Published : October 15, 2025 at 8:36 PM IST

തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം: രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല സന്ദർശനത്തിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ സത്യവാങ്മൂലം.

ഭക്തരുടെ ദർശനത്തിന് തടസമുണ്ടാകില്ലെന്നും ഇക്കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി ദേവസ്വം ബോർഡ് സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. ഗൂർഖ എമർജൻസി വാഹനത്തിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരുക . കൂടാതെ 6 മറ്റ് വാഹനങ്ങളും അനുഗമിക്കും. വാഹനങ്ങളുടെ ട്രയൽ റൺ യാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട്.

രാഷ്ട്രപതിയുടെ പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള യാത്രയിൽ ദേവസ്വം , പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടമുണ്ടാകും. ഗൂർഖ എമർജൻസി വാഹനം രാഷ്ട്രപതിയുടെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് .

പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമാണ് വാഹനമുപയോഗിക്കുന്നതെന്നും രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദർശനം ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണെന്നും ഇതിനു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു.22 ബുധനാഴ്‌ച്ച രാവിലെ 9.25ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ രാഷ്ട്രപതി നിലയ്ക്കലിലെത്തും . 11.50ന് ശബരിമല ക്ഷേത്ര ദർശനം.

ശേഷം ശബരിമല ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം, വിശ്രമം. വൈകുന്നേരം 4.20ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരികെ പോകും .ഇങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ യാത്രാ ക്രമീകരണം. അതെ സമയം ഒക്ടോബർ 21,22 തീയതികളിൽ സന്നിധാനത്ത് ഭക്തർക്ക് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തും. 21-ന് വിർച്വൽ ക്യൂ വഴി 25,000 പേർക്കായി ദർശനം പരിമിതപ്പെടുത്തും. അതേസമയം സുരക്ഷാകാരണങ്ങളാൽ 22-ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്‍ശനം കഴിയും വരെ ഭക്തർക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കില്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

നാലുദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിനായി രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതിലും ഒരു ദിവസം നേരത്തേ 21ന് ആകും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്നത്. ശബരിമല, ശിവഗിരി സന്ദർശനവും മുൻ രാഷ്‌ട്രപതി കെ.ആർ. നാരായണന്‍റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനവും പാലാ സെന്‍റ് തോമസ് കോളജിന്‍റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയും എറണാകുളം സെന്‍റ് തെരേസാസ് കോളജിന്‍റെ ശതാബ്ദിയും രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ പരിപാടികളിലുണ്ട്.
അതേസമയം, തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രനട ഒക്ടോബർ 17ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് തുറക്കും. തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺകുമാർ നമ്പൂതിരി നടതുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും. തുലാമാസം ഒന്നിന്, അതായത് ഒക്ടോബർ 18ന് രാവിലെ അഞ്ചുമണി മുതൽ ഭക്തർക്കായി ദർശനം അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

ശബരിമല, മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പുതിയ മേൽശാന്തിമാരെ നറുക്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങും തുലാമാസം ഒന്നിന് രാവിലെ സന്നിധാനത്ത് വെച്ച് നടക്കും.

