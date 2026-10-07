ബമ്പർ ലോട്ടറിയുടെ യഥാർഥ ഭാഗ്യശാലിയെന്ന് അവകാശവാദം; ഫോണിലെ ഫോട്ടോയുമായി പൊലീസിനെ സമീപിച്ച് തമിഴ്നാട് സ്വദേശി
യഥാർത്ഥ ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും എന്നാൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ ചിത്രമാണ് തൻ്റെ കൈവശമുള്ളതെന്നുമാണ് ഇയാൾ പൊലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : October 7, 2026 at 7:18 PM IST
പാലക്കാട്: മുപ്പത് കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 2026 ലെ തിരുവോണം ബമ്പർ ലോട്ടറിയുടെ യഥാർഥ ഭാഗ്യശാലി താനാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി തമിഴ്നാട് സ്വദേശി സാദിഖ് രംഗത്ത്. പാലക്കാട് എസ് പി ഓഫീസിലെത്തിയാണ് സാദിഖ് തൻ്റെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ച ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയെന്നുമാണ് അവകാശ വാദം.
ടിക്കറ്റിൻ്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇയാൾ പൊലീസിനോട് അവകാശപ്പെടുന്നത്. പാലക്കാട് റെയിൽവെ ജങ്ഷനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിനാണ് തനിക്ക് സമ്മാനം അടിച്ചതെന്നും, എന്നാൽ ആ ടിക്കറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡ് ജില്ലയിലുള്ള സത്യമംഗലത്തുവെച്ച് കാണാതാവുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് സാദിഖ് പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
"കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഫോട്ടോയിലെ നമ്പർ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ലോട്ടറിക്ക് കോടികളുടെ സമ്മാനം അടിച്ച വിവരം ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് എന്നാൽ അതിനുശേഷമാണ് യഥാർഥ ടിക്കറ്റ് കാണാനില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്," സാദിഖ് പറഞ്ഞു.
പൊലീസിൻ്റെ സംശയങ്ങളും അന്വേഷണവും
എന്നാൽ സാദിഖിൻ്റെ ഈ അവകാശവാദത്തിൽ കേരള പൊലീസും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് അധികൃതരും കനത്ത സംശയമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. വെറും മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത്രയും വലിയ തുകയായ മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനത്തുകയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതടക്കമുള്ള നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.
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ഇയാൾ ഹാജരാക്കിയ ചിത്രത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റ് നമ്പർ യഥാർഥ ഒന്നാം സമ്മാന ടിക്കറ്റ് നമ്പറുമായി കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ചിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ കൃത്രിമമോ തിരിമറിയോ നടന്നിട്ടുണ്ടോ, ടിക്കറ്റ് യഥാർഥത്തിൽ ഇയാൾ തന്നെയാണോ വാങ്ങിയത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മറ്റ് ആധികാരിക രേഖകളോ ബില്ലുകളോ തെളിവുകളോ കയ്യിലുണ്ടോ തുടങ്ങിയ നിർണായക വിവരങ്ങളെല്ലാം സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കേസ് ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാദിഖിനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് എല്ലാ രേഖകളുമായി ബാങ്കിനെ സമീപിച്ച് ഭാഗ്യശാലി പണം കൈപ്പറ്റിയെന്ന് ലോട്ടറി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 26ന് നറുക്കെടുത്ത തിരുവോണം ബമ്പർ ലോട്ടറി ഭാഗ്യശാലി തൻ്റെ പേര് വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിടരുതെന്ന ഉറപ്പിൻമേലാണ് ടിക്കറ്റ് ഏല്പിച്ചു മടങ്ങിയതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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