തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി പോരാടാൻ ഒരു മലയാളി: വോട്ട് തേടുന്നത് കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും ഒരുമിച്ച്
മലയാളികളും തമിഴരും ഏറെയുള്ള മണ്ഡലമാണ് വിളവൻകോട്. ഇവിടെ മലയാളവും തമിഴും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടിടി പ്രവീണ് മത്സര രംഗത്ത്. പ്രവീണ് മത്സരിക്കുന്നത് കോണ്ഗ്രസ് ടിക്കറ്റില്.
Published : April 20, 2026 at 2:45 PM IST
സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം : പാറശാല, നെയ്യാറ്റിൻകര നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളോട് ചേർന്നു കിടക്കുകയാണ് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ വിളവൻകോട് മണ്ഡലം. ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും മുഴങ്ങുന്നത് തമിഴും മലയാളവും ഇടകലർന്ന വോട്ട് അഭ്യർഥനകളാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഉറച്ച മണ്ഡലമായ വിളവൻകോട് ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഒരു മലയാളിയാണ്. സിഎസ്ഐ ദക്ഷിണ കേരള മഹായിടവക സെക്രട്ടറി ഡോ ടിടി പ്രവീണാണ് സ്ഥാനാർഥി.
കോൺഗ്രസിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ ഡിഎംകെക്കൊപ്പം സിപിഎമ്മും സിപിഐയും മറ്റു ചെറുകിട പാർട്ടികളുമെല്ലാം പ്രചാരണത്തിന് മുന്നിലുണ്ട്. വിളവൻകോട് അതിർത്തി മുതലാണ് കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും ഒരുമിച്ച് കൈ കോർക്കുന്നത്.
സിഎസ്ഐ സഭയുടെ സമുദായ പിന്തുണ കൊണ്ടല്ല കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതെന്ന് ഡോ ടിടി പ്രവീൺ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "വിളവൻകോട് വർഷങ്ങളായി സാമൂഹ്യപ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ട്. സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായും പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്. അതു കണ്ടാണ് പാർട്ടി സീറ്റ് നൽകിയത്.
മണ്ഡലത്തിലെ സഭയുടെ സ്വാധീനം അനുകൂലമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം കോൺഗ്രസ് നേടിയിരുന്നു. അത് ഇത്തവണ രണ്ടുലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 2011, 2016, 2021 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നു വിജയിച്ച എസ് വിജയധരിണി കൂറുമാറി ബിജെപിയിലെത്തി സ്ഥാനാർഥിയായി.
വിജയധരണി സ്ഥാനാർഥിയായതോടെ ബിജെപിയുടെ ഉള്ള വോട്ടും പോയി. മുൻപ് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ആയിരുന്നപ്പോൾ അവർ മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്നില്ലെന്നു പ്രചരിപ്പിച്ച ബിജെപിയാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്കുവേണ്ടി വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. മണ്ഡലത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വിജയധരിണി ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. നിരവധി വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ളവും വൈദ്യുതിയും പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാകും വിജയിച്ചാൽ മുൻകൈ എടുക്കുക.
വിജയധരിണിക്കെതിരായ മണ്ഡലത്തിലെ വികാരം കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകളാകും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അരുവിക്കര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ സഭാ സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. അവിടെയെല്ലാം പാർട്ടി നോക്കി പിന്തുണ നൽകാൻ സഭ നിർദേശം നൽകിയിട്ടില്ല. സ്ഥാനാർഥികളുടെ കഴിവിന് അനുസരിച്ച് പ്രായോഗികമായി പിന്തുണ നൽകാൻ സഭാ വിശ്വാസികൾ ശ്രമിക്കും. എഫ്സിആർഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിജെപിയുടെ ഗൂഢനീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെ"ന്നും ഡോ ടിടി പ്രവീൺ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അതിർത്തി ഗ്രാമമായതിനാൽ മലയാളികളും തമിഴരും മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. ഇരുഭാഷകളും അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടിടി പ്രവീണിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് വിളവൻകോട്ടെ വിജയം മാത്രല്ല, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏതാനും സീറ്റുകളിൽ കൂടി സാമുദായിക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിരുന്നു. 2024 ൽ വിളവൻകോട് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വിജയിച്ച വനിതാ നേതാവ് നാരകൈ കത്ബർട്ടിനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുളച്ചൽ മണ്ഡലത്തിലേക്കു മാറ്റിയാണ് പ്രവീണിനെ ഇവിടെയിറക്കിയത്.
2011 മുതൽ കോൺഗ്രസിനെ വൻഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ സമുദായ സംഘടനാ നേതാവിന്റെ മേൽവിലാസം കൂടിയാകുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷമുയരുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉറപ്പിക്കുന്നു. നാം തമിഴർ കട്ച്ചി (എൻടികെ), തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) സ്ഥാനാർഥികളും ഇവിടെ മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.
