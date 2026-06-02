ഇടുക്കി കൊളുക്കുമലയിൽ യുവാവ് കൊക്കയിലേക്ക് ചാടി; ആത്മഹത്യയെന്ന് സംശയം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരം
Published : June 2, 2026 at 8:34 AM IST
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാൽ കൊളുക്കുമലയിലെ സിംഹപാറയിൽ നിന്നും യുവാവ് അഗാധമായ കൊക്കയിലേക്ക് ചാടി. തമിഴ്നാട്ടിലെ അഭിരാമപുരം സ്വദേശി എൻ. ദ്രാവിനേഷ് (25) ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് വിലെയായിരുന്നു നടുക്കുന്ന സംഭവം. യുവാവ് ഓടിപ്പോയി കൊക്കയിലേക്ക് എടുത്തുചാടുകയായിരുന്നുവെന്ന് സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ദൃക്സാക്ഷികൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രണയനൈരാശ്യമെന്ന് സംശയം
യുവാവിൻ്റേത് ആത്മഹത്യാശ്രമമാണെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം. പ്രണയനൈരാശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് ദ്രാവിനേഷ് ചാടിയതെന്ന സംശയത്തിലാണ് പൊലീസ്. സംഭവത്തിൽ ശാന്തൻപാറ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം അതീവ ദുഷ്കരം
അപകടം നടന്ന സിംഹപാറ ഭാഗം അഗാധമായ കൊക്കയായതിനാൽ കേരള പരിധിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുക അസാധ്യമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊരങ്ങിണി ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മലനിരകൾ വഴി മാത്രമേ അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കൂവെന്നാണ് അധികൃതര് അറിയിക്കുന്നത്.
