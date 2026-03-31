എഫ്.സി.ആർ.എ ഭേദഗതി ആശങ്കാജനകം: സന്നദ്ധ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കരുതെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ

പ്രായോഗിക തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും സീറോമലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ചുബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ

Syro Malabar Church fcra union govt arch bishop mar josseph thattel
Syro-Malabar Church (ETV Bharat)
Published : March 31, 2026 at 8:09 PM IST

എറണാകുളം: വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമത്തിൽ (FCRA) കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ ഭേദഗതികൾ സുതാര്യമായും നിയമവിധേയമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാകരുതെന്ന് സീറോമലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ചുബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ക്രൈസ്‌തവ സഭകൾ കാലങ്ങളായി നടത്തിവരുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സേവന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാകരുത്. ഈ വിഷയത്തിൽ വിവിധ ക്രൈസ്‌തവ സഭാധ്യക്ഷന്മാർ ഇതിനോടകം പ്രകടിപ്പിച്ച ആശങ്കകളോട് താൻ പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നുവെന്നും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള പ്രായോഗിക തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്‌താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഭാരതത്തിന്‍റെ സാമൂഹിക വികസന ചരിത്രത്തിൽ പാർശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ക്രൈസ്‌തവസഭകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ പലപ്പോഴും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിസ്‌മരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഉചിതമല്ല.

ജാതിമത ഭേദമന്യേ ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന അഗതിമന്ദിരങ്ങൾ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്‍ററുകൾ, ഭിന്നശേഷി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, എയ്‌ഡ്‌സ് രോഗികളുടെ പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വിദേശ ഫണ്ടുകൾ വലിയ തോതിൽ സഹായകമാകുന്നുണ്ട്. തദ്ദേശീയരായ ഉപകാരികളുടെ സഹായത്തിനൊപ്പം വിദേശത്തുനിന്നുള്ള സംഭാവനകൾ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് രാജ്യത്തിന്‍റെ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും മികച്ച ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ഉറപ്പാക്കാൻ സഭയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നത്. നിയമപരമായ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുനടത്തുന്ന ഇത്തരം സേവനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള നീതികേടാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലെ ചെറിയ കാലതാമസമോ ഓഡിറ്റിംഗിലെ സാങ്കേതികമായ പിഴവുകളോ മുൻനിർത്തി സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയോ ആസ്‌തികൾ കണ്ടുകെട്ടുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കടുത്ത നടപടികൾ സംശയാസ്‌പദമാണ്. സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും മതസ്ഥാപനങ്ങളെയും സംശയത്തിന്‍റെ നിഴലിൽ നിർത്തുന്നതിന് പകരം അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണമാണ് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ചെറിയ സാങ്കേതിക പിഴവുകളെ വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളായി കണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗുണഭോക്താക്കളെ ദുരിതത്തിലാക്കും. ഈ വിഷയം പാർലമെന്‍റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്‍റ് അംഗങ്ങൾ വിഷയത്തിന്‍റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് പൊതുനന്മ കണക്കിലെടുത്ത് ക്രിയാത്മകമായി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും മേജർ ആർച്ചുബിഷപ്പ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

