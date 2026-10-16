ദളപതിയെ വരവേൽക്കാൻ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം; കല്യാൺ നവരാത്രി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിജയ് എത്തും
ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് കോയമ്പത്തൂരിൽ നടക്കുന്ന പൊതുപരിപാടിക്ക് ശേഷമാകും അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് തിരിക്കുക. വൈകിട്ടോടെ ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം തൃശൂർ പുഴയ്ക്കൽ ശോഭാ സിറ്റിയിലെ ഹെലിപാഡിൽ അദ്ദേഹം വന്നിറങ്ങും.
Published : October 16, 2026 at 9:38 AM IST
തൃശൂർ: തമിഴകത്തിൻ്റെ ദളപതിയിൽ നിന്ന് ഭരണസിരാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അമരക്കാരനായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ കേരള സന്ദർശനം. ആവേശത്തിരമാല തീർക്കാൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് ഇന്ന് സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ തൃശൂരിലെത്തും. കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിപുലമായ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്.
കർശന സുരക്ഷയിൽ സ്വകാര്യ സന്ദർശനം
ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് കോയമ്പത്തൂരിൽ നടക്കുന്ന പൊതുപരിപാടിക്ക് ശേഷമാകും അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് തിരിക്കുക. വൈകിട്ടോടെ ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം തൃശൂർ പുഴയ്ക്കൽ ശോഭാ സിറ്റിയിലെ ഹെലിപാഡിൽ അദ്ദേഹം വന്നിറങ്ങും. തുടർന്ന് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ടിഎസ് കല്യാണരാമൻ്റെ വസതിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ആഘോഷച്ചടങ്ങുകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കാളിയാകും.
തികച്ചും സ്വകാര്യമായ പരിപാടിയായതിനാൽ കർശന സുരക്ഷയാണ് പൊലീസ് പ്രദേശത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾക്കും ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ് പരിപാടി നടക്കുന്ന വസതിയിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളത്. ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീളുന്ന സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ശോഭാ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം തന്നെ അദ്ദേഹം കോയമ്പത്തൂരിലേക്കും അവിടെനിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്കും മടങ്ങും.
ആരാധകരുടെ ആവേശം
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് വിജയ് കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത്. രണ്ട് വർഷം മുൻപ് വെങ്കട് പ്രഭു സംവിധാനം ചെയ്ത ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നു. അന്ന് വൻ ആരാധകക്കൂട്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വരവേൽക്കാൻ തടിച്ചുകൂടിയത്. നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കുന്നതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണാൻ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാകും. എങ്കിലും പ്രിയ താരത്തെ ഒരുനോക്ക് കാണാൻ നിരവധി ആരാധകർ ശോഭാ സിറ്റി പരിസരത്തേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പൊലീസ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം
തമിഴക വെട്രി കഴകം എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ വിജയം നേടിയാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിൽ എത്തിയത്. ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളുടെ ആറ് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലേറിയത്. അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടാറുണ്ട്. കേരളത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണുള്ളത്. കല്യാൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം മറ്റ് ചില പ്രമുഖരുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.
കല്യാണിലെ നവരാത്രി
എല്ലാ വർഷവും കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് കുടുംബം വളരെ വിപുലമായാണ് നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ, കത്രീന കൈഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പ്രമുഖർ ഈ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തൃശൂരിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇത്തവണ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ വിജയ് എത്തുന്നതോടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂടും. കോയമ്പത്തൂരിൽ പെരിയാർ പ്രതിമയുടെയും പെരിയാർ അറിവുലകം എന്ന ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം തൃശൂരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് ശേഷം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തൻ്റെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സന്ദർശനത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
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