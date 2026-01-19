ETV Bharat / state

"രാവിലെ കണ്ടത് ഹൃദയംപൊട്ടിയുള്ള ആ അമ്മയുടെ കരച്ചില്‍", ദീപകിന് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് സിദ്ദിഖ്

കോഴിക്കോട് ഗോവിന്ദപുരം വളയനാട് കാവിനു സമീപം താമസിക്കുന്ന ദീപക് (40) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത്.

File Photo: Deepak, T Siddique (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 19, 2026 at 11:07 AM IST

കോഴിക്കോട്: ബസിൽ വച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് വീഡിയോ പ്രചരിച്ച സംഭവത്തിൽ മനംനൊന്ത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ജീവനൊടുക്കിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ടി സിദ്ദിഖ് എംഎല്‍എ രംഗത്ത്. കോഴിക്കോട് ഗോവിന്ദപുരം വളയനാട് കാവിനു സമീപം താമസിക്കുന്ന ദീപക് (40) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത്.

കുടുംബത്തിലെ ഏക അത്താണിയായിരുന്ന ദീപകിൻ്റെ ആത്മഹത്യ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും വലിയ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീപകിന് നീതി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ സിദ്ദിഖ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഹൃദയംപൊട്ടിയുള്ള ആ അമ്മയുടെ കരച്ചിലാണ് രാവിലെ കണ്ടതെന്നും ആകെയുണ്ടായിരുന്ന പൊന്നുമോൻ തന്റെ മുന്നിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് പോലും അറിയാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് അതെന്നും സിദ്ദിഖ് പ്രതികരിച്ചു.

“എൻ്റെ മുത്തില്ലാതെ ഈ അമ്മക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എൻ്റെ വാവക്ക് അറിയില്ലേ…? എന്തിനാ വാവേ ഇത് ചെയ്‌തത്.. എൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ മുഖോക്കെ മാറിപ്പോയല്ലോ... എന്തിനു പാവമായിട്ട് ചെയ്തത്? എന്തിനു വാവേ ഇത് ചെയ്തത്..? ആകെ ഒരു മകനേയുള്ളൂ… അച്ഛൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഹൃദയം തകർന്ന് വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നെഞ്ചൊന്നാളിപ്പോയി… ആരുണ്ട് അവർക്കിനി..!" കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ ചോദിച്ചു.

കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, എത്ര നിസാരമായാണ് ഒരു പാവം യുവാവിൻ്റെ ഒരു ജീവൻ നഷ്ടമായത്. സോഷ്യൽമീഡിയ ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള വാളാണ്. ഒരാളുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആയുധം. ശരിതെറ്റുകൾ അറിയാതെ ലോകം ഒരാൾക്കെതിരെ തിരിയും. ചിലർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ ദീപകിന് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

അപമാനഭാരത്താൽ അവൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. തകർത്തത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു. ഇനി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മകൻ വരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയില്ല. അച്ഛന് കഴിയില്ല. ഒരു തണൽ മരമാണ് കൊഴിഞ്ഞ് പോയത്. നാൽപ്പത് വയസ്സായെങ്കിലും ആ അമ്മയ്ക്ക് അവൻ ഇന്നും 'അമ്മയുടെ കുട്ടി' ആണ്. എന്തിനാണ് തൻ്റെ മകൻ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ആ പാവം അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല എന്ന് ആ അമ്മയ്ക്ക് ഉറപ്പാണ്. ആ വീഡിയോ കണ്ട ലോകം വിലയിരുത്തിയതും അതാണ്.

ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് താങ്ങാവേണ്ട മകൻ മുന്നിൽ അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ. അവനൊപ്പം പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരമ്മയുടെ നിസ്സഹായമായ കരച്ചിൽ ഉള്ളുലയ്ക്കുന്നു. ആ അമ്മയ്ക്ക് നീതി വേണം. ആ നീതി നടപ്പിലാക്കണം. ആ സ്ത്രീക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടാവണം. ആ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കണ്ണീരിന് ആര് സമാധാനം പറയും..?

ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട്, അപമാനം താങ്ങാനാവാതെ ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയപ്പോൾ… സമൂഹം ചിലതൊക്കെ മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു… ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സമൂഹം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. ദീപക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്… ദീപകിൻ്റേത് ഭാവിയിൽ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വരേണ്ട സമൂഹം കാണിക്കേണ്ട മര്യാദകൾക്കുള്ള രക്തസാക്ഷിത്വമാണെന്നും ദീപകിന് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും സിദ്ദിഖ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതേസമയം, ബസിൽ വച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഷിംജിത എന്ന യുവതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ദീപക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൂങ്ങിമരിച്ചത്.

ശ്രദ്ധിക്കുക:ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല, മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. (ആരോഗ്യവാണി: 104, ദിശ: 1056).

