർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നിയമിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ബാധ്യതയില്ലെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട്, താഴമൺ കുടുംബത്തെ തന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ എസ് രാധാകൃഷ്‌ണൻ വാദിച്ചിരുന്നു.

ശബരിമല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണ്ണനഷ്‌ട വിവാദത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, രാധാകൃഷ്‌ണൻ്റെ പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിജെപി തിങ്കളാഴ്‌ച വിട്ടുനിന്നു. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങൾ ആര് നിർവഹിക്കണം എന്ന വിഷയം രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ലെന്നും പാർട്ടി നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന ഏതൊരു അഭിപ്രായവും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ മാത്രമാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

SABARIMALA TANTRI CONTROVERSY
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ശബരിമല ക്ഷേത്ര തന്ത്രി
HC ON SABARIMALA TANTRI APPOINTMENT
TDB NO OBJECTION TO TANTRIS APPOINT

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