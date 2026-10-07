മലയാളം കീഴടക്കിയ തമിഴ് മകൻ; പുസ്തക വിൽപനക്കാരനിൽനിന്ന് എഴുത്തുകാരനായ 'ഇളങ്കോ കഥ'
മലയാളം നോക്കി പഠിച്ച് തൻ്റെ ആത്മകഥ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ തമിഴൻ. ഇത് ഇളങ്കോഓടൈയുടെ കഥ.
Published : October 7, 2026 at 5:47 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തി, കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ മലയാളത്തെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുപിടിച്ച ഇളങ്കോ ഓടൈ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'മലയാളത്തമിഴന്' ആയി മാറുന്നു. സിനിമാ പോസ്റ്ററുകളും ബസ് ബോർഡുകളും നോക്കി മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ച, കോഴിക്കോടിൻ്റെ തിണ്ണകളിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ അന്നത്തെ ആ പതിനഞ്ചുകാരൻ ഇന്ന് സ്വന്തം ആത്മകഥയിലൂടെയും സർഗ്ഗാത്മകതയിലൂടെയും മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്ത് തൻ്റേതായ ഇടം അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്.
ഇളങ്കോ വാഴും മലയാളം
തമിഴ്നാട് പെറ്റമ്മയും കേരളം പോറ്റമ്മയുമായ ഇളങ്കോ ഓടൈയുടെ പുസ്തകം "മലയാളത്തമിഴൻ" ജനമനസ് കവരുകയാണ്. തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് വെറും പതിനഞ്ചാം വയസിൽ കേരളത്തിലെത്തി കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ എഴുത്തുകാരനിൽ വരെ എത്തിയ സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് "മലയാളത്തമിഴൻ." ഡിസി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം കോഴിക്കോട്ടെ കെഎൽഎഫ് ബുക് സ്റ്റോറിൽ അഡീഷണൽ എസ് പി സുനിൽ കുമാർ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
തഞ്ചാവൂരിലെ കല്യാണ ഓടൈ ഗ്രാമവാസിയായ ഇളങ്കോ പതിനഞ്ചാം വയസിൽ കേരളത്തിലെത്തിയ ശേഷം പല തൊഴിലുകൾക്കൊടുവിലാണ് പുസ്തക കച്ചവടം സ്ഥിരം തൊഴിലാക്കിയത്. മലയാളം നോക്കിപ്പഠിച്ച് തൻ്റെ ആത്മകഥ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയ ഒരു തമിഴൻ്റെ അതിജീവന കഥയാണിത്. 1990 ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതിയാണ് ആ പതിനഞ്ചുകാരനും സ്വതന്ത്രമായ ലോകത്തേക്കിറങ്ങിയത്. കേരളത്തിലേക്കായിരുന്നു തീവണ്ടി കയറിയത്. കേരളത്തിലേക്കുള്ള തീവണ്ടി കയറി, ഒരു ഉറക്കമുണര്ന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോള് വണ്ടി മലപ്പുറത്തെത്തിയിരുന്നു. കുറ്റിപ്പുറം റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് വണ്ടിയിറങ്ങിയ അന്ന്, കര്ക്കട മഴ നനയാതിരിക്കാന് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ്ഡിലേക്ക് ഓടിയ ആ പയ്യൻ പിന്നീട് തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ വേരുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നാട്ടിലെ തലമുതിര്ന്നവര് പറഞ്ഞുകേട്ട കേരളത്തെ ഇളങ്കോ നേരിട്ട് കണ്ടു.
