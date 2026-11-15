വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കാൻ കർശന നിർദേശം; 153 വീടുകൾ ഈ മാസം 30 നകം കൈമാറുമെന്ന് മന്ത്രി
സമയബന്ധിതമായി വീടുകളുടെയും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുടെയും നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി കൈമാറണമെന്ന് ഊരാളുങ്കലിന് കർശന നിർദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Published : November 15, 2026 at 10:38 AM IST
വയനാട്: ടൗൺഷിപ്പ് നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർമാണ ചുമതലയുള്ള ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ കർശന നിർദേശം. വയനാട് കലക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന പ്രത്യേക അവലോകന യോഗത്തിൽ പ്രവൃത്തികളിൽ കാലതാമസമുള്ളതായി വിമർശനമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 30 നകം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ 153 വീടുകളുടെയും നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി കൈമാറാനാണ് നിർദേശം.
വയനാട് ടൗൺഷിപ്പിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാനുള്ള 153 വീടുകളുടെ നിർമാണമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 30 നകം ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള നിർദേശം. എന്നാൽ വീട് നിർമാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പ്രവൃത്തികളിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നു എന്ന വിമർശനം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വയനാട് കലക്ടറേറ്റിൽ പ്രത്യേക അവലോകന യോഗം ചേർന്നത്.
കലക്ടർ, സബ് കലക്ടർ, ടൗൺഷിപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സമയബന്ധിതമായി വീടുകളുടെയും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുടെയും നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി കൈമാറണമെന്ന് ഊരാളുങ്കലിന് കർശന നിർദേശം നൽകിയതായി യോഗത്തിന് ശേഷം മന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലായെന്ന പ്രചാരണങ്ങളെയും മന്ത്രി തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
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ഗവൺമെൻ്റ് മാറിയപ്പോൾ നിർമാണം മന്ദഗതിയിലായി എന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെയില്ലെന്ന് ടി സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു. ജോലി അതിൻ്റേതായ രീതിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ മാസത്തോടുകൂടി എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങളുടെ പോരായ്മ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദിവാസി, ഗോത്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ വീട് ടൗൺഷിപ്പിലല്ല. അത് പ്രത്യേകമാണ്. അത് പ്രത്യേകം നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർക്കുള്ള 13 വീടുകൾ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കുറച്ചു എന്ന് വ്യാജ വാർത്തകൾ വരുകയുണ്ടായി. സർക്കാർ ഒരു കാര്യത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ടി സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി.
ടൗൺഷിപ്പിലെ അനുബന്ധ ജോലികളുടെ നിർമാണവും വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതിനാൽ പരമാവധി വേഗത്തിൽ ജോലികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനം. വെറും താക്കോലും രേഖകളും മാത്രമല്ല വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും ഉൾപ്പെടെ പൂർണ സജ്ജമാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും വീടുകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുകയെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, ഗോത്ര ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കായി നിർമിക്കുന്ന 13 വീടുകളുടെ നിർമാണം അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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