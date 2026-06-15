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ഷിഗെല്ല രോഗബാധയുടെ ഉറവിടം സ്‌കൂളിലെ കുടിവെള്ളം; സ്ഥിരീകരിച്ച് മന്ത്രി

ബോർവെൽ, ഓപ്പൺ വെൽ, വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ എന്നിവയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണ് കോളിഫോം ബാക്‌ടീരിയയുടെയും സ്യൂഡോമോണാസ് ബാക്‌ടീരിയയുടെയും സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് ടി സിദ്ധിഖ് പറഞ്ഞു.

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T siddique (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 4:34 PM IST

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വയനാട്: വയനാട്ടിലെ കോളിയാടി സ്‌കൂളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത ഷിഗെല്ല രോഗബാധയുടെ ഉറവിടം കുടിവെള്ളമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. സ്‌കൂളിലെ വിവിധ കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളിൽ ഗുരുതരമായ മലിനീകരണം കണ്ടെത്തിയതായി മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധനയും പ്രതിരോധ നടപടികളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോളിയാടി സ്‌കൂളിൽ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഷിഗെല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്‌കൂളിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളിൽ ഗുരുതരമായ മലിനീകരണം കണ്ടെത്തിയത്. ബോർവെൽ, ഓപ്പൺ വെൽ, വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ എന്നിവയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണ് കോളിഫോം ബാക്‌ടീരിയയുടെയും സ്യൂഡോമോണാസ് ബാക്‌ടീരിയയുടെയും സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് ടി സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു.

ടി സിദ്ദിഖ് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

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നിലവിൽ 538 പ്രാഥമിക കേസുകളും 168 സെക്കൻഡറി കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. 21 കുട്ടികൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 17 സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാഫലവും ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുടിവെള്ളം മലിനമായിരുന്നുവെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായതോടെ സംഭവത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ യഥാർഥ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും രംഗത്ത് ഉണ്ടെന്നും ടി സിദ്ദിഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഷിഗെല്ല രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലയിലെ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളിലും പരിശോധനകൾ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗവ്യാപനം പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഷിഗെല്ല മലബാർ മേഖലയിൽ

മലബാർ മേഖലയിൽ ഷിഗെല്ല രോഗബാധ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് 135 പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 68 കേസുകളും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. ഈ മാസം മാത്രം 13 ഷിഗെല്ല കേസുകളാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വയനാട് 16, തിരുവനന്തപുരം 14, മലപ്പുറം 13, കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ആറു വീതം, തൃശ്ശൂർ നാല്, ഇടുക്കി മൂന്ന്, എറണാകുളം, കണ്ണൂർ രണ്ടു വീതം, കോട്ടയം ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഷിഗെല്ല കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് ഈ വര്‍ഷം നാലു മരണം

ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഷിഗെല്ല രോഗം ബാധിച്ച് നാല് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചത്. ഷിഗെല്ല ബാധ മരണം കൂടുതല്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കോഴിക്കോട് , മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് പെരുവയൽ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ആനക്കുഴിക്കരയിലെ മൂന്നു വയസുകാരി ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. രണ്ടാമത് ജൂൺ ആറിന് കോഴിക്കോട് വള്ളിൽകടവ് സ്വദേശി നാല് വയസുകാരി നിള മരിച്ചതും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്.

ഈ മാസം ഒൻപതിനാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ ആദ്യമായി ഷിഗെല്ല മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പെരിന്തൽമണ്ണ കീഴാറ്റൂർ സ്വദേശി സരോജിനി(59) യാണ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത മരണം. ജൂണ്‍ 15 ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ഷിഗെല്ല ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഏഴ്‌ വയസുകാരന്‍ മരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത അവസാനത്തെ കേസ്.

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KERALA SHIGELLA OUTBREAK
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