മഴ മാറിയതോടെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ബസ് സ്റ്റാന്ഡിലെത്തി. അടുത്ത വലിയ ടൗണിലെത്താൻ ബസ് കയറി, നേരെ എത്തിയത് തിരൂരിൽ. ഒരു ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ ചെന്നിറങ്ങി. ഒരു വരി മലയാളം അറിയാത്ത ആ പയ്യൻ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരനെ ആയിരുന്നു. ഹോട്ടൽ ഉടമയായ അയാളോട് ജോലി ചോദിച്ചു. കേരളത്തിലെത്തി വേറൊരാളുടെയും സഹായമില്ലാതെ രണ്ടുമണിക്കൂറിനകം ജോലി കിട്ടിയ ഗമയില് ഇരുന്നു. ഒരു കാപ്പി, ഒരു നെയ്റോസ്റ്റ് ഇവയുടെ വില പറഞ്ഞു തന്നു. ബില് എഴുതാന് തുടങ്ങി.
തുടക്കം 'എവിടെ?'
പത്താം ക്ലാസ് പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കി കേരളത്തിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയ ആ തമിഴ് ബാലന് ജീവിതം അവിടെ നിന്നും പഠിച്ചുതുടങ്ങി. വൈകാതെ അവിടം വിട്ട് കോഴിക്കോട്ടെത്തി. റാം മോഹൻ റോഡിൽ ഉറങ്ങാത്ത തിണ്ണകളില്ല, പാത്രങ്ങള് കഴുകാത്ത ഹോട്ടലുകളില്ല, വാരാത്ത എച്ചിലുകളില്ല - ഇളങ്കോ ഓര്ക്കുന്നു. ഇതിനിടെ ലോട്ടറി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനിടെ മലയാളം പഠിച്ച് തുടങ്ങി. സിനിമാ പോസ്റ്ററും ബസിൻ്റെ ബോർഡും ചേർത്ത് വായിച്ചാണ് മലയാള ഭാഷാ വായനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
''എവിടെ'' എന്ന വാക്കാണ് മലയാളത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ് പഠിച്ചതെന്ന് ഇളങ്കോ ഓർക്കുന്നു. ''തമിഴില് എങ്കെ എന്നും ഇംഗ്ലീഷില് 'Where' എന്നും പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അര്ഥമാണ് ''എവിടെ'' എന്ന് മനസിലായി. അങ്ങനെ ആദ്യമായി മലയാളത്തില് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചു'', ഇളങ്കോ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
1992-ൽ പുസ്തക വിൽപ്പനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴിമാറുന്നത്. ഹരിശ്രീ ബുക്സിൻ്റെ ഭക്തിപുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റായിരുന്നു തുടക്കം. വേദ കഥയും കൃഷ്ണായനവുമെല്ലാം നിരവധി കോപ്പികൾ ചെലവായി. എന്നാൽ അവരുടെ അഞ്ച് രൂപയുടെ പോക്കറ്റ് ഡിക്ഷനറി ആയിരക്കണക്കിന് കോപ്പി വിറ്റ് പോയപ്പോൾ ഇളങ്കോയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ കൈവന്നു. 75 പൈസയാണ് ഒരു ബുക്ക് വിറ്റാൽ കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ പത്ത് വർഷത്തോളം അവിടെ ജോലി തുടർന്നു. പുസ്തകത്തിലെ വാക്കുകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് മലയാളം ഇളങ്കോ വായിച്ചും പഠിച്ചു.
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സ്വന്തം പുസ്തക വിൽപ്പന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്
'ഹരിശ്രീ'യിൽ നിന്നും മലയാളത്തിൽ ഹരിശ്രീ കുറിച്ച ഇളങ്കോ ഫ്രാൻസിസ് റോഡിലെ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു പുസ്തക വിൽപ്പന കേന്ദ്രം തുടങ്ങി. തികച്ചും മലയാളിയായി മാറിയ ഇളങ്കോ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ പുസ്തക പ്രസാധകരുടെ വിൽപന ഏജൻ്റായി. ഡിസി ബുക്സ്, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, കറൻ്റ് ബുക്സ്, ഗ്രീൻ ബുക്സ് ഇവരുടെയെല്ലാം പുസ്തകങ്ങൾ മലബാറിലുടനീളം വിൽപന നടത്തി. പാലക്കാട് തൊട്ട് കാസർകോട് വരെ ബാഗിൽ പുസ്തകങ്ങളും നിറച്ച് ബസില് യാത്ര പതിവാക്കി.
