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ചെന്നൈയിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഫോൺ വയനാട്ടിൽ പൊക്കി കേരള പൊലീസ്, നന്ദി അറിയിച്ച് തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി

CEIR പോർട്ടലിലെ ‘Shared Traceability Details’ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ വൈത്തിരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് സെലയൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള പെറ്റീഷൻ വൈത്തിരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു

Kerala police return missing phone Chennai native phone missing case wayanad police
ഫോണ്‍ തിരികെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2026 at 8:57 PM IST

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വയനാട്: ചെന്നൈയിൽ നഷ്ടമായ മൊബൈൽ ഫോൺ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ഉടമയ്ക്ക് തിരികെ നൽകി വയനാട് പൊലീസ്. ഫോൺ തിരികെ ലഭിച്ചതിന് ചെന്നൈ സ്വദേശി സത്യ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ കേരളാ പൊലീസിനും ഫോൺ കണ്ടെത്തിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നന്ദിയും പ്രശംസയും അറിയിച്ചു.

സത്യയുടെ പിതാവിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ ചെന്നൈയിലെ സെലയൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നഷ്ടമായത്. തുടർന്ന് സെലയൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയും സെൻട്രൽ എക്യുപ്‌മെൻ്റ്‌ ഐഡൻ്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ (CEIR) പോർട്ടലിൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

പൊലീസിന് നന്ദി അറിയിച്ച് സത്യ (ETV Bharat)
CEIR പോർട്ടലിലെ ‘Shared Traceability Details’ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ വൈത്തിരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് സെലയൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള പെറ്റീഷൻ വൈത്തിരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ പി.പി. ആഷിഖിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഫോൺ മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഫോൺ സുരക്ഷിതമായി വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം, ദൂരവും പരാതിക്കാരൻ്റെ സാഹചര്യവും പരിഗണിച്ച് ആഷിഖ് തന്നെ കൊറിയർ മുഖേന ചെന്നൈയിലെ വിലാസത്തിലേക്ക് ഫോൺ അയച്ചുനൽകുകയായിരുന്നു.ഫോൺ ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സത്യ കേരളാ പൊലീസിന് നന്ദിയറിയിച്ച് വീഡിയോ സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചത്. തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ തിരികെ ലഭിച്ചതിൽ താനും കുടുംബവും ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് സത്യ പറഞ്ഞു. കേരളാ പൊലീസിനും പി.പി. ആഷിഖിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ച സത്യ ‘ബിഗ് സല്യൂട്ട്’ നൽകിയാണ് വീഡിയോ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
Kerala police return missing phone Chennai native phone missing case wayanad police
സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ പി.പി. ആഷിഖ് (ETV Bharat)
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഏകദേശം 25 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ആഷിഖ് കണ്ടെത്തി ഉടമകൾക്ക് തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഉടമകൾ CEIR പോർട്ടലിൽ നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരന്തരം നിരീക്ഷണം നടത്തിയാണ് ഈ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് ഇവരിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വീണ്ടെടുത്ത് ഉടമകൾക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. വയനാട്ടിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ നഷ്ടമായ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്തി നൽകിയതിന് മുൻപ് കൊൽക്കത്ത സ്വദേശിയും പി.പി. ആഷിഖിന് നന്ദിയും പ്രശംസയും അറിയിച്ചിരുന്നു.നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചെയ്യേണ്ടത്എത്രയും വേഗം പൊലീസില്‍ പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക.അതിനായി കേരള പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈല്‍ ആപ്പായ പൊൽ-ആപ്പ് (POL-APP) വഴിയോ, തുണ വെബ് പോർട്ടൽ വഴിയോ, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പരാതി നൽകാം. പരാതിയിൽ ഫോണിൻ്റെ IMEI നമ്പർ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.സിം കാർഡിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുകwww.ceir.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക വഴി നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണ്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം.ഈ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ബട്ടനില്‍ Block Stolen/Lost Mobile എന്ന ഓപ്ഷന്‍ കാണാം. അതില്‍ പരാതിയുടെ കോപ്പി, തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ ഏതെങ്കിലും, ഫോണ്‍ വാങ്ങിയതിന്റെ ഇന്‍വോയ്‌സ് തുടങ്ങിയ രേഖകളുടെ പിന്‍ബലത്തോടെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ വൈകാതെതന്നെ നിങ്ങള്‍ നല്‍കിയ ഐഎംഇഐ നമ്പര്‍ (മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍) ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും.

പിന്നീട് ഒരു സിം കാര്‍ഡും ഈ ഫോണില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയില്ല. ഫോണ്‍ ഈ രീതിയില്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താല്‍പോലും അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാന്‍ പോലീസിന് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഐഡി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ റിക്വസ്റ്റ് ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ Status എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.


നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണ്‍ തിരിച്ച് കിട്ടിയാല്‍ www.ceir.gov.in വെബ്‌സൈറ്റില്‍ തന്നെ അണ്‍ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബട്ടന്‍ കാണാം. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റിക്വസ്റ്റ് ഐഡി നല്‍കിയതിന് ശേഷം അണ്‍ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അണ്‍ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ഫോണില്‍ പിന്നീട് സിംകാര്‍ഡ് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാം.

നഷ്ടമായ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിൽ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ നിങ്ങൾക്കുതന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ https://www.google.com/android/find/ എന്ന ഗൂഗിൾ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നഷ്ടമായ ഫോണിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പേജിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഫോൺ റിങ്ങ് ചെയ്യിക്കാനും ലോക്ക് ചെയ്യുവാനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ പേജിൽ കാണാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ ഇറേസ് ഡിവൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ പൂർണമായി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും സംവിധാനമുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ച ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സേവനം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ.

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