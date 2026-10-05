ചെന്നൈയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോൺ വയനാട്ടിൽ പൊക്കി കേരള പൊലീസ്, നന്ദി അറിയിച്ച് തമിഴ്നാട് സ്വദേശി
CEIR പോർട്ടലിലെ ‘Shared Traceability Details’ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ വൈത്തിരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് സെലയൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള പെറ്റീഷൻ വൈത്തിരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു
Published : October 5, 2026 at 8:57 PM IST
വയനാട്: ചെന്നൈയിൽ നഷ്ടമായ മൊബൈൽ ഫോൺ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ഉടമയ്ക്ക് തിരികെ നൽകി വയനാട് പൊലീസ്. ഫോൺ തിരികെ ലഭിച്ചതിന് ചെന്നൈ സ്വദേശി സത്യ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ കേരളാ പൊലീസിനും ഫോൺ കണ്ടെത്തിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നന്ദിയും പ്രശംസയും അറിയിച്ചു.
സത്യയുടെ പിതാവിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ ചെന്നൈയിലെ സെലയൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നഷ്ടമായത്. തുടർന്ന് സെലയൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയും സെൻട്രൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് ഐഡൻ്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ (CEIR) പോർട്ടലിൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
പിന്നീട് ഒരു സിം കാര്ഡും ഈ ഫോണില് പ്രവര്ത്തിക്കുകയില്ല. ഫോണ് ഈ രീതിയില് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താല്പോലും അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാന് പോലീസിന് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷയില് നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഐഡി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ റിക്വസ്റ്റ് ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ Status എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണ് തിരിച്ച് കിട്ടിയാല് www.ceir.gov.in വെബ്സൈറ്റില് തന്നെ അണ്ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബട്ടന് കാണാം. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റിക്വസ്റ്റ് ഐഡി നല്കിയതിന് ശേഷം അണ്ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അണ്ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ഫോണില് പിന്നീട് സിംകാര്ഡ് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാം.
നഷ്ടമായ സ്മാര്ട്ട് ഫോണിൽ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ നിങ്ങൾക്കുതന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ https://www.google.com/android/find/ എന്ന ഗൂഗിൾ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നഷ്ടമായ ഫോണിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പേജിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഫോൺ റിങ്ങ് ചെയ്യിക്കാനും ലോക്ക് ചെയ്യുവാനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ പേജിൽ കാണാൻ കഴിയും.
കൂടാതെ ഇറേസ് ഡിവൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ പൂർണമായി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും സംവിധാനമുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ച ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സേവനം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ.
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