"ഇളങ്കോയെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാലമായി അറിയാം. ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരൻമാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റ് നടന്ന ആളാണ് ഇളങ്കോ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി കുറിച്ചുക്കൊണ്ട് ഇളങ്കോ തന്നെ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും വന്ന് എടുത്ത് വിൽകാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന് കാലം നൽകിയ സമ്മാനമാണ്"- വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ മകളായ ഷാഹിന ബഷീർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രത്യേകിച്ചും അധ്യാപകർ, പൊലീസുകാർ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഇളങ്കോയെ കാത്തിരുന്നത്. നോവലുകളും ആത്മകഥളും നന്നായി ചെലവായി. അതിപ്പോൾ മരണവംശത്തിലും വിശപ്പ്, പ്രണയം, ഉന്മാദം, പട്ടുനൂൽ പുഴുവിലൂടെയുമൊക്കെ തുടരുന്നു. ഒരു പുതുമയേയുള്ളൂ, കൂടെ ഓടാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈക്കുണ്ട്.
"വ്യക്തികളോടുള്ള പെരുമാറ്റവും സ്വന്തമാക്കിയെടുക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളും അതാണ് ഇളങ്കോയുടെ പ്ലസ് പോയിൻ്റെന്ന് ഡിസി ബുക്സ് ജീവനക്കാരനായ ജാമി പറഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത വ്യക്തികളെ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഏതൊരു ഊട് വഴിയിലൂടെയും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്നും ജാമി പറയുന്നു.
അൻപതിലും ഒറ്റത്തടിയായി കോഴിക്കോട്ടുകാരനായി കഴിയുന്ന ഇളങ്കോയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചിട്ട് കുറെയായി. സഹോദരങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദര്ശിക്കാന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ തഞ്ചാവൂരിൽ പോകാറുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ടെ വാടക മുറിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയാലുള്ള പ്രധാന നേരംപോക്ക് പാട്ടുപാടലാണ്. അത് സ്മൂളിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നോവലുകളും ആത്മകഥകളുമെല്ലാം മലബാറിലുടനീളം എത്തിച്ച ഇളങ്കോ, മറാത്തി ചിത്രമായ 'പ്രീത'ത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയതിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയനായി.
"മലയാളി കലാകാരൻമാരെല്ലാം വളരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടില് പോയാണ്. എന്നാൽ തമിഴ്മനാട്ടുകാർ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അതിൽ ഒരാളാണ് ഇളങ്കോ. അവൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കാൾ ഉയരത്തിൽ അവന് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും ഉറപ്പാണ്", ഇളങ്കോയുടെ സുഹൃത്തായ സജീവ് പറഞ്ഞു.
'മലയാളത്തമിഴന്' പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വീണ്ടും വിശദമായി സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിരിഞ്ഞ ഇളങ്കോ ഇന്ന് വീണ്ടും തൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വാചാലനാവുകയാണ്. "അടുത്ത ഒരു നോവലിൻ്റെ പണികൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായി. വൈകാതെ തന്നെ അതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മലയാളത്തിൽ താൻ തിരക്കഥ എഴുതിയ ഒരു സിനിമ എന്നത് വലിയൊരു മോഹമാണ്. അതിൻ്റെ എഴുത്തും ഏകദേശം പൂർത്തിയായതാണ്", ഇളങ്കോ പറഞ്ഞു.
മലയാളത്തെ സിനിമ പോസ്റ്ററിലൂടെ വായിച്ചു പഠിച്ച് കീഴടക്കിയ ഇളങ്കോഓടൈ തൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. നേരത്തെ "സ്ത്രീ" എന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിലും ഇപ്പോൾ ആത്മകഥയിലും ആണെങ്കിൽ ഇനിയും എത്രയോ വലുത് വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
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